https://ria.ru/20231101/gaza-1906630111.html

Израильский генерал прокомментировал обвинения в военных преступлениях

Израильский генерал прокомментировал обвинения в военных преступлениях - РИА Новости, 01.11.2023

Израильский генерал прокомментировал обвинения в военных преступлениях

Начальник штаба ВВС Израиля бригадный генерал Эяль Гринбойм на фоне обвинений в адрес страны в военных преступлениях заявил, что решение о любом ударе проходило РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T11:32

2023-11-01T11:32

2023-11-01T11:47

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

россия

восточный иерусалим

владимир путин

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Начальник штаба ВВС Израиля бригадный генерал Эяль Гринбойм на фоне обвинений в адрес страны в военных преступлениях заявил, что решение о любом ударе проходило 11-12 этапов одобрения, при этом, по его словам, число жертв среди гражданского населения пропорционально важности поражаемой цели, пишет британская газета Times."Гринбойм заявил, что каждый удар проходит 11 или 12 этапов одобрения, прежде чем он будет санкционирован", - пишет издание.По данным Times, израильский генерал настаивает на том, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) строго соблюдает правила войны, "которые требуют, чтобы уровень смертности среди гражданского населения был пропорционален важности поражаемой военной цели".Он также заявил, что у ЦАХАЛ был список целей в Газе до эскалации конфликта, который был обновлен перед одобрением ударов.Ранее пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Равина Шамдасани заявила, что коллективное наказание, наложенное Израилем на население Газы путем введения блокады и бомбардировок густонаселенных районов, является военным преступлением.Представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Ричард Хехт во вторник подтвердил, что Израиль нанес удар по лагерю беженцев Джебалия при попытке ликвидировать командира ХАМАС, гибель мирных жителей он объяснил "трагедией войны".Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231101/dannye-1906629900.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия, восточный иерусалим, владимир путин, равина шамдасани, хамас, оон