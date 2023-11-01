https://ria.ru/20231101/gaza-1906614437.html

США и Израиль обсуждают ввод в Газу многонациональных сил, пишут СМИ

США и Израиль обсуждают ввод в Газу многонациональных сил, пишут СМИ - РИА Новости, 01.11.2023

США и Израиль обсуждают ввод в Газу многонациональных сил, пишут СМИ

США и Израиль рассматривают возможность ввода в сектор Газа многонациональных сил, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T10:31

2023-11-01T10:31

2023-11-01T11:19

в мире

израиль

сша

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. США и Израиль рассматривают возможность ввода в сектор Газа многонациональных сил, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники."США и Израиль рассматривают варианты для будущего сектора Газа, в том числе возможность многонациональных сил, в которые могут войти американские войска, если израильским силам удастся вытеснить ХАМАС", — сообщило издание.Тель-Авив и Вашингтон также рассматривают возможность предоставления временного контроля над анклавом странам региона при поддержке войск из США, Великобритании, Франции и ФРГ. По информации источников, Израиль считает возможным рассмотреть ввод в сектор Газа миротворческих сил, но идею о временном управлении анклавом под эгидой ООН в Тель-Авиве называют непрактичной. При этом в Белом доме заявили, что сейчас не обсуждают отправку военных США в сектор Газа. Согласно одному из источников, президент Джо Байден считает, что отправка солдат на потенциально опасное задание может оказаться политически рискованной мерой. Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений на Ближнем Востоке. Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа, после которой бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, около 21 тысячи получили ранения. В Израиле погибли более 1,3 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться около 250 человек.

https://ria.ru/20231101/soglashenie-1906609583.html

https://ria.ru/20231101/izrail-1906594224.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, сша, франция, джо байден, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году