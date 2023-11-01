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США и Израиль обсуждают ввод в Газу многонациональных сил, пишут СМИ - РИА Новости, 01.11.2023
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10:31 01.11.2023 (обновлено: 11:19 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/gaza-1906614437.html
США и Израиль обсуждают ввод в Газу многонациональных сил, пишут СМИ
США и Израиль обсуждают ввод в Газу многонациональных сил, пишут СМИ - РИА Новости, 01.11.2023
США и Израиль обсуждают ввод в Газу многонациональных сил, пишут СМИ
США и Израиль рассматривают возможность ввода в сектор Газа многонациональных сил, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T10:31
2023-11-01T11:19
в мире
израиль
сша
франция
джо байден
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. США и Израиль рассматривают возможность ввода в сектор Газа многонациональных сил, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники."США и Израиль рассматривают варианты для будущего сектора Газа, в том числе возможность многонациональных сил, в которые могут войти американские войска, если израильским силам удастся вытеснить ХАМАС", — сообщило издание.Тель-Авив и Вашингтон также рассматривают возможность предоставления временного контроля над анклавом странам региона при поддержке войск из США, Великобритании, Франции и ФРГ. По информации источников, Израиль считает возможным рассмотреть ввод в сектор Газа миротворческих сил, но идею о временном управлении анклавом под эгидой ООН в Тель-Авиве называют непрактичной. При этом в Белом доме заявили, что сейчас не обсуждают отправку военных США в сектор Газа. Согласно одному из источников, президент Джо Байден считает, что отправка солдат на потенциально опасное задание может оказаться политически рискованной мерой. Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений на Ближнем Востоке. Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа, после которой бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, около 21 тысячи получили ранения. В Израиле погибли более 1,3 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться около 250 человек.
https://ria.ru/20231101/soglashenie-1906609583.html
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израиль
сша
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Дарья Буймова
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в мире, израиль, сша, франция, джо байден, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Франция, Джо Байден, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
США и Израиль обсуждают ввод в Газу многонациональных сил, пишут СМИ

Bloomberg: США и Израиль обсудили ввод международного контингента в Газу

© AP Photo / Ariel SchalitДым после израильского авиаудара по сектору Газа
Дым после израильского авиаудара по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
Дым после израильского авиаудара по сектору Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. США и Израиль рассматривают возможность ввода в сектор Газа многонациональных сил, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
«
"США и Израиль рассматривают варианты для будущего сектора Газа, в том числе возможность многонациональных сил, в которые могут войти американские войска, если израильским силам удастся вытеснить ХАМАС", — сообщило издание.
Тель-Авив и Вашингтон также рассматривают возможность предоставления временного контроля над анклавом странам региона при поддержке войск из США, Великобритании, Франции и ФРГ.
По информации источников, Израиль считает возможным рассмотреть ввод в сектор Газа миротворческих сил, но идею о временном управлении анклавом под эгидой ООН в Тель-Авиве называют непрактичной.
Люди на границе сектора Газа и Египта в Рафахе - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
Соглашение при участии Катара позволит раненым покинуть Газу, пишут СМИ
Вчера, 10:18
При этом в Белом доме заявили, что сейчас не обсуждают отправку военных США в сектор Газа. Согласно одному из источников, президент Джо Байден считает, что отправка солдат на потенциально опасное задание может оказаться политически рискованной мерой.

Конфликт между Израилем и ХАМАС

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений на Ближнем Востоке.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа, после которой бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, около 21 тысячи получили ранения. В Израиле погибли более 1,3 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться около 250 человек.
Последствия удара по городу Хан-Юнис - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
Израиль с начала эскалации нанес удары по 11 тысячам целей в секторе Газа
Вчера, 08:51
 
В миреИзраильСШАФранцияДжо БайденХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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