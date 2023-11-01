США и Израиль обсуждают ввод в Газу многонациональных сил, пишут СМИ
Bloomberg: США и Израиль обсудили ввод международного контингента в Газу
© AP Photo / Ariel SchalitДым после израильского авиаудара по сектору Газа
© AP Photo / Ariel Schalit
Дым после израильского авиаудара по сектору Газа. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. США и Израиль рассматривают возможность ввода в сектор Газа многонациональных сил, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
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"США и Израиль рассматривают варианты для будущего сектора Газа, в том числе возможность многонациональных сил, в которые могут войти американские войска, если израильским силам удастся вытеснить ХАМАС", — сообщило издание.
По информации источников, Израиль считает возможным рассмотреть ввод в сектор Газа миротворческих сил, но идею о временном управлении анклавом под эгидой ООН в Тель-Авиве называют непрактичной.
При этом в Белом доме заявили, что сейчас не обсуждают отправку военных США в сектор Газа. Согласно одному из источников, президент Джо Байден считает, что отправка солдат на потенциально опасное задание может оказаться политически рискованной мерой.
Конфликт между Израилем и ХАМАС
Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений на Ближнем Востоке.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа, после которой бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, около 21 тысячи получили ранения. В Израиле погибли более 1,3 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться около 250 человек.