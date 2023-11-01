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ХАМАС и Египет не договорились о вывозе иностранцев из Газы, пишут СМИ - РИА Новости, 01.11.2023
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09:28 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/gaza-1906600449.html
ХАМАС и Египет не договорились о вывозе иностранцев из Газы, пишут СМИ
ХАМАС и Египет не договорились о вывозе иностранцев из Газы, пишут СМИ - РИА Новости, 01.11.2023
ХАМАС и Египет не договорились о вывозе иностранцев из Газы, пишут СМИ
Попытки позволить владельцам иностранных паспортов покинуть Газу застопорились из-за спора между палестинским движением ХАМАС и Египтом по поводу размещения... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T09:28
2023-11-01T09:28
в мире
израиль
египет
россия
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Попытки позволить владельцам иностранных паспортов покинуть Газу застопорились из-за спора между палестинским движением ХАМАС и Египтом по поводу размещения наблюдателей из ООН, пишет газета Financial Times со ссылкой на дипломатов. Как сообщили неназванные дипломаты из западных стран, Египет согласился помочь в процессе выезда с территории Газы иностранных граждан и палестинцев с двойным гражданством, но хотел, чтобы эвакуацию организовала ООН. "Процесс зашел в тупик по поводу размещения представителей ООН - Каир настаивает, что они должны находиться на стороне границы Газы, контролируемой ХАМАС, в то время как палестинское (движение) хочет, чтобы они были размещены на египетской стороне", - пишет издание. Как заявил один из дипломатов, такая ситуация "всех расстраивает". Однако один из источников, знакомый с ходом переговоров, заявил, что сделка, которая позволит выйти из тупика, уже "близка". Для достижения соглашения Катар выступает посредником между ХАМАС, Египтом и Израилем. Ранее глава государственной информационной службы Египта Дия Рашван заявил, что Израиль препятствует проходу иностранных граждан из сектора Газа в Египет через контрольно-пропускной пункт "Рафах". Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, свыше 21 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231101/khamas-1906598822.html
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в мире, израиль, египет, россия, владимир путин, хамас, оон, раф, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Египет, Россия, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, РАФ, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ХАМАС и Египет не договорились о вывозе иностранцев из Газы, пишут СМИ

FT: вывоз иностранцев из Газы зашел в тупик из-за спора между ХАМАС и Египтом

© AP Photo / Hatem AliПоследствия разрушений, вызванных израильским авиаударом в секторе Газа
Последствия разрушений, вызванных израильским авиаударом в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© AP Photo / Hatem Ali
Последствия разрушений, вызванных израильским авиаударом в секторе Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Попытки позволить владельцам иностранных паспортов покинуть Газу застопорились из-за спора между палестинским движением ХАМАС и Египтом по поводу размещения наблюдателей из ООН, пишет газета Financial Times со ссылкой на дипломатов.
Как сообщили неназванные дипломаты из западных стран, Египет согласился помочь в процессе выезда с территории Газы иностранных граждан и палестинцев с двойным гражданством, но хотел, чтобы эвакуацию организовала ООН.
Люди на границе сектора Газа и Египта в Рафахе - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
СМИ: ХАМАС опубликовало список людей, которые могут покинуть сектор Газа
Вчера, 09:23
"Процесс зашел в тупик по поводу размещения представителей ООН - Каир настаивает, что они должны находиться на стороне границы Газы, контролируемой ХАМАС, в то время как палестинское (движение) хочет, чтобы они были размещены на египетской стороне", - пишет издание.
Как заявил один из дипломатов, такая ситуация "всех расстраивает". Однако один из источников, знакомый с ходом переговоров, заявил, что сделка, которая позволит выйти из тупика, уже "близка". Для достижения соглашения Катар выступает посредником между ХАМАС, Египтом и Израилем.
Ранее глава государственной информационной службы Египта Дия Рашван заявил, что Израиль препятствует проходу иностранных граждан из сектора Газа в Египет через контрольно-пропускной пункт "Рафах".
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, свыше 21 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Палестинцы ищут выживших в здании, разрушенном в результате израильской бомбардировки в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
Армия Израиля ночью нанесла удары по объектам в Газе
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