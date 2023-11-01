https://ria.ru/20231101/gaza-1906600449.html

ХАМАС и Египет не договорились о вывозе иностранцев из Газы, пишут СМИ

ХАМАС и Египет не договорились о вывозе иностранцев из Газы, пишут СМИ - РИА Новости, 01.11.2023

ХАМАС и Египет не договорились о вывозе иностранцев из Газы, пишут СМИ

Попытки позволить владельцам иностранных паспортов покинуть Газу застопорились из-за спора между палестинским движением ХАМАС и Египтом по поводу размещения... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T09:28

2023-11-01T09:28

2023-11-01T09:28

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Попытки позволить владельцам иностранных паспортов покинуть Газу застопорились из-за спора между палестинским движением ХАМАС и Египтом по поводу размещения наблюдателей из ООН, пишет газета Financial Times со ссылкой на дипломатов. Как сообщили неназванные дипломаты из западных стран, Египет согласился помочь в процессе выезда с территории Газы иностранных граждан и палестинцев с двойным гражданством, но хотел, чтобы эвакуацию организовала ООН. "Процесс зашел в тупик по поводу размещения представителей ООН - Каир настаивает, что они должны находиться на стороне границы Газы, контролируемой ХАМАС, в то время как палестинское (движение) хочет, чтобы они были размещены на египетской стороне", - пишет издание. Как заявил один из дипломатов, такая ситуация "всех расстраивает". Однако один из источников, знакомый с ходом переговоров, заявил, что сделка, которая позволит выйти из тупика, уже "близка". Для достижения соглашения Катар выступает посредником между ХАМАС, Египтом и Израилем. Ранее глава государственной информационной службы Египта Дия Рашван заявил, что Израиль препятствует проходу иностранных граждан из сектора Газа в Египет через контрольно-пропускной пункт "Рафах". Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, свыше 21 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231101/khamas-1906598822.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, египет, россия, владимир путин, хамас, оон, раф, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году