Армия Израиля нанесла удар по автомобилю в секторе Газа
Армия Израиля нанесла удар по автомобилю в Газе, в котором якобы были ракеты
© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские танки в районе границы с сектором Газа
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские танки в районе границы с сектором Газа. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Армия Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале заявила о нанесении удара по автомобилю в секторе Газа, в котором якобы находились противотанковые ракеты.
"Войска ЦАХАЛ выявили транспортное средство, на котором перевозились противотанковые ракеты... в секторе Газа. В ответ войска направили летательное средство для нанесения удара... Был зафиксирован удар", - говорится в заявлении армии.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, свыше 21 тысячи получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.