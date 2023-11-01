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Армия Израиля нанесла удар по автомобилю в секторе Газа - РИА Новости, 01.11.2023
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08:37 01.11.2023 (обновлено: 08:52 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/gaza-1906592582.html
Армия Израиля нанесла удар по автомобилю в секторе Газа
Армия Израиля нанесла удар по автомобилю в секторе Газа - РИА Новости, 01.11.2023
Армия Израиля нанесла удар по автомобилю в секторе Газа
Армия Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале заявила о нанесении удара по автомобилю в секторе Газа, в котором якобы находились противотанковые ракеты. РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T08:37
2023-11-01T08:52
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906139929_0:175:3072:1903_1920x0_80_0_0_4334c204bbf9984d8a68e8ba8d53d2e3.jpg
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Армия Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале заявила о нанесении удара по автомобилю в секторе Газа, в котором якобы находились противотанковые ракеты."Войска ЦАХАЛ выявили транспортное средство, на котором перевозились противотанковые ракеты... в секторе Газа. В ответ войска направили летательное средство для нанесения удара... Был зафиксирован удар", - говорится в заявлении армии.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, свыше 21 тысячи получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231101/izrail-1906591500.html
https://ria.ru/20231101/livan-1906577990.html
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Дарья Буймова
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Армия Израиля нанесла удар по автомобилю в секторе Газа

Армия Израиля нанесла удар по автомобилю в Газе, в котором якобы были ракеты

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские танки в районе границы с сектором Газа
Израильские танки в районе границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские танки в районе границы с сектором Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Армия Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале заявила о нанесении удара по автомобилю в секторе Газа, в котором якобы находились противотанковые ракеты.
"Войска ЦАХАЛ выявили транспортное средство, на котором перевозились противотанковые ракеты... в секторе Газа. В ответ войска направили летательное средство для нанесения удара... Был зафиксирован удар", - говорится в заявлении армии.
Палестинцы ищут выживших в здании, разрушенном в результате израильской бомбардировки в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
Армия Израиля ночью нанесла удары по объектам в Газе
Вчера, 08:25
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, свыше 21 тысячи получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Фосфорные снаряды, выпущенные израильской артиллерией, взрываются на юге Ливана - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
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Вчера, 03:42
 
В миреИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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