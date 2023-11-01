https://ria.ru/20231101/gaza-1906585178.html

Аналитики подсчитали, сколько зданий повреждено на севере Газы, пишут СМИ

Аналитики подсчитали, сколько зданий повреждено на севере Газы, пишут СМИ - РИА Новости, 01.11.2023

Аналитики подсчитали, сколько зданий повреждено на севере Газы, пишут СМИ

Аналитики, изучившие спутниковые снимки из сектора Газа, пришли к выводу, что по меньшей мере четверть всех зданий на севере Газы повреждена, при этом во всем... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T07:15

2023-11-01T07:15

2023-11-01T07:15

в мире

израиль

палестина

сектор газа

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Аналитики, изучившие спутниковые снимки из сектора Газа, пришли к выводу, что по меньшей мере четверть всех зданий на севере Газы повреждена, при этом во всем секторе разрушены или повреждены 14% строений, сообщает издание New York Times. "Согласно анализу спутниковых снимков, десятки тысяч зданий в Газе, в том числе по меньшей мере четверть всех зданий на севере Газы, выглядят поврежденными или разрушенными", - пишет издание. Издание приводит оценку двух исследователей из университета штата Орегон и городского университета Нью-Йорка, согласно которой с начала эскалации от 38,2 до 44,5 тысяч зданий по всему сектору Газа были повреждены или разрушены. В процентном соотношении около 14% зданий во всем секторе Газа были повреждены или разрушены. Отмечается, что анализ включает ущерб, причиненный с 7 по 29 октября, и не учитывает последствия недавнего удара по густонаселенному жилому району Джабалия, где расположен лагерь для беженцев. Во вторник министерство внутренних дел Газы заявило, что не менее 400 человек погибли и ранены в результате израильских авиаударов по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа. Министерство добавило, что среди жертв большое число женщин и детей. Представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Ричард Хехт подтвердил, что Израиль нанес удар по лагерю беженцев Джебалия при попытке ликвидировать командира ХАМАС, гибель мирных жителей он объяснил "трагедией войны". Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, свыше 21 тысячи получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231101/gaza-1906578370.html

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палестина

сектор газа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, палестина, сектор газа, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году