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В результате ударов Израиля на юге Газы погибли пять человек, сообщают СМИ - РИА Новости, 01.11.2023
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05:50 01.11.2023 (обновлено: 07:36 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/gaza-1906581905.html
В результате ударов Израиля на юге Газы погибли пять человек, сообщают СМИ
В результате ударов Израиля на юге Газы погибли пять человек, сообщают СМИ - РИА Новости, 01.11.2023
В результате ударов Израиля на юге Газы погибли пять человек, сообщают СМИ
В результате ударов ВВС Израиля по городу Хан-Юнис на юге сектора Газа погибли по меньшей мере пять человек и 40 пострадали, передает телеканал Al Jazeera. РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T05:50
2023-11-01T07:36
в мире
израиль
палестина
сектор газа
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
оон
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. В результате ударов ВВС Израиля по городу Хан-Юнис на юге сектора Газа погибли по меньшей мере пять человек и 40 пострадали, передает телеканал Al Jazeera.&quot;По данным корреспондента Al Jazeera на юге Газы, по меньшей мере пять палестинцев были убиты и еще 40 получили ранения в результате налетов израильской авиации на два жилых дома в Хан-Юнисе&quot;, — говорится в сообщении.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений на Ближнем Востоке. При активной роли СССР в 1947 году ООН определила создание двух государств — Палестины и Израиля, но образовалось лишь последнее.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также брали заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы, приостановив поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, более 21 тысячи получили ранения. Как заявили в ООН, за три недели конфликта в анклаве погибли около 3450 детей, еще 940 числятся пропавшими без вести. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться около 240 человек.
https://ria.ru/20231101/egipet-1906573278.html
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в мире, израиль, палестина, сектор газа, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон
В мире, Израиль, Палестина, Сектор Газа, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ООН
В результате ударов Израиля на юге Газы погибли пять человек, сообщают СМИ

Al Jazeera: пять человек погибли, 40 ранены по итогу ударов Израиля на юге Газы

© AP Photo / Fatima ShbairПалестинец рядом с разрушенным от израильского авиаудара домом в секторе Газа
Палестинец рядом с разрушенным от израильского авиаудара домом в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Палестинец рядом с разрушенным от израильского авиаудара домом в секторе Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя РИА Новости. В результате ударов ВВС Израиля по городу Хан-Юнис на юге сектора Газа погибли по меньшей мере пять человек и 40 пострадали, передает телеканал Al Jazeera.
«

"По данным корреспондента Al Jazeera на юге Газы, по меньшей мере пять палестинцев были убиты и еще 40 получили ранения в результате налетов израильской авиации на два жилых дома в Хан-Юнисе", — говорится в сообщении.

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Вчера, 02:12
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений на Ближнем Востоке. При активной роли СССР в 1947 году ООН определила создание двух государств — Палестины и Израиля, но образовалось лишь последнее.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также брали заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы, приостановив поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, более 21 тысячи получили ранения. Как заявили в ООН, за три недели конфликта в анклаве погибли около 3450 детей, еще 940 числятся пропавшими без вести. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться около 240 человек.
 
В миреИзраильПалестинаСектор ГазаХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуООН
 
 
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