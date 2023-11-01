В результате ударов Израиля на юге Газы погибли пять человек, сообщают СМИ
Al Jazeera: пять человек погибли, 40 ранены по итогу ударов Израиля на юге Газы
© AP Photo / Fatima ShbairПалестинец рядом с разрушенным от израильского авиаудара домом в секторе Газа
© AP Photo / Fatima Shbair
Палестинец рядом с разрушенным от израильского авиаудара домом в секторе Газа. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. В результате ударов ВВС Израиля по городу Хан-Юнис на юге сектора Газа погибли по меньшей мере пять человек и 40 пострадали, передает телеканал Al Jazeera.
«
"По данным корреспондента Al Jazeera на юге Газы, по меньшей мере пять палестинцев были убиты и еще 40 получили ранения в результате налетов израильской авиации на два жилых дома в Хан-Юнисе", — говорится в сообщении.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений на Ближнем Востоке. При активной роли СССР в 1947 году ООН определила создание двух государств — Палестины и Израиля, но образовалось лишь последнее.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также брали заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы, приостановив поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, более 21 тысячи получили ранения. Как заявили в ООН, за три недели конфликта в анклаве погибли около 3450 детей, еще 940 числятся пропавшими без вести. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться около 240 человек.