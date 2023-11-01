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В Палестине заявили о возможных жертвах в больницах без топлива - РИА Новости, 01.11.2023
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00:55 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/gaza-1906567615.html
В Палестине заявили о возможных жертвах в больницах без топлива
В Палестине заявили о возможных жертвах в больницах без топлива - РИА Новости, 01.11.2023
В Палестине заявили о возможных жертвах в больницах без топлива
Более 750 человек могут умереть в ближайшее время в двух крупных больницах палестинского сектора Газа - Аш-Шифа и индонезийской больнице - из-за прекращения... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T00:55
2023-11-01T00:55
в мире
израиль
палестина
сектор газа
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ДОХА, 1 ноя - РИА Новости. Более 750 человек могут умереть в ближайшее время в двух крупных больницах палестинского сектора Газа - Аш-Шифа и индонезийской больнице - из-за прекращения работы электрогенераторов по причине нехватки топлива, сообщили в отделении министерства здравоохранения Палестины в секторе Газа. "Мы посылаем сигнал бедствия, чтобы спасти 42 ребенка, находящихся под аппаратами жизнеобеспечения в инкубаторах, и 62 раненых и больных людей, находящихся на искусственном дыхании, а также спасти 650 пациентов с почечной недостаточностью, сотни подлежащих операциям в операционных, а также других пациентов и раненых всем нашим братьям из нефтедобывающих стран, чтобы они срочно вмешались и снабдили больницы топливом, чтобы спасти жизни раненых и больных", - сказали в минздраве. Израиль, который контролирует подачу в палестинский сектор Газа жизненно важных вещей, топлива, воды, прекратил их подачу перед началом военной операции после нападения бойцов движения ХАМАС на юг Израиля. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, свыше 21 тысячи получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
израиль
палестина
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5
4.7
96
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в мире, израиль, палестина, сектор газа, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Палестина, Сектор Газа, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Палестине заявили о возможных жертвах в больницах без топлива

Минздрав: без топлива в больницах сектора Газа могут умереть более 750 человек

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкПоследствия израильских ударов по жилым районам в Газе
Последствия израильских ударов по жилым районам в Газе - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Последствия израильских ударов по жилым районам в Газе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОХА, 1 ноя - РИА Новости. Более 750 человек могут умереть в ближайшее время в двух крупных больницах палестинского сектора Газа - Аш-Шифа и индонезийской больнице - из-за прекращения работы электрогенераторов по причине нехватки топлива, сообщили в отделении министерства здравоохранения Палестины в секторе Газа.
«
"Мы посылаем сигнал бедствия, чтобы спасти 42 ребенка, находящихся под аппаратами жизнеобеспечения в инкубаторах, и 62 раненых и больных людей, находящихся на искусственном дыхании, а также спасти 650 пациентов с почечной недостаточностью, сотни подлежащих операциям в операционных, а также других пациентов и раненых всем нашим братьям из нефтедобывающих стран, чтобы они срочно вмешались и снабдили больницы топливом, чтобы спасти жизни раненых и больных", - сказали в минздраве.
Израиль, который контролирует подачу в палестинский сектор Газа жизненно важных вещей, топлива, воды, прекратил их подачу перед началом военной операции после нападения бойцов движения ХАМАС на юг Израиля.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Последствия удара по больнице в секторе Газа
© AP Photo / Abed Khaled

Баптистская больница "Аль-Ахли" подверглась удару.

Палестинцы, спасшиеся после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Баптистская больница "Аль-Ахли" подверглась удару.

© AP Photo / Abed Khaled
1 из 8
© AP Photo / Abed Khaled

Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек.

Тела погибших в результате взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек.

© AP Photo / Abed Khaled
2 из 8
© AFP 2023 / Mahmud Turkia

Большинство из них — женщины и дети.

Протесты в Триполи после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Большинство из них — женщины и дети.

© AFP 2023 / Mahmud Turkia
3 из 8
© AFP 2023 / Joseph Eid

МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты.

Протесты в Аккаре (Ливан) после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты.

© AFP 2023 / Joseph Eid
4 из 8
© AP Photo / Emrah Gurel

Армия Израиля утверждает, что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".

Протесты в Стамбуле после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Армия Израиля утверждает, что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".

© AP Photo / Emrah Gurel
5 из 8
© AP Photo / Abed Khaled

Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил удар по больнице и заявил, что в ужасе от убийства сотен мирных граждан.

Палестинцы, спасшиеся после взрыва в больнице Аль-Ахли в секторе Газа

Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил удар по больнице и заявил, что в ужасе от убийства сотен мирных граждан.

© AP Photo / Abed Khaled
6 из 8
© AP Photo / STR

В нескольких странах вспыхнули крупные демонстрации в поддержку Палестины.

Протесты в Марокко после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

В нескольких странах вспыхнули крупные демонстрации в поддержку Палестины.

© AP Photo / STR
7 из 8
© AFP 2023 / Nemer Dawood

Они охватили не только Ближний Восток, но и Африку, Европу и Латинскую Америку.

Родственники погибших в результате взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Они охватили не только Ближний Восток, но и Африку, Европу и Латинскую Америку.

© AFP 2023 / Nemer Dawood
8 из 8

Баптистская больница "Аль-Ахли" подверглась удару.

© AP Photo / Abed Khaled
1 из 8

Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек.

© AP Photo / Abed Khaled
2 из 8

Большинство из них — женщины и дети.

© AFP 2023 / Mahmud Turkia
3 из 8

МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты.

© AFP 2023 / Joseph Eid
4 из 8

Армия Израиля утверждает, что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".

© AP Photo / Emrah Gurel
5 из 8

Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил удар по больнице и заявил, что в ужасе от убийства сотен мирных граждан.

© AP Photo / Abed Khaled
6 из 8

В нескольких странах вспыхнули крупные демонстрации в поддержку Палестины.

© AP Photo / STR
7 из 8

Они охватили не только Ближний Восток, но и Африку, Европу и Латинскую Америку.

© AFP 2023 / Nemer Dawood
8 из 8
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, свыше 21 тысячи получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
 
В миреИзраильПалестинаСектор ГазаХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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