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В Палестине заявили о возможных жертвах в больницах без топлива

В Палестине заявили о возможных жертвах в больницах без топлива - РИА Новости, 01.11.2023

В Палестине заявили о возможных жертвах в больницах без топлива

Более 750 человек могут умереть в ближайшее время в двух крупных больницах палестинского сектора Газа - Аш-Шифа и индонезийской больнице - из-за прекращения... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T00:55

2023-11-01T00:55

2023-11-01T00:55

в мире

израиль

палестина

сектор газа

хамас

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ДОХА, 1 ноя - РИА Новости. Более 750 человек могут умереть в ближайшее время в двух крупных больницах палестинского сектора Газа - Аш-Шифа и индонезийской больнице - из-за прекращения работы электрогенераторов по причине нехватки топлива, сообщили в отделении министерства здравоохранения Палестины в секторе Газа. "Мы посылаем сигнал бедствия, чтобы спасти 42 ребенка, находящихся под аппаратами жизнеобеспечения в инкубаторах, и 62 раненых и больных людей, находящихся на искусственном дыхании, а также спасти 650 пациентов с почечной недостаточностью, сотни подлежащих операциям в операционных, а также других пациентов и раненых всем нашим братьям из нефтедобывающих стран, чтобы они срочно вмешались и снабдили больницы топливом, чтобы спасти жизни раненых и больных", - сказали в минздраве. Израиль, который контролирует подачу в палестинский сектор Газа жизненно важных вещей, топлива, воды, прекратил их подачу перед началом военной операции после нападения бойцов движения ХАМАС на юг Израиля. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, свыше 21 тысячи получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

израиль

палестина

сектор газа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, палестина, сектор газа, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году