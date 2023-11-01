Рейтинг@Mail.ru
Миллер заявил о нестабильности на рынке газа - РИА Новости, 01.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:12 01.11.2023 (обновлено: 13:32 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/gaz-1906660611.html
Миллер заявил о нестабильности на рынке газа
Миллер заявил о нестабильности на рынке газа - РИА Новости, 01.11.2023
Миллер заявил о нестабильности на рынке газа
Рынок газа для стран Запада останется "узким", при этом спрос на газ будет расти в ближайшие десятилетия, сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер в ходе... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T13:12
2023-11-01T13:32
экономика
россия
газпром
алексей миллер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817174518_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_266349b315f296ecbe3ad98481f0e1b4.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя - РИА Новости. Рынок газа для стран Запада останется "узким", при этом спрос на газ будет расти в ближайшие десятилетия, сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер в ходе выступления на XII Петербургском международном газовом форуме.Он отметил, что в настоящее время происходит стремительная трансформация мирового газового рынка."Мы понимаем ее как деформацию взаимоотношений, которые складывались десятилетиями между традиционными потребителями и поставщиками газа. Эта деформация произошла в очень короткий промежуток времени. Причинами такой деформации мы считаем недобросовестную конкуренцию, невероятно грубые ошибки регуляторов в странах-потребителях газа и геополитическую нестабильность", - сказал Миллер."Как результат мировой рынок газа стал чрезвычайно волатильным. Крупные региональные рынки чрезвычайно волатильны. Соответственно, мы можем сказать, что он нестабилен. При этом для стран Запада газовый рынок останется "узким"... Объем спроса на газ будет неуклонно расти в ближайшие десятилетия", - отметил глава "Газпрома".Пути развития рынка газа будут определяться в странах "глобального Юга" и странах Азиатско-Тихоокеанского региона, с которыми Россия динамично развивает отношения, заявил Миллер."Надо отметить, что пути развития газового рынка теперь абсолютно точно будут определяться в новых мировых центрах экономического развития: в странах "глобального Юга" и Азиатско-Тихоокеанского региона. Со странами, с которыми Россия динамично развивает свои отношения", - сказал он.
https://ria.ru/20231026/dolg-1905524915.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817174518_361:0:3092:2048_1920x0_80_0_0_a3337ff1948f7e0a8eb64c8cc508bf2d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, газпром, алексей миллер
Экономика, Россия, Газпром, Алексей Миллер
Миллер заявил о нестабильности на рынке газа

Глава "Газпрома" Миллер: рынок газа стал волатильным и остается узким для Запада

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкТрубопроводы
Трубопроводы - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Трубопроводы. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя - РИА Новости. Рынок газа для стран Запада останется "узким", при этом спрос на газ будет расти в ближайшие десятилетия, сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер в ходе выступления на XII Петербургском международном газовом форуме.
Он отметил, что в настоящее время происходит стремительная трансформация мирового газового рынка.
«
"Мы понимаем ее как деформацию взаимоотношений, которые складывались десятилетиями между традиционными потребителями и поставщиками газа. Эта деформация произошла в очень короткий промежуток времени. Причинами такой деформации мы считаем недобросовестную конкуренцию, невероятно грубые ошибки регуляторов в странах-потребителях газа и геополитическую нестабильность", - сказал Миллер.
"Как результат мировой рынок газа стал чрезвычайно волатильным. Крупные региональные рынки чрезвычайно волатильны. Соответственно, мы можем сказать, что он нестабилен. При этом для стран Запада газовый рынок останется "узким"... Объем спроса на газ будет неуклонно расти в ближайшие десятилетия", - отметил глава "Газпрома".
Пути развития рынка газа будут определяться в странах "глобального Юга" и странах Азиатско-Тихоокеанского региона, с которыми Россия динамично развивает отношения, заявил Миллер.
"Надо отметить, что пути развития газового рынка теперь абсолютно точно будут определяться в новых мировых центрах экономического развития: в странах "глобального Юга" и Азиатско-Тихоокеанского региона. Со странами, с которыми Россия динамично развивает свои отношения", - сказал он.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Санду сообщила, сколько "Молдовагаз" может заплатить "Газпрому"
26 октября, 23:59
 
ЭкономикаРоссияГазпромАлексей Миллер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала