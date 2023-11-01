https://ria.ru/20231101/gaz-1906660611.html

Миллер заявил о нестабильности на рынке газа

Миллер заявил о нестабильности на рынке газа - РИА Новости, 01.11.2023

Миллер заявил о нестабильности на рынке газа

Рынок газа для стран Запада останется "узким", при этом спрос на газ будет расти в ближайшие десятилетия, сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер в ходе... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T13:12

2023-11-01T13:12

2023-11-01T13:32

экономика

россия

газпром

алексей миллер

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя - РИА Новости. Рынок газа для стран Запада останется "узким", при этом спрос на газ будет расти в ближайшие десятилетия, сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер в ходе выступления на XII Петербургском международном газовом форуме.Он отметил, что в настоящее время происходит стремительная трансформация мирового газового рынка."Мы понимаем ее как деформацию взаимоотношений, которые складывались десятилетиями между традиционными потребителями и поставщиками газа. Эта деформация произошла в очень короткий промежуток времени. Причинами такой деформации мы считаем недобросовестную конкуренцию, невероятно грубые ошибки регуляторов в странах-потребителях газа и геополитическую нестабильность", - сказал Миллер."Как результат мировой рынок газа стал чрезвычайно волатильным. Крупные региональные рынки чрезвычайно волатильны. Соответственно, мы можем сказать, что он нестабилен. При этом для стран Запада газовый рынок останется "узким"... Объем спроса на газ будет неуклонно расти в ближайшие десятилетия", - отметил глава "Газпрома".Пути развития рынка газа будут определяться в странах "глобального Юга" и странах Азиатско-Тихоокеанского региона, с которыми Россия динамично развивает отношения, заявил Миллер."Надо отметить, что пути развития газового рынка теперь абсолютно точно будут определяться в новых мировых центрах экономического развития: в странах "глобального Юга" и Азиатско-Тихоокеанского региона. Со странами, с которыми Россия динамично развивает свои отношения", - сказал он.

https://ria.ru/20231026/dolg-1905524915.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, газпром, алексей миллер