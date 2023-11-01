https://ria.ru/20231101/gamburg-1906607259.html

В Гамбурге сотни человек устроили беспорядки в Хэллоуин

В Гамбурге сотни человек устроили беспорядки в Хэллоуин - РИА Новости, 01.11.2023

В Гамбурге сотни человек устроили беспорядки в Хэллоуин

Несколько сотен человек в Гамбурге в Хэллоуин устроили беспорядки, полиция применила водометы, сообщили немецкие правоохранители. РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T10:04

2023-11-01T10:04

2023-11-01T13:52

в мире

гамбург (город)

римско-католическая церковь

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БЕРЛИН, 1 ноя - РИА Новости. Несколько сотен человек в Гамбурге в Хэллоуин устроили беспорядки, полиция применила водометы, сообщили немецкие правоохранители. Отмечается, что во вторник вечером в нескольких районах Гамбурга возникали беспорядки. Так, в районе города Луруп около 50 молодых людей повредили петардами окна продуктового магазина и подожгли несколько мусорных контейнеров. "Примерно в 19.40 (21.40 мск) на улице Харбургер Ринг около 150-200 человек начали бросать петарды в полицейских. Для оттеснения группы, численность которой к тому времени выросла до 300-350 человек, были немедленно направлены полицейские подразделения, которые применили водометы", - говорится в релизе полиции. Уточняется, что после этого молодые люди разошлись небольшими группами. Кроме того, около 20.30 (22.30 мск) жители района Штайльсхооп сообщили, что порядка 100 человек запускают фейерверки и, предположительно, стреляют в воздух. В ситуацию также вмешались сотрудники полиции. Берлинская полиция также сообщала беспорядках, которые происходили вечером во вторник в столице: в полицейских, машины и прохожих бросали петарды, было произведено несколько арестов.Хэллоуин приходится на 31 октября, этот светский праздник очень распространен в мире, однако заслужил неоднозначную репутацию из-за атрибутики, связанной с нечистой силой. Хэллоуин - первоначально кельтский дохристианский праздник, после в Римско-католической церкви в этот день стали отмечать невечерие (канун) Дня всех святых (от англ. All Hallows Eve). День всех святых приходится на 1 ноября.

https://ria.ru/20231031/khelouin-1906505725.html

https://ria.ru/20231024/prazdnik-1904857394.html

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в мире, гамбург (город), римско-католическая церковь