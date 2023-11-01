https://ria.ru/20231101/frt-1906656623.html

ФРТ установил 70 блочно-модульных котельных в Запорожской области

ФРТ установил 70 блочно-модульных котельных в Запорожской области - РИА Новости, 01.11.2023

ФРТ установил 70 блочно-модульных котельных в Запорожской области

Фонд развития территорий (ФРТ) установил 70 блочно-модульных котельных в Запорожской области, сообщила пресс-служба фонда. РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T13:01

2023-11-01T13:01

2023-11-01T13:01

россия

энергодар

запорожская область

ильшат шагиахметов

фонд развития территорий (фрт, ранее - фонд защиты прав дольщиков)

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Фонд развития территорий (ФРТ) установил 70 блочно-модульных котельных в Запорожской области, сообщила пресс-служба фонда. Как напоминается в сообщении, Фонд развития территорий в числе ключевых федеральных заказчиков принимает активное участие в работе по восстановлению и социально-экономическому развитию новых регионов. Одной из задач фонда является подготовка коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду. В частности, в населенных пунктах Запорожской области под контролем ФРТ установлены 70 блочно-модульных котельных. "Наиболее масштабные работы мы провели в Энергодаре, где в связи с изменениями режима работы атомной электростанции было необходимо перезапитать на 54 передвижные котельные установки более 150 объектов – это и социальные учреждения, и дома, в которых проживают более 12 тысяч семей. Кроме того, в этом году установили две большие блочно-модульные котельные общей мощностью 57 мегаватт, что позволило обеспечить теплом в автономном режиме более 3,6 тысячи семей в 177 многоквартирных домах, расположенных в пяти микрорайонах Энергодара", – цитирует пресс-служба гендиректора Фонда развития территорий Ильшата Шагиахметова. Он отметил, что в настоящее время работы на этих объектах полностью завершены: подготовлены площадки и смонтировано 19 модулей котельных, проведены пусконаладочные работы для подключения к сетям атомной электростанции. Шагиахметов также добавил, что для обеспечения теплоснабжения социальных объектов на территории Запорожской области установлено еще 14 блочно-модульных котельных. По словам главы ФРТ, перед Фондом развития территорий поставлены амбициозные задачи по восстановлению и социально-экономическому развитию новых регионов, первоочередная из которых – обновление коммунальной инфраструктуры. Речь идет о восстановлении, модернизации и строительстве многочисленных объектов водо- и теплоснабжения, водоотведения. Эта работа предусмотрена программой комплексного развития и модернизации ЖКХ новых регионов. Она синхронизирована со всеми программами развития четырех новых субъектов России. "Такой подход станет основой качественной системы, от которой зависит комфорт жизни наших граждан", – сказал Шагиахметов. "Обновление ЖКХ требует немалых вложений. Именно поэтому правительство разработало несколько механизмов финансирования. Всего в прошедшем отопительном сезоне фонд обеспечил теплом 1840 многоквартирных домов, в которых проживают более 157 тысяч человек, а также 192 социальных объекта. В этом году темпы и объемы работ наращиваются", – добавляется в сообщении Фонда развития территорий.

https://ria.ru/20231026/frt-1905443444.html

https://ria.ru/20231024/sez-1904931520.html

россия

энергодар

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, энергодар, запорожская область, ильшат шагиахметов, фонд развития территорий (фрт, ранее - фонд защиты прав дольщиков)