https://ria.ru/20231101/fashizatsiya-1906793190.html

Экс-президента Молдавии напугала фашизация властей

Экс-президента Молдавии напугала фашизация властей - РИА Новости, 01.11.2023

Экс-президента Молдавии напугала фашизация властей

Бывший президент Молдавии и лидер Компартии Владимир Воронин заявил, что его пугает "фашизация" властей республики, которые нарушают конституцию, закрывают СМИ... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T19:26

2023-11-01T19:26

2023-11-01T19:26

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КИШИНЕВ, 1 ноя - РИА Новости. Бывший президент Молдавии и лидер Компартии Владимир Воронин заявил, что его пугает "фашизация" властей республики, которые нарушают конституцию, закрывают СМИ и игнорируют проблемы людей при полном попустительстве со стороны иностранных послов. Правительственная комиссия по ЧС 30 октября вынесла решение о приостановке лицензии шести местных телеканалов по рекомендации главы Службы информации и безопасности (СИБ) Молдавии Александра Мустяцэ. Власти Молдавии считают, что эти СМИ представляют риск для безопасности страны. Глава СИБ также обвинил Россию во вмешательстве в местные выборы и проведении "кампании по дезинформации через ТВ и социальные сети". Также Мустяцэ заявил в понедельник, что подписал указ, по которому будет также блокирован 31 веб-портал, среди них 21 управляются из России. В список, в частности, вошли сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", ТАСС, "Аргументов и фактов", "Интерфакса", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру". Кроме того, под блокировку попали сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. "Меня, как политика, лидера партии, бывшего президента, гражданина, просто человека уже даже не возмущает, а откровенно пугает то, что нынешний правящий режим делает со страной. Меня ужасает стремительная фашизация власти, ежедневно проявляемый ею правовой нигилизм, растаптывание конституции. Закрытие за два года 12 телеканалов, десятков информационных порталов и периодических изданий - это за гранью добра и зла", - написал Воронин в открытом письме, которое было опубликовано на сайте Партии коммунистов. По его словам, власти уже два года поддерживают в стране действие режима ЧП, который используется, чтобы заключать непрозрачные контракты на поставки энергоносителей, изгонять российских дипломатов и закрывать неугодные СМИ за критику. Воронин подчеркивает, что в демократическом государстве нет и не может быть неподсудных и неприкосновенных для критики политиков. Он отметил, что кто-то должен говорить о росте цен в стране, об угрожающем самому существованию государства внешнем долге, о разбазаривании наиболее ценных активов государства, типа Джурджулештского порта, о страшной нищете, о массовом бегстве из "европейского рая", о демографическом коллапсе. "Сегодня, когда в стране установилась настоящая, нацистская диктатура, лишающая людей права на свободное выражение мнения, права на свободу слова, права на донесение своей позиции на родном языке, даже права быть избранным, вся эта публика (иностранные послы - ред.) словно воды в рот набрала… Народный гнев, направленный против режима, непременно затронет и ваши превосходительства", - заявил экс-президент. Ряд российских СМИ в Молдавии уже оказался под запретом под предлогом борьбы с дезинформацией. Служба информации и безопасности Молдавии с 26 февраля 2022 года заблокировала сайт Sputnik Молдавия, а с 7 марта - и радиовещание станции агентства. Посольство РФ в Кишиневе осудило решение молдавских властей заблокировать работу сайта Sputnik Молдавия и назвало обвинения в адрес агентства необъективными и политизированными. Также в Молдавии приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, объяснив такое решение риском дезинформации. МИД РФ заявил, что Москва рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры. Российский МИД добавил, что такие действия являются надругательством над принципом плюрализма СМИ и грубейшим попранием права на свободу доступа к информации, также Москва квалифицирует это как "циничное ущемление прав национальных меньшинств". -

https://ria.ru/20231030/tsenzura-1906196261.html

https://ria.ru/20230831/moldaviya-1893202760.html

https://ria.ru/20231018/sandu-1903692640.html

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