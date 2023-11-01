СМИ: в ЕС опасаются, что союз превратится в монстра Франкенштейна
Politico: в ЕС опасаются превращения в монстра Франкенштейна из-за расширения
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Ряд стран ЕС опасаются, что с новыми членами и без принятия надлежащих реформ союз может превратиться в монстра Франкенштейна или, "что еще хуже", в ООН, пишет газета Politico.
"Они опасаются, что без дополнительных шагов в сторону реформирования, но при наличии импульса для наращивания вступления (новых членов - ред.), ЕС может скатиться к динамике, когда он раздуется до 30 или более членов при отсутствии без какого-либо последовательного плана эффективного функционирования, напоминая что-то вроде монстра Франкенштейна или, что еще хуже, ООН", - пишет Politico.
"Нам нужно начинать договариваться о том, ...какую модель мы хотим для более широкого ЕС в будущем, ...как это будет выглядеть… с большим числом государств-членов, и, более того, с гораздо более разнообразными государствами-членами", - заявил изданию государственный секретарь по европейским делам Португалии Тьягу Антунеш.
Как заявили неназванные чиновники из четырех стран, в настоящее время идет работа по формулированию совместных предложений о реформах ЕС. По словам двух официальных лиц из Германии, в четверг глава МИД ФРГ Анналена Бербок встретится с коллегами из других европейских стран, а также с представителями стран, претендующих на членство в союзе, чтобы поработать над этими предложениями.
Ранее глава Европарламента Роберта Метсола после общения с лидерами стран союза на саммите в Брюсселе заявила, что ЕП рассчитывает, что переговоры о присоединении Украины и Молдавии к ЕС могут стартовать уже в этом году.
Ожидается, что Еврокомиссия опубликует в ноябре доклад по выполнению странами-кандидатами в ЕС условий для начала переговоров о присоединении. После оценки этого доклада может принято решение о начале переговоров о присоединении.
СМИ сообщали, что ЕС по итогам оценки реформ на Украине также может выдвинуть Киеву дополнительные условия, которые связаны с правами меньшинств и борьбой с коррупцией. Сообщалось также, что Франция и Германия настаивают на альтернативном варианте полноправному членству в ЕС, который может стать основой для постепенной интеграции в Евросоюз.