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СМИ: в ЕС опасаются, что союз превратится в монстра Франкенштейна - РИА Новости, 01.11.2023
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13:28 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/evrosoyuz-1906665917.html
СМИ: в ЕС опасаются, что союз превратится в монстра Франкенштейна
СМИ: в ЕС опасаются, что союз превратится в монстра Франкенштейна - РИА Новости, 01.11.2023
СМИ: в ЕС опасаются, что союз превратится в монстра Франкенштейна
Ряд стран ЕС опасаются, что с новыми членами и без принятия надлежащих реформ союз может превратиться в монстра Франкенштейна или, "что еще хуже", в ООН, пишет... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T13:28
2023-11-01T13:28
в мире
евросоюз
politico
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Ряд стран ЕС опасаются, что с новыми членами и без принятия надлежащих реформ союз может превратиться в монстра Франкенштейна или, "что еще хуже", в ООН, пишет газета Politico. Как пишет издание, некоторые страны ЕС, включая Германию, Францию, Испанию и Португалию, настаивают на необходимости реформировать Евросоюз на фоне того, как лидеры готовятся начать официальные переговоры о членстве с Украиной и Молдавией в декабре. "Они опасаются, что без дополнительных шагов в сторону реформирования, но при наличии импульса для наращивания вступления (новых членов - ред.), ЕС может скатиться к динамике, когда он раздуется до 30 или более членов при отсутствии без какого-либо последовательного плана эффективного функционирования, напоминая что-то вроде монстра Франкенштейна или, что еще хуже, ООН", - пишет Politico. "Нам нужно начинать договариваться о том, ...какую модель мы хотим для более широкого ЕС в будущем, ...как это будет выглядеть… с большим числом государств-членов, и, более того, с гораздо более разнообразными государствами-членами", - заявил изданию государственный секретарь по европейским делам Португалии Тьягу Антунеш. Как заявили неназванные чиновники из четырех стран, в настоящее время идет работа по формулированию совместных предложений о реформах ЕС. По словам двух официальных лиц из Германии, в четверг глава МИД ФРГ Анналена Бербок встретится с коллегами из других европейских стран, а также с представителями стран, претендующих на членство в союзе, чтобы поработать над этими предложениями. Ранее глава Европарламента Роберта Метсола после общения с лидерами стран союза на саммите в Брюсселе заявила, что ЕП рассчитывает, что переговоры о присоединении Украины и Молдавии к ЕС могут стартовать уже в этом году. Ожидается, что Еврокомиссия опубликует в ноябре доклад по выполнению странами-кандидатами в ЕС условий для начала переговоров о присоединении. После оценки этого доклада может принято решение о начале переговоров о присоединении. СМИ сообщали, что ЕС по итогам оценки реформ на Украине также может выдвинуть Киеву дополнительные условия, которые связаны с правами меньшинств и борьбой с коррупцией. Сообщалось также, что Франция и Германия настаивают на альтернативном варианте полноправному членству в ЕС, который может стать основой для постепенной интеграции в Евросоюз.
https://ria.ru/20231101/es-1906482836.html
https://ria.ru/20231024/shengen-1905042032.html
https://ria.ru/20231005/evrosoyuz-1900721934.html
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в мире, евросоюз, politico
В мире, Евросоюз, Politico
СМИ: в ЕС опасаются, что союз превратится в монстра Франкенштейна

Politico: в ЕС опасаются превращения в монстра Франкенштейна из-за расширения

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Ряд стран ЕС опасаются, что с новыми членами и без принятия надлежащих реформ союз может превратиться в монстра Франкенштейна или, "что еще хуже", в ООН, пишет газета Politico.
Как пишет издание, некоторые страны ЕС, включая Германию, Францию, Испанию и Португалию, настаивают на необходимости реформировать Евросоюз на фоне того, как лидеры готовятся начать официальные переговоры о членстве с Украиной и Молдавией в декабре.
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"Они опасаются, что без дополнительных шагов в сторону реформирования, но при наличии импульса для наращивания вступления (новых членов - ред.), ЕС может скатиться к динамике, когда он раздуется до 30 или более членов при отсутствии без какого-либо последовательного плана эффективного функционирования, напоминая что-то вроде монстра Франкенштейна или, что еще хуже, ООН", - пишет Politico.
"Нам нужно начинать договариваться о том, ...какую модель мы хотим для более широкого ЕС в будущем, ...как это будет выглядеть… с большим числом государств-членов, и, более того, с гораздо более разнообразными государствами-членами", - заявил изданию государственный секретарь по европейским делам Португалии Тьягу Антунеш.
Как заявили неназванные чиновники из четырех стран, в настоящее время идет работа по формулированию совместных предложений о реформах ЕС. По словам двух официальных лиц из Германии, в четверг глава МИД ФРГ Анналена Бербок встретится с коллегами из других европейских стран, а также с представителями стран, претендующих на членство в союзе, чтобы поработать над этими предложениями.
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Ожидается, что Еврокомиссия опубликует в ноябре доклад по выполнению странами-кандидатами в ЕС условий для начала переговоров о присоединении. После оценки этого доклада может принято решение о начале переговоров о присоединении.
СМИ сообщали, что ЕС по итогам оценки реформ на Украине также может выдвинуть Киеву дополнительные условия, которые связаны с правами меньшинств и борьбой с коррупцией. Сообщалось также, что Франция и Германия настаивают на альтернативном варианте полноправному членству в ЕС, который может стать основой для постепенной интеграции в Евросоюз.
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