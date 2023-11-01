https://ria.ru/20231101/evakuatsiya-1906822592.html
Россияне ждут разрешения от Египта на эвакуацию из Газы через КПП "Рафах"
Россияне ждут разрешения от Египта на эвакуацию из Газы через КПП "Рафах" - РИА Новости, 01.11.2023
Россияне ждут разрешения от Египта на эвакуацию из Газы через КПП "Рафах"
Россия ждет от властей Египта сигнал, когда можно будет начать эвакуацию россиян из сектора Газа через КПП "Рафах" на границе, заявил посол РФ в Израиле... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T23:47
2023-11-01T23:47
2023-11-01T23:47
в мире
россия
египет
израиль
анатолий викторов
раф
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Россия ждет от властей Египта сигнал, когда можно будет начать эвакуацию россиян из сектора Газа через КПП "Рафах" на границе, заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала "Звезда". "У нас есть абсолютный контакт с египетскими властями. Мы ждем от них сигнала, когда можно провести будет эвакуационные мероприятия", - сказал посол.По его словам, "по-видимому, власти Египта опасаются массового исхода населения сектора Газа, которое подвергается бомбардировкам, но, с другой стороны, они понимают, что у многих стран, включая Россию, есть обеспокоенность судьбой своих граждан".
https://ria.ru/20231101/evakuatsiya-1906820753.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, египет, израиль, анатолий викторов, раф, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Россия, Египет, Израиль, Анатолий Викторов, РАФ, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Россияне ждут разрешения от Египта на эвакуацию из Газы через КПП "Рафах"
Россия ждет сигнала от Египта для эвакуации своих граждан из Газы через Рафах