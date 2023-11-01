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Россияне ждут разрешения от Египта на эвакуацию из Газы через КПП "Рафах" - РИА Новости, 01.11.2023
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23:47 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/evakuatsiya-1906822592.html
Россияне ждут разрешения от Египта на эвакуацию из Газы через КПП "Рафах"
Россияне ждут разрешения от Египта на эвакуацию из Газы через КПП "Рафах" - РИА Новости, 01.11.2023
Россияне ждут разрешения от Египта на эвакуацию из Газы через КПП "Рафах"
Россия ждет от властей Египта сигнал, когда можно будет начать эвакуацию россиян из сектора Газа через КПП "Рафах" на границе, заявил посол РФ в Израиле... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T23:47
2023-11-01T23:47
в мире
россия
египет
израиль
анатолий викторов
раф
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Россия ждет от властей Египта сигнал, когда можно будет начать эвакуацию россиян из сектора Газа через КПП "Рафах" на границе, заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала "Звезда". "У нас есть абсолютный контакт с египетскими властями. Мы ждем от них сигнала, когда можно провести будет эвакуационные мероприятия", - сказал посол.По его словам, "по-видимому, власти Египта опасаются массового исхода населения сектора Газа, которое подвергается бомбардировкам, но, с другой стороны, они понимают, что у многих стран, включая Россию, есть обеспокоенность судьбой своих граждан".
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россия
египет
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в мире, россия, египет, израиль, анатолий викторов, раф, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Россия, Египет, Израиль, Анатолий Викторов, РАФ, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Россияне ждут разрешения от Египта на эвакуацию из Газы через КПП "Рафах"

Россия ждет сигнала от Египта для эвакуации своих граждан из Газы через Рафах

© AP Photo / Adel HanaКПП "Рафах"
КПП Рафах - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© AP Photo / Adel Hana
КПП "Рафах". Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Россия ждет от властей Египта сигнал, когда можно будет начать эвакуацию россиян из сектора Газа через КПП "Рафах" на границе, заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала "Звезда".
«
"У нас есть абсолютный контакт с египетскими властями. Мы ждем от них сигнала, когда можно провести будет эвакуационные мероприятия", - сказал посол.
По его словам, "по-видимому, власти Египта опасаются массового исхода населения сектора Газа, которое подвергается бомбардировкам, но, с другой стороны, они понимают, что у многих стран, включая Россию, есть обеспокоенность судьбой своих граждан".
Люди на границе сектора Газа и Египта в Рафахе - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
Около 600 россиян ждут эвакуации из Газы
Вчера, 23:17
 
В миреРоссияЕгипетИзраильАнатолий ВикторовРАФОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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