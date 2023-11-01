Около 600 россиян ждут эвакуации из Газы
Посол РФ: около 600 россиян будут эвакуированы из Газы, когда откроют границу
© AP Photo / Hatem AliЛюди на границе сектора Газа и Египта в Рафахе
© AP Photo / Hatem Ali
Люди на границе сектора Газа и Египта в Рафахе
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Порядка 600 россиян числятся в списках для эвакуации из сектора Газа, заявил посол в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала "Звезда".
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"Мы активно работаем с египетскими властями, для того чтобы вывезти <…> порядка 600 российских граждан и чуть больше 300 граждан других стран, наших соседей в основном, стран СНГ. Мы в активном контакте, мы готовы. Как только будет открыт переход для наших граждан, мы это все сделаем", — сказал он.
Сегодня погранпункт "Рафах" на границе Египта и сектора Газа открылся для эвакуации иностранцев, палестинцев с двойным гражданством и сотрудников международных организаций. Всего из анклава должны выехать более 500 человек.
Конфликт между Израилем и ХАМАС
Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений на Ближнем Востоке. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило восемь тысяч человек, около 18 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться около 250 человек.