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Около 600 россиян ждут эвакуации из Газы - РИА Новости, 02.11.2023
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23:17 01.11.2023 (обновлено: 00:02 02.11.2023)
https://ria.ru/20231101/evakuatsiya-1906820753.html
Около 600 россиян ждут эвакуации из Газы
Около 600 россиян ждут эвакуации из Газы - РИА Новости, 02.11.2023
Около 600 россиян ждут эвакуации из Газы
Порядка 600 россиян числятся в списках для эвакуации из сектора Газа, заявил посол в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала "Звезда". РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-01T23:17
2023-11-02T00:02
россия
израиль
в мире
каир (город)
владимир путин
анатолий викторов
хамас
оон
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Порядка 600 россиян числятся в списках для эвакуации из сектора Газа, заявил посол в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала "Звезда".&quot;Мы активно работаем с египетскими властями, для того чтобы вывезти &lt;…&gt; порядка 600 российских граждан и чуть больше 300 граждан других стран, наших соседей в основном, стран СНГ. Мы в активном контакте, мы готовы. Как только будет открыт переход для наших граждан, мы это все сделаем&quot;, — сказал он.Викторов отметил, что Москва ждет от властей Египта сигнал, когда можно будет провести эвакуацию через КПП "Рафах". Он добавил, что для проведения мероприятия направят российских дипломатов из Каира, а также задействуют автобусы и самолеты.Сегодня погранпункт "Рафах" на границе Египта и сектора Газа открылся для эвакуации иностранцев, палестинцев с двойным гражданством и сотрудников международных организаций. Всего из анклава должны выехать более 500 человек.В список, который опубликовало движение ХАМАС, вошли граждане Японии, Австрии, Болгарии, Индонезии, Иордании, Австралии и Чехии. Кроме того, в него внесли сотрудников Международного комитета Красного Креста и неправительственных организаций из некоторых стран Запада, а также Африки и Азии.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений на Ближнем Востоке. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило восемь тысяч человек, около 18 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться около 250 человек.
https://ria.ru/20231031/mid-1906484180.html
https://ria.ru/20231030/evakuatsiya-1906300452.html
https://ria.ru/20231101/amerikantsy-1906803772.html
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россия, израиль, в мире, каир (город), владимир путин, анатолий викторов, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Россия, Израиль, В мире, Каир (город), Владимир Путин, Анатолий Викторов, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Около 600 россиян ждут эвакуации из Газы

Посол РФ: около 600 россиян будут эвакуированы из Газы, когда откроют границу

© AP Photo / Hatem AliЛюди на границе сектора Газа и Египта в Рафахе
Люди на границе сектора Газа и Египта в Рафахе - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© AP Photo / Hatem Ali
Люди на границе сектора Газа и Египта в Рафахе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Порядка 600 россиян числятся в списках для эвакуации из сектора Газа, заявил посол в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала "Звезда".
«

"Мы активно работаем с египетскими властями, для того чтобы вывезти <…> порядка 600 российских граждан и чуть больше 300 граждан других стран, наших соседей в основном, стран СНГ. Мы в активном контакте, мы готовы. Как только будет открыт переход для наших граждан, мы это все сделаем", — сказал он.

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Викторов отметил, что Москва ждет от властей Египта сигнал, когда можно будет провести эвакуацию через КПП "Рафах". Он добавил, что для проведения мероприятия направят российских дипломатов из Каира, а также задействуют автобусы и самолеты.
Сегодня погранпункт "Рафах" на границе Египта и сектора Газа открылся для эвакуации иностранцев, палестинцев с двойным гражданством и сотрудников международных организаций. Всего из анклава должны выехать более 500 человек.
В список, который опубликовало движение ХАМАС, вошли граждане Японии, Австрии, Болгарии, Индонезии, Иордании, Австралии и Чехии. Кроме того, в него внесли сотрудников Международного комитета Красного Креста и неправительственных организаций из некоторых стран Запада, а также Африки и Азии.

Конфликт между Израилем и ХАМАС

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений на Ближнем Востоке. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило восемь тысяч человек, около 18 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться около 250 человек.
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