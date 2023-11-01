https://ria.ru/20231101/evakuatsiya-1906704475.html

Иордания заявила о начале эвакуации своих граждан из сектора Газа

Иордания заявила о начале эвакуации своих граждан из сектора Газа - РИА Новости, 01.11.2023

Иордания заявила о начале эвакуации своих граждан из сектора Газа

Министерство иностранных дел Иордании объявило о начале эвакуации своих граждан из сектора Газа через контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе Газы и... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T14:58

2023-11-01T14:58

2023-11-01T15:20

в мире

иордания

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906604954_0:102:3072:1830_1920x0_80_0_0_3b97b4f0dc38f063783b404da765264a.jpg

КАИР, 1 ноя - РИА Новости. Министерство иностранных дел Иордании объявило о начале эвакуации своих граждан из сектора Газа через контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе Газы и Египта.Ранее источник сообщал РИА Новости, что первые машины скорой помощи с ранеными палестинцами из Газы въехали на территорию Египта через "Рафах". Египет примет в среду 81 раненого из сектора Газа. По сообщениям СМИ, Газу через "Рафах" в среду покинут около 500 иностранцев."Министерство иностранных дел объявило о начале процесса эвакуации иорданских граждан из сектора Газа через погранпереход "Рафах" при координации с компетентными органами в братской Арабской Республике Египет", - говорится в заявлении МИД королевства.Иорданский МИД добавил, что эвакуируемые будут доставлены в королевство в самое ближайшее время.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысяч человек, свыше 21 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231101/egipet-1906707089.html

https://ria.ru/20231101/gaza-1906591844.html

иордания

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, иордания, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году