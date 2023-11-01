https://ria.ru/20231101/evakuatsiya-1906591712.html

Спасатели эвакуировали члена экипажа танкера "Глорилэнд" в Охотском море

Спасатели эвакуировали члена экипажа танкера "Глорилэнд" в Охотском море - РИА Новости, 01.11.2023

Спасатели эвакуировали члена экипажа танкера "Глорилэнд" в Охотском море

Магаданские спасатели эвакуировали больного моряка с танкера "Глорилэнд" в Охотском море, сообщает в среду ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T08:28

2023-11-01T08:28

2023-11-01T10:01

происшествия

охотское море

россия

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МАГАДАН, 1 ноя - РИА Новости. Магаданские спасатели эвакуировали больного моряка с танкера "Глорилэнд" в Охотском море, сообщает в среду ГУМЧС России по региону. "В Службу спасения поступило сообщение о том, что члену экипажа судна "Глорилэнд" в Охотском море необходима срочная медицинская помощь. Судно встало на рейд в бухте Нагаева, к нему пришвартовался буксировщик морского торгового порта со спасателями на борту. Спасатели перенесли пострадавшего с палубы на буксировочное судно, доставили его на берег и передали специалистам скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.Уточняется, что мужчину госпитализировали в Магаданскую областную больницу.В ведомстве уточнили РИА Новости, что танкер ходит под флагом Гонгконга (КНР).

https://ria.ru/20230827/spasateli-1892545981.html

охотское море

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, охотское море, россия