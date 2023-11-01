https://ria.ru/20231101/evakuatsiya-1906591712.html
Спасатели эвакуировали члена экипажа танкера "Глорилэнд" в Охотском море
Спасатели эвакуировали члена экипажа танкера "Глорилэнд" в Охотском море - РИА Новости, 01.11.2023
Спасатели эвакуировали члена экипажа танкера "Глорилэнд" в Охотском море
Магаданские спасатели эвакуировали больного моряка с танкера "Глорилэнд" в Охотском море, сообщает в среду ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T08:28
2023-11-01T08:28
2023-11-01T10:01
происшествия
охотское море
россия
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МАГАДАН, 1 ноя - РИА Новости. Магаданские спасатели эвакуировали больного моряка с танкера "Глорилэнд" в Охотском море, сообщает в среду ГУМЧС России по региону. "В Службу спасения поступило сообщение о том, что члену экипажа судна "Глорилэнд" в Охотском море необходима срочная медицинская помощь. Судно встало на рейд в бухте Нагаева, к нему пришвартовался буксировщик морского торгового порта со спасателями на борту. Спасатели перенесли пострадавшего с палубы на буксировочное судно, доставили его на берег и передали специалистам скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.Уточняется, что мужчину госпитализировали в Магаданскую областную больницу.В ведомстве уточнили РИА Новости, что танкер ходит под флагом Гонгконга (КНР).
https://ria.ru/20230827/spasateli-1892545981.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, охотское море, россия
Происшествия, Охотское море, Россия
Спасатели эвакуировали члена экипажа танкера "Глорилэнд" в Охотском море
Спасатели эвакуировали больного моряка с танкера "Глорилэнд" в Охотском море
МАГАДАН, 1 ноя - РИА Новости.
Магаданские спасатели эвакуировали больного моряка с танкера "Глорилэнд" в Охотском море, сообщает в среду ГУМЧС России
по региону.
"В Службу спасения поступило сообщение о том, что члену экипажа судна "Глорилэнд" в Охотском море необходима срочная медицинская помощь. Судно встало на рейд в бухте Нагаева, к нему пришвартовался буксировщик морского торгового порта со спасателями на борту. Спасатели перенесли пострадавшего с палубы на буксировочное судно, доставили его на берег и передали специалистам скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.
Уточняется, что мужчину госпитализировали в Магаданскую областную больницу.
В ведомстве уточнили РИА Новости, что танкер ходит под флагом Гонгконга (КНР).
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