https://ria.ru/20231101/esseya-1906649592.html
Роспотребнадзор назвал причину вспышки неизвестной болезни у жителей Ессея
Роспотребнадзор назвал причину вспышки неизвестной болезни у жителей Ессея - РИА Новости, 01.11.2023
Роспотребнадзор назвал причину вспышки неизвестной болезни у жителей Ессея
Причиной неизвестной болезни у жителей поселка Ессей в Красноярском крае оказалась энтеровирусная инфекция, сообщили журналистам в управлении Роспотребнадзора... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T12:43
2023-11-01T12:43
2023-11-01T12:44
происшествия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
красноярский край
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Причиной неизвестной болезни у жителей поселка Ессей в Красноярском крае оказалась энтеровирусная инфекция, сообщили журналистам в управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю. Ранее сообщалось, что в поселке Ессей на севере Красноярского края у нескольких жителей обнаружились симптомы пока неопределенного заболевания. В поселок были направлены специалисты регионального минздрава и Роспотребнадзора. "Специалистами управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в ходе санитарно-эпидемиологического расследования случаев инфекционного заболевания жителей посёлка Ессей в исследованных пробах у 11 заболевших обнаружена РНК возбудителя энтеровирусной инфекции", - говорится в сообщении. Вероятно, возбудитель инфекции был завезен жителем поселка с последующим распространением контактно-бытовым путём среди местного населения, пояснили в управлении.
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происшествия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), красноярский край
Происшествия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Красноярский край
Роспотребнадзор назвал причину вспышки неизвестной болезни у жителей Ессея
Роспотребнадзор: причиной неизвестной болезни у жителей Ессея была инфекция
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Причиной неизвестной болезни у жителей поселка Ессей в Красноярском крае оказалась энтеровирусная инфекция, сообщили журналистам в управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю.
Ранее сообщалось, что в поселке Ессей на севере Красноярского края у нескольких жителей обнаружились симптомы пока неопределенного заболевания. В поселок были направлены специалисты регионального минздрава и Роспотребнадзора.
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"Специалистами управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в ходе санитарно-эпидемиологического расследования случаев инфекционного заболевания жителей посёлка Ессей в исследованных пробах у 11 заболевших обнаружена РНК возбудителя энтеровирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Вероятно, возбудитель инфекции был завезен жителем поселка с последующим распространением контактно-бытовым путём среди местного населения, пояснили в управлении.