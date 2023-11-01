https://ria.ru/20231101/esseya-1906649592.html

Роспотребнадзор назвал причину вспышки неизвестной болезни у жителей Ессея

Роспотребнадзор назвал причину вспышки неизвестной болезни у жителей Ессея - РИА Новости, 01.11.2023

Роспотребнадзор назвал причину вспышки неизвестной болезни у жителей Ессея

Причиной неизвестной болезни у жителей поселка Ессей в Красноярском крае оказалась энтеровирусная инфекция, сообщили журналистам в управлении Роспотребнадзора... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T12:43

2023-11-01T12:43

2023-11-01T12:44

происшествия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

красноярский край

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Причиной неизвестной болезни у жителей поселка Ессей в Красноярском крае оказалась энтеровирусная инфекция, сообщили журналистам в управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю. Ранее сообщалось, что в поселке Ессей на севере Красноярского края у нескольких жителей обнаружились симптомы пока неопределенного заболевания. В поселок были направлены специалисты регионального минздрава и Роспотребнадзора. "Специалистами управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в ходе санитарно-эпидемиологического расследования случаев инфекционного заболевания жителей посёлка Ессей в исследованных пробах у 11 заболевших обнаружена РНК возбудителя энтеровирусной инфекции", - говорится в сообщении. Вероятно, возбудитель инфекции был завезен жителем поселка с последующим распространением контактно-бытовым путём среди местного населения, пояснили в управлении.

https://ria.ru/20231101/infektsiya-1906615696.html

красноярский край

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происшествия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), красноярский край