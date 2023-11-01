https://ria.ru/20231101/elektropoezd-1906653412.html

Произведенный в Твери электропоезд "Иволга 4.0" успешно прошел испытания

Произведенный в Твери электропоезд "Иволга 4.0" успешно прошел испытания - РИА Новости, 01.11.2023

Произведенный в Твери электропоезд "Иволга 4.0" успешно прошел испытания

Электропоезд постоянного тока ЭГЭ2Тв "Иволга 4.0" производства Тверского вагоностроительного завода (ОАО "ТВЗ") успешно прошел часть испытаний на скоростном... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T12:53

2023-11-01T12:53

2023-11-01T12:53

тверская область

игорь руденя

тверь

белореченск

вышний волочек

тверской вагоностроительный завод

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906648294_0:31:1101:650_1920x0_80_0_0_0d8e1f95e08b766b7bcb9242899f2817.jpg

ТВЕРЬ, 1 ноя - РИА Новости. Электропоезд постоянного тока ЭГЭ2Тв "Иволга 4.0" производства Тверского вагоностроительного завода (ОАО "ТВЗ") успешно прошел часть испытаний на скоростном полигоне в Белореченске и теперь завершает комплекс предварительных и сертификационных задач, сообщает пресс-служба правительства области. "Тверской вагоностроительный завод вносит важный вклад в развитие отечественной экономики и транспортной сферы. ТВЗ внедряет новаторские идеи, наращивает технологический и производственный потенциал", – считает губернатор Тверской области Игорь Руденя, его цитирует пресс-служба. Электропоезд "Иволга 4.0" производства ТВЗ – новый шаг в развитии платформы таких транспортных средств с асинхронным приводом. Он на 97% изготовлен из комплектующих отечественного производства. В их числе такие ключевые узлы, как тормозная система и тяговый привод. Кроме того, в отличие от предыдущих моделей, в новой версии ЭГЭ2Тв в промежуточных вагонах по три входных двери вместо двух. В испытаниях новой разработки задействованы Тверской институт вагоностроения, ВНИИ железнодорожного транспорта и ВНИИ железнодорожной гигиены, Испытательный центр взаимодействия экипажа и пути железных дорог и другие организации, говорится в сообщении. Все процессы проходят в соответствии с требованиями программы приемочных испытаний и испытаний, определенных в решении Регистра сертификации на железнодорожном транспорте. В Твери вагоны электропоезда прошли проверку в части санитарно-гигиенических требований, строительного очертания габарита, статического веса вагонов, прочности кузова и рамы тележки. На завершающем этапе проверят соответствие электропоезда требованиям нормативов по электромагнитной совместимости и другие параметры. После этого начнется его подготовка к приемке и получению сертификата соответствия. При этом кабина машиниста уже работающего поезда от ТВЗ – "Иволга 3.0" – станет центральной частью стенда Тверской области на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, которая стартует 4 ноября. Гости стенда на интерактивном тренажере смогут научиться управлять поездом, а также совершить виртуальное путешествие по маршруту, который охватит ключевые достопримечательности Верхневолжья. Участники побывают в Твери, Вышнем Волочке, Лихославле, Торжке, Осташкове, Ржеве, Конаковском округе. Также в программу виртуальной экскурсии включено знакомство с ведущими промышленными предприятиями региона. Торжественное открытие стенда Верхневолжья состоится 4 ноября в 11:00, пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20231031/verkhnevolzhe-1906479500.html

https://ria.ru/20231026/bezhetsk-1905468871.html

тверь

белореченск

вышний волочек

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь руденя, тверь, белореченск, вышний волочек, тверской вагоностроительный завод