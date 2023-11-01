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Произведенный в Твери электропоезд "Иволга 4.0" успешно прошел испытания - РИА Новости, 01.11.2023
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Тверская область
 
12:53 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/elektropoezd-1906653412.html
Произведенный в Твери электропоезд "Иволга 4.0" успешно прошел испытания
Произведенный в Твери электропоезд "Иволга 4.0" успешно прошел испытания - РИА Новости, 01.11.2023
Произведенный в Твери электропоезд "Иволга 4.0" успешно прошел испытания
Электропоезд постоянного тока ЭГЭ2Тв "Иволга 4.0" производства Тверского вагоностроительного завода (ОАО "ТВЗ") успешно прошел часть испытаний на скоростном... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T12:53
2023-11-01T12:53
тверская область
игорь руденя
тверь
белореченск
вышний волочек
тверской вагоностроительный завод
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ТВЕРЬ, 1 ноя - РИА Новости. Электропоезд постоянного тока ЭГЭ2Тв "Иволга 4.0" производства Тверского вагоностроительного завода (ОАО "ТВЗ") успешно прошел часть испытаний на скоростном полигоне в Белореченске и теперь завершает комплекс предварительных и сертификационных задач, сообщает пресс-служба правительства области. "Тверской вагоностроительный завод вносит важный вклад в развитие отечественной экономики и транспортной сферы. ТВЗ внедряет новаторские идеи, наращивает технологический и производственный потенциал", – считает губернатор Тверской области Игорь Руденя, его цитирует пресс-служба. Электропоезд "Иволга 4.0" производства ТВЗ – новый шаг в развитии платформы таких транспортных средств с асинхронным приводом. Он на 97% изготовлен из комплектующих отечественного производства. В их числе такие ключевые узлы, как тормозная система и тяговый привод. Кроме того, в отличие от предыдущих моделей, в новой версии ЭГЭ2Тв в промежуточных вагонах по три входных двери вместо двух. В испытаниях новой разработки задействованы Тверской институт вагоностроения, ВНИИ железнодорожного транспорта и ВНИИ железнодорожной гигиены, Испытательный центр взаимодействия экипажа и пути железных дорог и другие организации, говорится в сообщении. Все процессы проходят в соответствии с требованиями программы приемочных испытаний и испытаний, определенных в решении Регистра сертификации на железнодорожном транспорте. В Твери вагоны электропоезда прошли проверку в части санитарно-гигиенических требований, строительного очертания габарита, статического веса вагонов, прочности кузова и рамы тележки. На завершающем этапе проверят соответствие электропоезда требованиям нормативов по электромагнитной совместимости и другие параметры. После этого начнется его подготовка к приемке и получению сертификата соответствия. При этом кабина машиниста уже работающего поезда от ТВЗ – "Иволга 3.0" – станет центральной частью стенда Тверской области на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, которая стартует 4 ноября. Гости стенда на интерактивном тренажере смогут научиться управлять поездом, а также совершить виртуальное путешествие по маршруту, который охватит ключевые достопримечательности Верхневолжья. Участники побывают в Твери, Вышнем Волочке, Лихославле, Торжке, Осташкове, Ржеве, Конаковском округе. Также в программу виртуальной экскурсии включено знакомство с ведущими промышленными предприятиями региона. Торжественное открытие стенда Верхневолжья состоится 4 ноября в 11:00, пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20231031/verkhnevolzhe-1906479500.html
https://ria.ru/20231026/bezhetsk-1905468871.html
тверь
белореченск
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игорь руденя, тверь, белореченск, вышний волочек, тверской вагоностроительный завод
Тверская область, Игорь Руденя, Тверь, Белореченск, Вышний Волочек, Тверской вагоностроительный завод

Произведенный в Твери электропоезд "Иволга 4.0" успешно прошел испытания

© Фото : Пресс-служба правительства Тверской областиПроизведенный в Твери электропоезд "Иволга 4.0" успешно прошел испытания
Произведенный в Твери электропоезд Иволга 4.0 успешно прошел испытания - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской области
Произведенный в Твери электропоезд "Иволга 4.0" успешно прошел испытания
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 1 ноя - РИА Новости. Электропоезд постоянного тока ЭГЭ2Тв "Иволга 4.0" производства Тверского вагоностроительного завода (ОАО "ТВЗ") успешно прошел часть испытаний на скоростном полигоне в Белореченске и теперь завершает комплекс предварительных и сертификационных задач, сообщает пресс-служба правительства области.
"Тверской вагоностроительный завод вносит важный вклад в развитие отечественной экономики и транспортной сферы. ТВЗ внедряет новаторские идеи, наращивает технологический и производственный потенциал", – считает губернатор Тверской области Игорь Руденя, его цитирует пресс-служба.
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Электропоезд "Иволга 4.0" производства ТВЗ – новый шаг в развитии платформы таких транспортных средств с асинхронным приводом. Он на 97% изготовлен из комплектующих отечественного производства. В их числе такие ключевые узлы, как тормозная система и тяговый привод. Кроме того, в отличие от предыдущих моделей, в новой версии ЭГЭ2Тв в промежуточных вагонах по три входных двери вместо двух.
В испытаниях новой разработки задействованы Тверской институт вагоностроения, ВНИИ железнодорожного транспорта и ВНИИ железнодорожной гигиены, Испытательный центр взаимодействия экипажа и пути железных дорог и другие организации, говорится в сообщении.
Все процессы проходят в соответствии с требованиями программы приемочных испытаний и испытаний, определенных в решении Регистра сертификации на железнодорожном транспорте. В Твери вагоны электропоезда прошли проверку в части санитарно-гигиенических требований, строительного очертания габарита, статического веса вагонов, прочности кузова и рамы тележки.
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На завершающем этапе проверят соответствие электропоезда требованиям нормативов по электромагнитной совместимости и другие параметры. После этого начнется его подготовка к приемке и получению сертификата соответствия.
При этом кабина машиниста уже работающего поезда от ТВЗ – "Иволга 3.0" – станет центральной частью стенда Тверской области на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, которая стартует 4 ноября.
Гости стенда на интерактивном тренажере смогут научиться управлять поездом, а также совершить виртуальное путешествие по маршруту, который охватит ключевые достопримечательности Верхневолжья. Участники побывают в Твери, Вышнем Волочке, Лихославле, Торжке, Осташкове, Ржеве, Конаковском округе. Также в программу виртуальной экскурсии включено знакомство с ведущими промышленными предприятиями региона.
Торжественное открытие стенда Верхневолжья состоится 4 ноября в 11:00, пояснили в пресс-службе.
 
Тверская областьИгорь РуденяТверьБелореченскВышний ВолочекТверской вагоностроительный завод
 
 
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