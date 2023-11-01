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На Кубани до конца года закупят 16 электробусов и 8 станций для их зарядки - РИА Новости, 01.11.2023
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Краснодарский край
 
21:58 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/elektrobusy-1906813856.html
На Кубани до конца года закупят 16 электробусов и 8 станций для их зарядки
На Кубани до конца года закупят 16 электробусов и 8 станций для их зарядки - РИА Новости, 01.11.2023
На Кубани до конца года закупят 16 электробусов и 8 станций для их зарядки
Краснодар до конца 2023 года получит 16 электробусов и восемь станций для их зарядки, экологичный транспорт поспособствует снижению уровня загрязнения атмосферы РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T21:58
2023-11-01T21:58
краснодарский край
общество
краснодар
краснодарский край
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 1 ноя - РИА Новости. Краснодар до конца 2023 года получит 16 электробусов и восемь станций для их зарядки, экологичный транспорт поспособствует снижению уровня загрязнения атмосферы в краевой столицы, рассказал журналистам заместитель главы Кубани Андрей Прошунин. "Муниципальный контракт уже заключили. По поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева приобретем 16 электробусов и восемь зарядных станций к ним. Подвижной состав будут использовать на автобусном маршруте №2Е "Железнодорожный вокзал "Краснодар-1" – троллейбусное депо №1". Это удобный городской транспорт, который приспособлен для всех категорий маломобильных пассажиров", - передаёт пресс-служба краевой администрации слова Прошунина. Он добавил, что экологичность электробусов - один из эффективных способов снизить уровень загрязнения атмосферы в крупных городах. Кроме того, они комфортны для пассажиров и пешеходов, потому что двигаются практически бесшумно. Заряжается такой транспорт от 6 до 15 минут на специальных станциях станциях. По данным властей, транспорт будет оснащен кондиционерами, терминалами для бесконтактной оплаты проезда, USB-разъемами для зарядки электронных устройств и информационным табло. Электробусы приобретут в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".
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общество, краснодар, краснодарский край, вениамин кондратьев
Краснодарский край, Общество, Краснодар, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев

На Кубани до конца года закупят 16 электробусов и 8 станций для их зарядки

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЭлектробус
Электробус - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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КРАСНОДАР, 1 ноя - РИА Новости. Краснодар до конца 2023 года получит 16 электробусов и восемь станций для их зарядки, экологичный транспорт поспособствует снижению уровня загрязнения атмосферы в краевой столицы, рассказал журналистам заместитель главы Кубани Андрей Прошунин.
«
"Муниципальный контракт уже заключили. По поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева приобретем 16 электробусов и восемь зарядных станций к ним. Подвижной состав будут использовать на автобусном маршруте №2Е "Железнодорожный вокзал "Краснодар-1" – троллейбусное депо №1". Это удобный городской транспорт, который приспособлен для всех категорий маломобильных пассажиров", - передаёт пресс-служба краевой администрации слова Прошунина.
Он добавил, что экологичность электробусов - один из эффективных способов снизить уровень загрязнения атмосферы в крупных городах. Кроме того, они комфортны для пассажиров и пешеходов, потому что двигаются практически бесшумно. Заряжается такой транспорт от 6 до 15 минут на специальных станциях станциях.
По данным властей, транспорт будет оснащен кондиционерами, терминалами для бесконтактной оплаты проезда, USB-разъемами для зарядки электронных устройств и информационным табло. Электробусы приобретут в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".
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