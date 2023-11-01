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Российская ПВО сбила 48 украинских дронов в зоне спецоперации

Российская ПВО сбила 48 украинских дронов в зоне спецоперации - РИА Новости, 01.11.2023

Российская ПВО сбила 48 украинских дронов в зоне спецоперации

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 48 украинских беспилотников и восемь снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", сообщили в среду в пресс-службе Минобороны... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T15:22

2023-11-01T15:22

2023-11-01T15:25

специальная военная операция на украине

харьковская область

волноваха

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 48 украинских беспилотников и восемь снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и огнем из стрелкового оружия перехвачены восемь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", а также управляемая авиационная бомба JDAM. Кроме того, уничтожены 48 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Лозовая, Ольшана Харьковской области, Волноваха, Подгорное и Клещеевка Донецкой народной республики, Золотаревка Луганской народной республики, Новое, Очеретоватое, Тарасовка Запорожской области, Саги и Раденск Херсонской области", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 520 украинских военных самолетов, 254 вертолета, 8512 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 13089 танков и других боевых бронированных машин, 1172 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6941 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 14865 единиц специальной военной автомобильной техники.

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харьковская область, волноваха, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф