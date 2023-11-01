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В Алешках при сбросе боеприпаса с украинского дрона погиб один человек - РИА Новости, 01.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
22:24 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/dron-1906815997.html
В Алешках при сбросе боеприпаса с украинского дрона погиб один человек
В Алешках при сбросе боеприпаса с украинского дрона погиб один человек - РИА Новости, 01.11.2023
В Алешках при сбросе боеприпаса с украинского дрона погиб один человек
Дрон украинских войск сбросил боеприпас в Алешках Херсонской области на ремонтную бригаду водоканала, один человек погиб, трое ранены, сообщил глава... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T22:24
2023-11-01T22:24
специальная военная операция на украине
происшествия
херсонская область
андрей алексеенко
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости. Дрон украинских войск сбросил боеприпас в Алешках Херсонской области на ремонтную бригаду водоканала, один человек погиб, трое ранены, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале."Несколько часов назад в Алешках попала под удар ремонтная бригада водоканала. Находившийся за рулем машины молодой механик погиб на месте, трое получили ранения", - написал Алексеенко.По его словам, дрон ВСУ прицельно сбросил боеприпас на старенькую "восьмерку", на которой ремонтники ехали с работ на канализационной станции."Очередное военное преступление нацистов совершено практически в центре города - в пер. Заводском. Раненые в больницах Алешек и Скадовска. Один, к сожалению, тяжелый - его врачи буквально вытащили с того света. Семье погибшего окажем необходимую помощь", - подчеркнул глава правительства.По его словам, бригада ехала на личной машине, потому что так безопаснее."Да и не побитой обстрелами техники у водоканала уже не осталось. Последняя уничтожена на днях. Три ассенизатора, кран и "аварийка". Сгорело здание предприятия. Но даже с риском для жизни коммунальщики продолжают выезжать на аварии", - подчеркнул Алексеенко.
https://ria.ru/20231031/svo-1906427109.html
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происшествия, херсонская область , андрей алексеенко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Херсонская область , Андрей Алексеенко, Вооруженные силы Украины
В Алешках при сбросе боеприпаса с украинского дрона погиб один человек

В Алешках дрон ВСУ сбросил боеприпас на ремонтную бригаду, один человек погиб

© Фото : Андрей Алексеенко/TelegramАвтомобили скорой помощи в Алешках
Автомобили скорой помощи в Алешках - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© Фото : Андрей Алексеенко/Telegram
Автомобили скорой помощи в Алешках. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости. Дрон украинских войск сбросил боеприпас в Алешках Херсонской области на ремонтную бригаду водоканала, один человек погиб, трое ранены, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале.
«
"Несколько часов назад в Алешках попала под удар ремонтная бригада водоканала. Находившийся за рулем машины молодой механик погиб на месте, трое получили ранения", - написал Алексеенко.
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По его словам, дрон ВСУ прицельно сбросил боеприпас на старенькую "восьмерку", на которой ремонтники ехали с работ на канализационной станции.
«
"Очередное военное преступление нацистов совершено практически в центре города - в пер. Заводском. Раненые в больницах Алешек и Скадовска. Один, к сожалению, тяжелый - его врачи буквально вытащили с того света. Семье погибшего окажем необходимую помощь", - подчеркнул глава правительства.
По его словам, бригада ехала на личной машине, потому что так безопаснее.
«
"Да и не побитой обстрелами техники у водоканала уже не осталось. Последняя уничтожена на днях. Три ассенизатора, кран и "аварийка". Сгорело здание предприятия. Но даже с риском для жизни коммунальщики продолжают выезжать на аварии", - подчеркнул Алексеенко.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияХерсонская областьАндрей АлексеенкоВооруженные силы Украины
 
 
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