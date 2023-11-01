https://ria.ru/20231101/dron-1906815997.html

В Алешках при сбросе боеприпаса с украинского дрона погиб один человек

В Алешках при сбросе боеприпаса с украинского дрона погиб один человек - РИА Новости, 01.11.2023

В Алешках при сбросе боеприпаса с украинского дрона погиб один человек

Дрон украинских войск сбросил боеприпас в Алешках Херсонской области на ремонтную бригаду водоканала, один человек погиб, трое ранены, сообщил глава... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T22:24

2023-11-01T22:24

2023-11-01T22:24

специальная военная операция на украине

происшествия

херсонская область

андрей алексеенко

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости. Дрон украинских войск сбросил боеприпас в Алешках Херсонской области на ремонтную бригаду водоканала, один человек погиб, трое ранены, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале."Несколько часов назад в Алешках попала под удар ремонтная бригада водоканала. Находившийся за рулем машины молодой механик погиб на месте, трое получили ранения", - написал Алексеенко.По его словам, дрон ВСУ прицельно сбросил боеприпас на старенькую "восьмерку", на которой ремонтники ехали с работ на канализационной станции."Очередное военное преступление нацистов совершено практически в центре города - в пер. Заводском. Раненые в больницах Алешек и Скадовска. Один, к сожалению, тяжелый - его врачи буквально вытащили с того света. Семье погибшего окажем необходимую помощь", - подчеркнул глава правительства.По его словам, бригада ехала на личной машине, потому что так безопаснее."Да и не побитой обстрелами техники у водоканала уже не осталось. Последняя уничтожена на днях. Три ассенизатора, кран и "аварийка". Сгорело здание предприятия. Но даже с риском для жизни коммунальщики продолжают выезжать на аварии", - подчеркнул Алексеенко.

https://ria.ru/20231031/svo-1906427109.html

https://ria.ru/20231030/rada-1906059678.html

херсонская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, херсонская область , андрей алексеенко, вооруженные силы украины