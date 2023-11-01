https://ria.ru/20231101/dozapravka-1906663878.html

Анкара прокомментировала дозаправку бомбардировщиков США на базе в Турции

Анкара прокомментировала дозаправку бомбардировщиков США на базе в Турции - РИА Новости, 01.11.2023

Анкара прокомментировала дозаправку бомбардировщиков США на базе в Турции

Администрация президента Турции заявила, что дозаправка американских бомбардировщиков на авиабазе "Инджирлик" не имеет никаких связей с палестино-израильским... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T13:23

2023-11-01T13:23

2023-11-01T13:23

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АНКАРА, 1 ноя – РИА Новости. Администрация президента Турции заявила, что дозаправка американских бомбардировщиков на авиабазе "Инджирлик" не имеет никаких связей с палестино-израильским обострением, это плановая учебная миссия. Авиабазу "Инджирлик" в провинции Адана на юге Турции используют американские ВВС. ВС США также обеспечивают работу радиолокационной станции раннего оповещения о ракетном нападении, которая расположена в районе Кюреджик провинции Малатья на юго-востоке Турции и входит в систему ПРО НАТО в Европе. "Во вторник (31 октября) бомбардировщики B-1B, входящие в состав 9-й экспедиционной бомбардировочной эскадрильи ВВС США, прибыли на авиабазу "Инджирлик" для дозаправки в горячем режиме в рамках давно запланированной учебной миссии бомбардировочной оперативной группы. Бомбардировщики B-1B и турецкие танкеры KC-135R Asena, а также самолеты F-16 провели процедуры Joint Terminal Attack Controller (JTAC) и тренировочные миссии по ближней авиационной поддержке. Подполковник Стиллвелл, командующий 9-й EBS ВВС США, сказал: "Совместная работа с нашими партнерами из ВВС Турции продемонстрировала коллективные усилия и профессионализм летчиков НАТО". Заправка самолетов с базы Инджирлик не имеет никакого отношения к конфликтам в регионе", - говорится в поступившем РИА Новости заявлении Центра по борьбе с дезинформацией при Управлении по коммуникациям Администрации президента Турецкой Республики. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, свыше 21 тысячи получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231030/turkey-1906299651.html

https://ria.ru/20231101/gospitali-1906638164.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, турция, сектор газа, сша