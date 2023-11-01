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Оренбуржье заменит сети водоснабжения в Перевальском районе ЛНР - РИА Новости, 01.11.2023
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12:27 01.11.2023
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Оренбуржье заменит сети водоснабжения в Перевальском районе ЛНР
Оренбуржье заменит сети водоснабжения в Перевальском районе ЛНР - РИА Новости, 01.11.2023
Оренбуржье заменит сети водоснабжения в Перевальском районе ЛНР
Специалисты из Оренбургской области к декабрю заменят системы водоснабжения и водоотведения в селах подшефного Перевальского района в Луганской Народной... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T12:27
2023-11-01T12:27
надежные люди
общество
луганская народная республика
оренбургская область
денис паслер
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УФА, 1 ноя - РИА Новости. Специалисты из Оренбургской области к декабрю заменят системы водоснабжения и водоотведения в селах подшефного Перевальского района в Луганской Народной Республике, сообщил губернатор области Денис Паслер в своем Telegram-канале. "Сейчас идет замена сетей водоснабжения и водоотведения в поселках Фащевка и Комиссаровка - более 5700 метров в однотрубном исполнении. Готовность составляет 50% в Фащевке и более 80% - в Комиссаровке", - написал Паслер. Он отметил, что по планам реконструкция сетей завершится в декабре. "Оренбуржье продолжает оказывать помощь подшефному Перевальскому району Луганской Народной Республики. Наши специалисты подготовили к зиме жилой фонд и коммунальные объекты, провели серьезные ремонтно-восстановительные работы инфраструктуры, восстановили освещение на шести улицах", - добавил оренбургский губернатор.
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общество, луганская народная республика, оренбургская область, денис паслер
Надежные люди, Общество, Луганская Народная Республика, Оренбургская область, Денис Паслер
Оренбуржье заменит сети водоснабжения в Перевальском районе ЛНР

Оренбуржье заменит сети водоснабжения и водоотведения в Перевальском районе ЛНР

© Фото : пресс-служба администрации Тамбовской областиРемонтные работы в ЛНР
Ремонтные работы в ЛНР - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© Фото : пресс-служба администрации Тамбовской области
Ремонтные работы в ЛНР. Архивное фото
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УФА, 1 ноя - РИА Новости. Специалисты из Оренбургской области к декабрю заменят системы водоснабжения и водоотведения в селах подшефного Перевальского района в Луганской Народной Республике, сообщил губернатор области Денис Паслер в своем Telegram-канале.
"Сейчас идет замена сетей водоснабжения и водоотведения в поселках Фащевка и Комиссаровка - более 5700 метров в однотрубном исполнении. Готовность составляет 50% в Фащевке и более 80% - в Комиссаровке", - написал Паслер.
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Он отметил, что по планам реконструкция сетей завершится в декабре.
"Оренбуржье продолжает оказывать помощь подшефному Перевальскому району Луганской Народной Республики. Наши специалисты подготовили к зиме жилой фонд и коммунальные объекты, провели серьезные ремонтно-восстановительные работы инфраструктуры, восстановили освещение на шести улицах", - добавил оренбургский губернатор.
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Надежные людиОбществоЛуганская Народная РеспубликаОренбургская областьДенис Паслер
 
 
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