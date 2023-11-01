https://ria.ru/20231101/donbass-1906643066.html

Оренбуржье заменит сети водоснабжения в Перевальском районе ЛНР

Оренбуржье заменит сети водоснабжения в Перевальском районе ЛНР - РИА Новости, 01.11.2023

Оренбуржье заменит сети водоснабжения в Перевальском районе ЛНР

Специалисты из Оренбургской области к декабрю заменят системы водоснабжения и водоотведения в селах подшефного Перевальского района в Луганской Народной... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T12:27

2023-11-01T12:27

2023-11-01T12:27

надежные люди

общество

луганская народная республика

оренбургская область

денис паслер

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УФА, 1 ноя - РИА Новости. Специалисты из Оренбургской области к декабрю заменят системы водоснабжения и водоотведения в селах подшефного Перевальского района в Луганской Народной Республике, сообщил губернатор области Денис Паслер в своем Telegram-канале. "Сейчас идет замена сетей водоснабжения и водоотведения в поселках Фащевка и Комиссаровка - более 5700 метров в однотрубном исполнении. Готовность составляет 50% в Фащевке и более 80% - в Комиссаровке", - написал Паслер. Он отметил, что по планам реконструкция сетей завершится в декабре. "Оренбуржье продолжает оказывать помощь подшефному Перевальскому району Луганской Народной Республики. Наши специалисты подготовили к зиме жилой фонд и коммунальные объекты, провели серьезные ремонтно-восстановительные работы инфраструктуры, восстановили освещение на шести улицах", - добавил оренбургский губернатор.

https://ria.ru/20231025/gumpomosch-1905133591.html

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луганская народная республика

оренбургская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, луганская народная республика, оренбургская область, денис паслер