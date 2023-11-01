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В Минске поддержали выход из договора с Киевом о контроле на границе - РИА Новости, 01.11.2023
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12:29 01.11.2023 (обновлено: 12:35 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/dogovor-1906644374.html
В Минске поддержали выход из договора с Киевом о контроле на границе
В Минске поддержали выход из договора с Киевом о контроле на границе - РИА Новости, 01.11.2023
В Минске поддержали выход из договора с Киевом о контроле на границе
Нижняя палата белорусского парламента проголосовала в среду за законопроект о прекращении действия соглашения между правительством Белоруссии и правительством... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T12:29
2023-11-01T12:35
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МИНСК, 1 ноя – РИА Новости. Нижняя палата белорусского парламента проголосовала в среду за законопроект о прекращении действия соглашения между правительством Белоруссии и правительством Украины об организации совместного контроля в пунктах пропуска на государственной границе, передает корреспондент РИА Новости.Для вступления в силу законопроект должен быть одобрен верхней палатой парламента и подписан президентом страны.Как пояснили в комиссии по нацбезопасности нижней палаты парламента, "законопроект подготовлен в связи с существенным нарушением украинской стороной условий межправительственного соглашения об организации совместного контроля в пунктах пропуска на белорусско-украинской госгранице, подписанного в Киеве 14 декабря 1995 года". В парламенте отметили, что согласно Венской конвенции существенное нарушение международного договора одной из сторон дает право другой стороне ссылаться на это нарушение как на основание для прекращения договора или приостановления его действия.В феврале этого года кабмин Украины в одностороннем порядке разорвал соглашение с правительством Белоруссии по организации совместного контроля в пунктах пропуска на украинско-белорусской государственной границе. Украина в последнее время регулярно сообщает о выходе из ряда соглашений с Белоруссией. Власти Белоруссии в свою очередь на национальном правовом уровне оформляют прекращение действия этих документов.Украина в прошлом году в одностороннем порядке остановила пропуск граждан и транспортных средств в пунктах пропуска на границе с Белоруссией. Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский в сентябре заявил, что Белоруссия со своей стороны готова обеспечивать пропуск граждан через границу с Украиной.При этом Госпогранкомитет Белоруссии неоднократно заявлял о провокациях с украинской стороны на границе - от залетающих на белорусскую территорию беспилотников до повреждения пограничных столбов, вывешивания флагов белорусской оппозиции, включения по громкоговорителю агитационных обращений в адрес белорусских пограничников.
https://ria.ru/20231101/belorussiya-1906642029.html
https://ria.ru/20230923/razreshenie-1898268467.html
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в мире, белоруссия, украина
В мире, Белоруссия, Украина
В Минске поддержали выход из договора с Киевом о контроле на границе

Белорусские депутаты поддержали выход из договора с Киевом о контроле на границе

© Фото : Государственный пограничный комитет Республики БеларусьБелорусские пограничники на границе с Украиной
Белорусские пограничники на границе с Украиной - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© Фото : Государственный пограничный комитет Республики Беларусь
Белорусские пограничники на границе с Украиной. Архивное фото
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МИНСК, 1 ноя – РИА Новости. Нижняя палата белорусского парламента проголосовала в среду за законопроект о прекращении действия соглашения между правительством Белоруссии и правительством Украины об организации совместного контроля в пунктах пропуска на государственной границе, передает корреспондент РИА Новости.
Для вступления в силу законопроект должен быть одобрен верхней палатой парламента и подписан президентом страны.
Как пояснили в комиссии по нацбезопасности нижней палаты парламента, "законопроект подготовлен в связи с существенным нарушением украинской стороной условий межправительственного соглашения об организации совместного контроля в пунктах пропуска на белорусско-украинской госгранице, подписанного в Киеве 14 декабря 1995 года". В парламенте отметили, что согласно Венской конвенции существенное нарушение международного договора одной из сторон дает право другой стороне ссылаться на это нарушение как на основание для прекращения договора или приостановления его действия.
В феврале этого года кабмин Украины в одностороннем порядке разорвал соглашение с правительством Белоруссии по организации совместного контроля в пунктах пропуска на украинско-белорусской государственной границе. Украина в последнее время регулярно сообщает о выходе из ряда соглашений с Белоруссией. Власти Белоруссии в свою очередь на национальном правовом уровне оформляют прекращение действия этих документов.
Белорусские пограничники - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
Погранкомитет Белоруссии сообщил о провокациях со стороны Украины
Вчера, 12:24
Украина в прошлом году в одностороннем порядке остановила пропуск граждан и транспортных средств в пунктах пропуска на границе с Белоруссией. Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский в сентябре заявил, что Белоруссия со своей стороны готова обеспечивать пропуск граждан через границу с Украиной.
При этом Госпогранкомитет Белоруссии неоднократно заявлял о провокациях с украинской стороны на границе - от залетающих на белорусскую территорию беспилотников до повреждения пограничных столбов, вывешивания флагов белорусской оппозиции, включения по громкоговорителю агитационных обращений в адрес белорусских пограничников.
Флаг Белоруссии - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
Глава МИД Белоруссии: Минск сделает все для разрешения конфликта на Украине
23 сентября, 23:41
 
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