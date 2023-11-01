https://ria.ru/20231101/diztoplivo-1906813253.html

Росстат сообщил о снижении розничных цен на дизтопливо

Росстат сообщил о снижении розничных цен на дизтопливо - РИА Новости, 01.11.2023

Росстат сообщил о снижении розничных цен на дизтопливо

Средняя розничная цена дизельного топлива в России за период с 23 по 30 октября вновь снизилась - на 0,25%, или на 16 копеек, до 64,06 рубля за литр,... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T21:55

2023-11-01T21:55

2023-11-01T21:55

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

республика коми

цены на нефть

республика саха (якутия)

россия

александр новак

федеральная служба государственной статистики (росстат)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155788/63/1557886373_0:230:2827:1820_1920x0_80_0_0_54a9ae69d2b61ba13c06cb61f7d28d6a.jpg

МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Средняя розничная цена дизельного топлива в России за период с 23 по 30 октября вновь снизилась - на 0,25%, или на 16 копеек, до 64,06 рубля за литр, свидетельствуют данные Росстата. Таким образом, цены снижаются пятую неделю подряд. В частности, неделей ранее средняя розничная цена дизтоплива снизилась на 0,26%, или на 17 копеек - до 64,22 рубля за литр. Средняя цена бензина на неделе с 23 по 30 октября также продолжила снижаться и опустилась на 0,24% - до 55 рублей за литр. Неделей ранее бензин подешевел на 0,22%, до 55,13 рубля за литр. Что касается отдельных марок бензина, то Аи-92 подешевел на 0,28%, или на 14 копеек - до 50,66 рубля; Аи-95 - на 0,25%, или на 14 копеек - до 55,34 рубля. Марка Аи-98 подешевела на 0,04%, или на 3 копейки - до 68,27 рубля за литр. При этом общая инфляция в стране за отчетный период составила 0,14%. Снижение цен на бензин за неделю было зафиксировано в 52 субъектах РФ. Больше всего он подешевел в Республике Коми - на 2,8%. При этом рост цен был зафиксирован в Республике Саха, Калужской области и Ханты-Мансийском автономной округе - на 0,1%. Производство бензина в России за отчетную неделю выросло на 7,2% по сравнению с предыдущей неделей - до 798,7 тысячи тонн, производство дизтоплива - на 3,5%, до 1,611 миллиона тонн. Кабмин России с 21 сентября ввел запрет на экспорт бензина и дизельного топлива. Позднее, 6 октября, правительство утвердило дополнительные системные меры. Вице-премьер РФ Александр Новак в конце октября поручил ФАС и Минэнерго продолжить работу с регионами по приведению мелкооптовых и розничных цен на бензин и дизтопливо к уровню не выше инфляции. Также нефтяным компаниям рекомендовано увеличить производство зимнего дизельного топлива для внутреннего рынка до индикативных уровней.

https://ria.ru/20231016/diztoplivo-1903137280.html

https://ria.ru/20231013/toplivo-1902536843.html

республика коми

республика саха (якутия)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, республика коми, цены на нефть, республика саха (якутия), россия, александр новак, федеральная служба государственной статистики (росстат), федеральная антимонопольная служба (фас россии), аи-92, аи-95, аи-98