Рейтинг@Mail.ru
Росстат сообщил о снижении розничных цен на дизтопливо - РИА Новости, 01.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
21:55 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/diztoplivo-1906813253.html
Росстат сообщил о снижении розничных цен на дизтопливо
Росстат сообщил о снижении розничных цен на дизтопливо - РИА Новости, 01.11.2023
Росстат сообщил о снижении розничных цен на дизтопливо
Средняя розничная цена дизельного топлива в России за период с 23 по 30 октября вновь снизилась - на 0,25%, или на 16 копеек, до 64,06 рубля за литр,... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T21:55
2023-11-01T21:55
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
республика коми
цены на нефть
республика саха (якутия)
россия
александр новак
федеральная служба государственной статистики (росстат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155788/63/1557886373_0:230:2827:1820_1920x0_80_0_0_54a9ae69d2b61ba13c06cb61f7d28d6a.jpg
МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Средняя розничная цена дизельного топлива в России за период с 23 по 30 октября вновь снизилась - на 0,25%, или на 16 копеек, до 64,06 рубля за литр, свидетельствуют данные Росстата. Таким образом, цены снижаются пятую неделю подряд. В частности, неделей ранее средняя розничная цена дизтоплива снизилась на 0,26%, или на 17 копеек - до 64,22 рубля за литр. Средняя цена бензина на неделе с 23 по 30 октября также продолжила снижаться и опустилась на 0,24% - до 55 рублей за литр. Неделей ранее бензин подешевел на 0,22%, до 55,13 рубля за литр. Что касается отдельных марок бензина, то Аи-92 подешевел на 0,28%, или на 14 копеек - до 50,66 рубля; Аи-95 - на 0,25%, или на 14 копеек - до 55,34 рубля. Марка Аи-98 подешевела на 0,04%, или на 3 копейки - до 68,27 рубля за литр. При этом общая инфляция в стране за отчетный период составила 0,14%. Снижение цен на бензин за неделю было зафиксировано в 52 субъектах РФ. Больше всего он подешевел в Республике Коми - на 2,8%. При этом рост цен был зафиксирован в Республике Саха, Калужской области и Ханты-Мансийском автономной округе - на 0,1%. Производство бензина в России за отчетную неделю выросло на 7,2% по сравнению с предыдущей неделей - до 798,7 тысячи тонн, производство дизтоплива - на 3,5%, до 1,611 миллиона тонн. Кабмин России с 21 сентября ввел запрет на экспорт бензина и дизельного топлива. Позднее, 6 октября, правительство утвердило дополнительные системные меры. Вице-премьер РФ Александр Новак в конце октября поручил ФАС и Минэнерго продолжить работу с регионами по приведению мелкооптовых и розничных цен на бензин и дизтопливо к уровню не выше инфляции. Также нефтяным компаниям рекомендовано увеличить производство зимнего дизельного топлива для внутреннего рынка до индикативных уровней.
https://ria.ru/20231016/diztoplivo-1903137280.html
https://ria.ru/20231013/toplivo-1902536843.html
республика коми
республика саха (якутия)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155788/63/1557886373_49:0:2780:2048_1920x0_80_0_0_0b7b7123daa8c46996a859bd6a12dde7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, республика коми, цены на нефть, республика саха (якутия), россия, александр новак, федеральная служба государственной статистики (росстат), федеральная антимонопольная служба (фас россии), аи-92, аи-95, аи-98
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Республика Коми, Цены на нефть, Республика Саха (Якутия), Россия, Александр Новак, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), АИ-92, АИ-95, АИ-98
Росстат сообщил о снижении розничных цен на дизтопливо

Росстат: средние розничные цены на дизтопливо за неделю снизились на 0,25%

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСтела автозаправочной станции
Стела автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Стела автозаправочной станции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Средняя розничная цена дизельного топлива в России за период с 23 по 30 октября вновь снизилась - на 0,25%, или на 16 копеек, до 64,06 рубля за литр, свидетельствуют данные Росстата.
Таким образом, цены снижаются пятую неделю подряд. В частности, неделей ранее средняя розничная цена дизтоплива снизилась на 0,26%, или на 17 копеек - до 64,22 рубля за литр.
Средняя цена бензина на неделе с 23 по 30 октября также продолжила снижаться и опустилась на 0,24% - до 55 рублей за литр. Неделей ранее бензин подешевел на 0,22%, до 55,13 рубля за литр.
Что касается отдельных марок бензина, то Аи-92 подешевел на 0,28%, или на 14 копеек - до 50,66 рубля; Аи-95 - на 0,25%, или на 14 копеек - до 55,34 рубля. Марка Аи-98 подешевела на 0,04%, или на 3 копейки - до 68,27 рубля за литр. При этом общая инфляция в стране за отчетный период составила 0,14%.
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
Новак поручил увеличить выпуск зимнего дизтоплива для внутреннего рынка
16 октября, 18:42
Снижение цен на бензин за неделю было зафиксировано в 52 субъектах РФ. Больше всего он подешевел в Республике Коми - на 2,8%. При этом рост цен был зафиксирован в Республике Саха, Калужской области и Ханты-Мансийском автономной округе - на 0,1%.
Производство бензина в России за отчетную неделю выросло на 7,2% по сравнению с предыдущей неделей - до 798,7 тысячи тонн, производство дизтоплива - на 3,5%, до 1,611 миллиона тонн.
Кабмин России с 21 сентября ввел запрет на экспорт бензина и дизельного топлива. Позднее, 6 октября, правительство утвердило дополнительные системные меры.
Вице-премьер РФ Александр Новак в конце октября поручил ФАС и Минэнерго продолжить работу с регионами по приведению мелкооптовых и розничных цен на бензин и дизтопливо к уровню не выше инфляции. Также нефтяным компаниям рекомендовано увеличить производство зимнего дизельного топлива для внутреннего рынка до индикативных уровней.
Стенд компании Газпром нефть
"Газпром нефть" прокомментировала ситуацию с экспортом дизтоплива из России
13 октября, 14:20
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРеспублика КомиЦены на нефтьРеспублика Саха (Якутия)РоссияАлександр НовакФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)АИ-92АИ-95АИ-98
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала