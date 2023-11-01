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День всех святых

День всех святых - РИА Новости, 01.11.2023

День всех святых

Ежегодно 1 ноября католики празднуют День всех святых (официальное название в Римско-католической церкви – Торжество всех святых, All Saints' Day). В римском... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T01:01

2023-11-01T01:01

2023-11-01T01:01

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Ежегодно 1 ноября католики празднуют День всех святых (официальное название в Римско-католической церкви – Торжество всех святых, All Saints' Day). В римском католицизме праздник является священным днем обязательств. Это праздник в честь всех святых, официально канонизированных католической церковью, а также всех верующих, достигших небесной славы. Он был установлен с целью устранения любых недостатков при праздновании верующими дней святых в течение года. Канун Дня всех святых в англоязычных странах носит название "Хэллоуин" (Halloween).День памяти всех святых был известен еще в ранней христианской церкви. Тогда святыми называли всех христиан, как получивших в крещении новую жизнь и принадлежащих отныне Христу. "Находящимся в Эфесе святым", "всем святым во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах", – так адресовал свои послания апостол Павел, обращаясь к первым христианам.Первыми христианами, которых церковь стала почитать особым образом, стали те, кто умер за веру. Первым известным почитаемым мучеником считается святой Поликарп Смирнский, чье мученичество было подробно описано в "Окружном послании Смирнской Церкви другим Церквам", датируемым 155 годом. В этом документе останки мученика названы ценностью большей, чем золото и драгоценные камни. Из послания видно, что уже тогда существовал обычай сохранять мощи мучеников как драгоценную реликвию.Подобные празднования и молитвы на могилах мучеников за веру были приняты повсеместно, где имелись их захоронения. Днем почитания этих святых подвижников обычно считался день смерти, который стал именоваться днем их рождения для неба.В дальнейшем культ мучеников распространился на все поместные церкви, и, помимо дней памяти отдельных мучеников, стал отмечаться и общий праздник в их честь. Святой Иоанн Златоуст свидетельствует, что византийская церковь почитала память всех мучеников в первое воскресенье по Пятидесятнице. В восточносирийском богослужении день памяти мучеников приходился на первую пятницу после Пасхи.В римской церкви праздник отмечали 13 мая, что было связано с днем освящения храма в Риме в 609 году (по другим данным – в 610 году) в честь Девы Марии и мучеников. К этому дню из катакомб в церковь были перевезены 28 телег с останками христиан, отдавших жизнь за веру. Ежегодное воспоминание об этом событии и стало первым празднованием дня, который теперь известен как Торжество всех святых.Принятый в латинском обряде обычай отмечать День всех святых 1 ноября возник в Англии в VIII веке, как противовес существовавшей у кельтов-язычников традиции отмечать в тот же день Хэллоуин ("день духов", "день мертвых"). При Папе Григории IV (827-844) праздник стал общецерковным. Время его празднования было перенесено с весны на осень, по примеру Англии и Ирландии, где к этому времени уже более ста лет было принято совершать память всех святых 1 ноября.До XI века в католицизме не существовало практики беатификации и канонизации. О святости свидетельствовало народное почитание того или иного подвижника или мученика. Первым официально канонизированным святым стал Ульрих Аугсбургский – процесс его канонизации завершился в 1093 году, через 120 лет после смерти.За два тысячелетия существования Церкви Христовой списки святых, самый ранний из которых относится к IV веку, пополнились десятками тысяч имен, но в реальности таких подвижников было гораздо больше.Литургические молитвы Дня всех святых прославляют Бога – единый источник святости, выражают веру в бессмертие святых, а также взывают к их заступничеству. Чтения из Священного писания, в свою очередь, воспроизводят этический кодекс христианства (восемь "блаженств" из Нагорной проповеди) и свидетельствуют о присутствии бесчисленных воинств святых.В западной традиции Торжество всех святых тесно связано с Днем поминовения усопших (All Souls’ Day), который отмечается на следующий день – 2 ноября. С 1 ноября в течении восьми дней служат заупокойные мессы.В День всех святых широко распространен обычай посещать могилы близких, куда верующие приносят цветы и зажигают свечи. Вечером на кладбищах совершают процессии с молитвами обо всех умерших, в некоторых странах в них принимают участие представители православного и протестантского духовенства.Торжество всех святых также отмечают не только как церковный, но и как гражданский праздник в Австрии, Бельгии, Испании, Италии, Польше, Португалии, Франции и других странах.Материал подготовлен на основе информации открытых источников

англия

рим

ирландия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, в мире, англия, рим, ирландия, римско-католическая церковь