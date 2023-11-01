https://ria.ru/20231101/delo-1906719613.html

Жителю Рязани вынесли приговор по резонансному делу об убийстве его супруги

Жителю Рязани вынесли приговор по резонансному делу об убийстве его супруги - РИА Новости, 01.11.2023

Жителю Рязани вынесли приговор по резонансному делу об убийстве его супруги

Железнодорожный районный суд Рязани приговорил Александра Логунова к 11 годам колонии строгого режима по резонансному делу об убийстве его супруги Елены, тело... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T15:36

2023-11-01T15:36

2023-11-01T15:58

происшествия

рязань

россия

москва

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0d/1754404137_0:183:337:373_1920x0_80_0_0_71369dd3aea9685b88594bcd08c4b3d3.jpg

РЯЗАНЬ, 1 ноя – РИА Новости. Железнодорожный районный суд Рязани приговорил Александра Логунова к 11 годам колонии строгого режима по резонансному делу об убийстве его супруги Елены, тело которой искали более года, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Двадцатишестилетняя жительница Рязани пропала в июле 2021 года, было возбуждено дело об убийстве. В эфире одного из федеральных телеканалов родители Логуновой предполагали причастность мужа, его же родственники считали, что она скоро вернется. Вскоре по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина дело было передано в центральный аппарат ведомства. В августе 2022 года задержали мужа пропавшей Александра Логунова, Басманный райсуд Москвы арестовал его по делу о распространении порнографии. В октябре в пригороде Рязани обнаружили тело Логуновой. В ноябре СК РФ сообщил, что обвинение в убийстве женщины предъявлено ее вдовцу. Суд приступил к рассмотрению дела в апреле в закрытом режиме. "Признать виновным... По совокупности преступлений окончательно назначить 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - огласил судья. Мужчина признан виновным по п. "б" ч. 3 ст. 242 (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов с использованием интернета) и ч. 1 ст. 105 (убийство) УК РФ. "Отработали профессионально все: и СМИ, и группа СК, и просто неравнодушные люди. Помогали всей страной. Дошли мы до истины", - прокомментировала журналистам мать погибшей Наталия Кошелева.По ее словам, в последнем слове Логунов "отказался от своих показаний о том, что он совершил" убийство. СК ранее сообщал, что обвиняемый рассказал следователям об обстоятельствах совершенного преступления и при проверке показаний на месте указал, куда спрятал тело.Следствием и судом установлено, что в июле 2021 года Логунов, находясь по месту жительства, в ходе бытового конфликта со своей супругой задушил ее, говорится в релизе СК о вынесенном сегодня приговоре.

https://ria.ru/20231031/prigovor-1906505932.html

https://ria.ru/20231027/taksist-1905740875.html

рязань

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, рязань, россия, москва, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)