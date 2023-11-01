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Жителю Рязани вынесли приговор по резонансному делу об убийстве его супруги - РИА Новости, 01.11.2023
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15:36 01.11.2023 (обновлено: 15:58 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/delo-1906719613.html
Жителю Рязани вынесли приговор по резонансному делу об убийстве его супруги
Жителю Рязани вынесли приговор по резонансному делу об убийстве его супруги - РИА Новости, 01.11.2023
Жителю Рязани вынесли приговор по резонансному делу об убийстве его супруги
Железнодорожный районный суд Рязани приговорил Александра Логунова к 11 годам колонии строгого режима по резонансному делу об убийстве его супруги Елены, тело... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T15:36
2023-11-01T15:58
происшествия
рязань
россия
москва
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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РЯЗАНЬ, 1 ноя – РИА Новости. Железнодорожный районный суд Рязани приговорил Александра Логунова к 11 годам колонии строгого режима по резонансному делу об убийстве его супруги Елены, тело которой искали более года, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Двадцатишестилетняя жительница Рязани пропала в июле 2021 года, было возбуждено дело об убийстве. В эфире одного из федеральных телеканалов родители Логуновой предполагали причастность мужа, его же родственники считали, что она скоро вернется. Вскоре по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина дело было передано в центральный аппарат ведомства. В августе 2022 года задержали мужа пропавшей Александра Логунова, Басманный райсуд Москвы арестовал его по делу о распространении порнографии. В октябре в пригороде Рязани обнаружили тело Логуновой. В ноябре СК РФ сообщил, что обвинение в убийстве женщины предъявлено ее вдовцу. Суд приступил к рассмотрению дела в апреле в закрытом режиме. "Признать виновным... По совокупности преступлений окончательно назначить 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - огласил судья. Мужчина признан виновным по п. "б" ч. 3 ст. 242 (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов с использованием интернета) и ч. 1 ст. 105 (убийство) УК РФ. "Отработали профессионально все: и СМИ, и группа СК, и просто неравнодушные люди. Помогали всей страной. Дошли мы до истины", - прокомментировала журналистам мать погибшей Наталия Кошелева.По ее словам, в последнем слове Логунов "отказался от своих показаний о том, что он совершил" убийство. СК ранее сообщал, что обвиняемый рассказал следователям об обстоятельствах совершенного преступления и при проверке показаний на месте указал, куда спрятал тело.Следствием и судом установлено, что в июле 2021 года Логунов, находясь по месту жительства, в ходе бытового конфликта со своей супругой задушил ее, говорится в релизе СК о вынесенном сегодня приговоре.
https://ria.ru/20231031/prigovor-1906505932.html
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происшествия, рязань, россия, москва, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Рязань, Россия, Москва, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Жителю Рязани вынесли приговор по резонансному делу об убийстве его супруги

Суд дал 11 лет жителю Рязани по резонансному делу об убийстве его супруги

© Фото : Вконтакте/Поисковый отряд "ЛизаАлерт"Ориентировка о пропаже Елены
Ориентировка о пропаже Елены - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© Фото : Вконтакте/Поисковый отряд "ЛизаАлерт"
Ориентировка о пропаже Елены. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 1 ноя – РИА Новости. Железнодорожный районный суд Рязани приговорил Александра Логунова к 11 годам колонии строгого режима по резонансному делу об убийстве его супруги Елены, тело которой искали более года, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Двадцатишестилетняя жительница Рязани пропала в июле 2021 года, было возбуждено дело об убийстве. В эфире одного из федеральных телеканалов родители Логуновой предполагали причастность мужа, его же родственники считали, что она скоро вернется. Вскоре по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина дело было передано в центральный аппарат ведомства.
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В августе 2022 года задержали мужа пропавшей Александра Логунова, Басманный райсуд Москвы арестовал его по делу о распространении порнографии. В октябре в пригороде Рязани обнаружили тело Логуновой. В ноябре СК РФ сообщил, что обвинение в убийстве женщины предъявлено ее вдовцу. Суд приступил к рассмотрению дела в апреле в закрытом режиме.
«
"Признать виновным... По совокупности преступлений окончательно назначить 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - огласил судья.
Мужчина признан виновным по п. "б" ч. 3 ст. 242 (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов с использованием интернета) и ч. 1 ст. 105 (убийство) УК РФ.
«
"Отработали профессионально все: и СМИ, и группа СК, и просто неравнодушные люди. Помогали всей страной. Дошли мы до истины", - прокомментировала журналистам мать погибшей Наталия Кошелева.
По ее словам, в последнем слове Логунов "отказался от своих показаний о том, что он совершил" убийство. СК ранее сообщал, что обвиняемый рассказал следователям об обстоятельствах совершенного преступления и при проверке показаний на месте указал, куда спрятал тело.
Следствием и судом установлено, что в июле 2021 года Логунов, находясь по месту жительства, в ходе бытового конфликта со своей супругой задушил ее, говорится в релизе СК о вынесенном сегодня приговоре.
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