https://ria.ru/20231101/delegatsiya-1906613929.html
Оренбургская делегация примет участие в Совете сотрудничества РФ и КНР
Оренбургская делегация примет участие в Совете сотрудничества РФ и КНР - РИА Новости, 01.11.2023
Оренбургская делегация примет участие в Совете сотрудничества РФ и КНР
Оренбургская область примет участие в X Совете по межрегиональному сотрудничеству Российской Федерации и Китайской Народной Республики в формате "Волга-Янцзы" в РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T10:30
2023-11-01T10:30
2023-11-01T10:30
оренбургская область
китай
россия
денис паслер
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Оренбургская область примет участие в X Совете по межрегиональному сотрудничеству Российской Федерации и Китайской Народной Республики в формате "Волга-Янцзы" в городском округе Наньчан провинции Цзянси, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Азиатский вектор развития внешнеэкономических и международных гуманитарных связей сегодня один из трендов государственной политики. Объем взаимной торговли Оренбуржья с китайскими партнерами постоянно растет, причем, расширяется номенклатура товарооборота, а экспорт не уступает импорту", - отметил губернатор Оренбургской области Денис Паслер, его цитирует пресс-служба. Делегацию региона возглавит вице-губернатор – заместитель председателя правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике Игнат Петухов. В состав бизнес-миссии также войдут руководители крупных промышленных и сельскохозяйственных предприятий региона. Представители регионов Приволжского федерального округа России и Верхнего, Среднего течения реки Янцзы КНР обсудят вопросы сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах. Российско-китайское сотрудничество в формате "Волга-Янцзы" существует уже 10 лет. Китай является стратегическим партнером Оренбургской области. Внешнеторговый оборот Оренбуржья с КНР по итогам 8 месяцев 2023 года увеличился почти на 2% к аналогичному периоду 2022 года. Доля Китая во внешнеторговом обороте области за январь-август 2023 года составила 7,8%, говорится в сообщении. Основу оренбургского экспорта в Китай составляют асбест, изделия из недрагоценных металлов, продукты неорганической химии и подсолнечное масло. Кроме того, завершена реализация совместного инвестиционного проекта по созданию производственного комплекса HILONG (Хайлон) по нанесению спецпокрытия на буровые инструменты для нефтяной промышленности. Объем иностранных инвестиций составил около 480 миллионов рублей.
https://ria.ru/20231028/orenburg-1905802371.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, денис паслер
Оренбургская область, Китай, Россия, Денис Паслер
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Оренбургская область примет участие в X Совете по межрегиональному сотрудничеству Российской Федерации и Китайской Народной Республики в формате "Волга-Янцзы" в городском округе Наньчан провинции Цзянси, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Азиатский вектор развития внешнеэкономических и международных гуманитарных связей сегодня один из трендов государственной политики. Объем взаимной торговли Оренбуржья с китайскими партнерами постоянно растет, причем, расширяется номенклатура товарооборота, а экспорт не уступает импорту", - отметил губернатор Оренбургской области Денис Паслер
, его цитирует пресс-служба.
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Делегацию региона возглавит вице-губернатор – заместитель председателя правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике Игнат Петухов. В состав бизнес-миссии также войдут руководители крупных промышленных и сельскохозяйственных предприятий региона.
Представители регионов Приволжского федерального округа России и Верхнего, Среднего течения реки Янцзы КНР
обсудят вопросы сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах.
Российско-китайское сотрудничество в формате "Волга-Янцзы" существует уже 10 лет.
Китай является стратегическим партнером Оренбургской области. Внешнеторговый оборот Оренбуржья с КНР по итогам 8 месяцев 2023 года увеличился почти на 2% к аналогичному периоду 2022 года. Доля Китая во внешнеторговом обороте области за январь-август 2023 года составила 7,8%, говорится в сообщении.
Основу оренбургского экспорта в Китай составляют асбест, изделия из недрагоценных металлов, продукты неорганической химии и подсолнечное масло. Кроме того, завершена реализация совместного инвестиционного проекта по созданию производственного комплекса HILONG (Хайлон) по нанесению спецпокрытия на буровые инструменты для нефтяной промышленности. Объем иностранных инвестиций составил около 480 миллионов рублей.