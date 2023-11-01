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Посол Израиля отреагировал на данные ООН о гибели женщин и детей в Газе - РИА Новости, 01.11.2023
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11:30 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/dannye-1906629900.html
Посол Израиля отреагировал на данные ООН о гибели женщин и детей в Газе
Посол Израиля отреагировал на данные ООН о гибели женщин и детей в Газе - РИА Новости, 01.11.2023
Посол Израиля отреагировал на данные ООН о гибели женщин и детей в Газе
Данные генерального комиссара Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филиппа Лаззарини о том, что основную... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T11:30
2023-11-01T11:30
в мире
израиль
россия
хамас
оон
бапор
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Данные генерального комиссара Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филиппа Лаззарини о том, что основную массу погибших в Газе составляют женщины и дети, вызывают сомнения, заявил посол Израиля в России Александр Бен Цви в интервью РБК."Я не думаю, что 70 процентов погибших — это женщины и дети. Я считаю, что эти цифры просто неправильные. У них же нет, у всех этих агентств, точных данных. Они получают эти данные из министерства здравоохранения ХАМАС, которое контролируется ХАМАС. Надо действительно проверять все эти данные", — утверждает он.Посол Израиля добавил, что ЦАХАЛ не наносят удары по гражданскому населению, однако ХАМАС использует его в качестве живого щита.Ранее генеральный комиссар Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филиппе Лаззарини заявил, что всего за три недели в секторе Газа были убиты почти 3,2 тысячи детей. Он подчеркнул, что это превышает количество детей, ежегодно погибающих в зонах конфликтов по всему миру с 2019 года и это не может быть "сопутствующими потерями".Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, свыше 21 тысячи получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Российское посольство сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
https://ria.ru/20231101/gaza-1906614437.html
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в мире, израиль, россия, хамас, оон, бапор, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, ХАМАС, ООН, БАПОР, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Посол Израиля отреагировал на данные ООН о гибели женщин и детей в Газе

Посол Израиля не согласился с данными ООН о гибели женщин и детей в Газе

© AP Photo / Fatima ShbairПалестинские беженцы на КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта
Палестинские беженцы на КПП Рафах на границе сектора Газа и Египта - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Палестинские беженцы на КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Данные генерального комиссара Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филиппа Лаззарини о том, что основную массу погибших в Газе составляют женщины и дети, вызывают сомнения, заявил посол Израиля в России Александр Бен Цви в интервью РБК.
"Я не думаю, что 70 процентов погибших — это женщины и дети. Я считаю, что эти цифры просто неправильные. У них же нет, у всех этих агентств, точных данных. Они получают эти данные из министерства здравоохранения ХАМАС, которое контролируется ХАМАС. Надо действительно проверять все эти данные", — утверждает он.
Дым после израильского авиаудара по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
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Посол Израиля добавил, что ЦАХАЛ не наносят удары по гражданскому населению, однако ХАМАС использует его в качестве живого щита.
Ранее генеральный комиссар Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филиппе Лаззарини заявил, что всего за три недели в секторе Газа были убиты почти 3,2 тысячи детей. Он подчеркнул, что это превышает количество детей, ежегодно погибающих в зонах конфликтов по всему миру с 2019 года и это не может быть "сопутствующими потерями".
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, свыше 21 тысячи получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Российское посольство сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
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В миреИзраильРоссияХАМАСООНБАПОРОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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