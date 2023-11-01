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Чили вызвало для консультаций своего посла в Израиле - РИА Новости, 01.11.2023
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03:33 01.11.2023 (обновлено: 03:34 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/chili-1906577410.html
Чили вызвало для консультаций своего посла в Израиле
Чили вызвало для консультаций своего посла в Израиле - РИА Новости, 01.11.2023
Чили вызвало для консультаций своего посла в Израиле
Чили осудило действия Израиля в секторе Газа и вызвало для консультаций своего посла в этой стране, сообщил МИД Чили. РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T03:33
2023-11-01T03:34
в мире
израиль
чили
хамас
палестина
сектор газа
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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БУЭНОС-АЙРЕС, 31 окт - РИА Новости. Чили осудило действия Израиля в секторе Газа и вызвало для консультаций своего посла в этой стране, сообщил МИД Чили. "На фоне неприемлемого нарушения международных гуманитарных прав, к которому прибегает Израиль в секторе Газа, правительство Чили вызвал для консультаций посла Чили в Израиле Хорхе Карвахаля", - говорится в сообщении. "Чили резко осуждает и смотрит с большой обеспокоенностью на то, что военная операция, которая на данном этапе напоминает наказание палестинского гражданского населения, не уважает основные нормы международного права, о чем говорят 8 тысяч жертв, большинство из которых женщины и дети", - добавил МИД. Чили призывает к немедленному прекращению боевых действий, что позволит развернуть гуманитарную операцию для помощи сотням тысяч перемещенных лиц и пострадавшим среди гражданского населения. Во вторник министерство внутренних дел Газы заявило, что не менее 400 человек погибли и ранены в результате израильских авиаударов по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа. Министерство добавило, что среди жертв большое число женщин и детей. Представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Ричард Хехт подтвердил, что Израиль нанес удар по лагерю беженцев Джебалия при попытке ликвидировать командира ХАМАС, гибель мирных жителей он объяснил "трагедией войны". Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, свыше 21 тысячи получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
израиль
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5
4.7
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в мире, израиль, чили, хамас, палестина, сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Чили, ХАМАС, Палестина, Сектор Газа, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Чили вызвало для консультаций своего посла в Израиле

Чили ввиду действий Израиля вызвало для консультаций своего посла в этой стране

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкСантьяго, Чили
Сантьяго, Чили - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Сантьяго, Чили. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 31 окт - РИА Новости. Чили осудило действия Израиля в секторе Газа и вызвало для консультаций своего посла в этой стране, сообщил МИД Чили.
«
"На фоне неприемлемого нарушения международных гуманитарных прав, к которому прибегает Израиль в секторе Газа, правительство Чили вызвал для консультаций посла Чили в Израиле Хорхе Карвахаля", - говорится в сообщении.
"Чили резко осуждает и смотрит с большой обеспокоенностью на то, что военная операция, которая на данном этапе напоминает наказание палестинского гражданского населения, не уважает основные нормы международного права, о чем говорят 8 тысяч жертв, большинство из которых женщины и дети", - добавил МИД.
Чили призывает к немедленному прекращению боевых действий, что позволит развернуть гуманитарную операцию для помощи сотням тысяч перемещенных лиц и пострадавшим среди гражданского населения.
Во вторник министерство внутренних дел Газы заявило, что не менее 400 человек погибли и ранены в результате израильских авиаударов по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа. Министерство добавило, что среди жертв большое число женщин и детей. Представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Ричард Хехт подтвердил, что Израиль нанес удар по лагерю беженцев Джебалия при попытке ликвидировать командира ХАМАС, гибель мирных жителей он объяснил "трагедией войны".
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Последствия удара по больнице в секторе Газа
© AP Photo / Abed Khaled

Баптистская больница "Аль-Ахли" подверглась удару.

Палестинцы, спасшиеся после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Баптистская больница "Аль-Ахли" подверглась удару.

© AP Photo / Abed Khaled
1 из 8
© AP Photo / Abed Khaled

Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек.

Тела погибших в результате взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек.

© AP Photo / Abed Khaled
2 из 8
© AFP 2023 / Mahmud Turkia

Большинство из них — женщины и дети.

Протесты в Триполи после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Большинство из них — женщины и дети.

© AFP 2023 / Mahmud Turkia
3 из 8
© AFP 2023 / Joseph Eid

МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты.

Протесты в Аккаре (Ливан) после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты.

© AFP 2023 / Joseph Eid
4 из 8
© AP Photo / Emrah Gurel

Армия Израиля утверждает, что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".

Протесты в Стамбуле после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Армия Израиля утверждает, что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".

© AP Photo / Emrah Gurel
5 из 8
© AP Photo / Abed Khaled

Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил удар по больнице и заявил, что в ужасе от убийства сотен мирных граждан.

Палестинцы, спасшиеся после взрыва в больнице Аль-Ахли в секторе Газа

Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил удар по больнице и заявил, что в ужасе от убийства сотен мирных граждан.

© AP Photo / Abed Khaled
6 из 8
© AP Photo / STR

В нескольких странах вспыхнули крупные демонстрации в поддержку Палестины.

Протесты в Марокко после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

В нескольких странах вспыхнули крупные демонстрации в поддержку Палестины.

© AP Photo / STR
7 из 8
© AFP 2023 / Nemer Dawood

Они охватили не только Ближний Восток, но и Африку, Европу и Латинскую Америку.

Родственники погибших в результате взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Они охватили не только Ближний Восток, но и Африку, Европу и Латинскую Америку.

© AFP 2023 / Nemer Dawood
8 из 8

Баптистская больница "Аль-Ахли" подверглась удару.

© AP Photo / Abed Khaled
1 из 8

Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек.

© AP Photo / Abed Khaled
2 из 8

Большинство из них — женщины и дети.

© AFP 2023 / Mahmud Turkia
3 из 8

МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты.

© AFP 2023 / Joseph Eid
4 из 8

Армия Израиля утверждает, что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".

© AP Photo / Emrah Gurel
5 из 8

Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил удар по больнице и заявил, что в ужасе от убийства сотен мирных граждан.

© AP Photo / Abed Khaled
6 из 8

В нескольких странах вспыхнули крупные демонстрации в поддержку Палестины.

© AP Photo / STR
7 из 8

Они охватили не только Ближний Восток, но и Африку, Европу и Латинскую Америку.

© AFP 2023 / Nemer Dawood
8 из 8
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, свыше 21 тысячи получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
 
В миреИзраильЧилиХАМАСПалестинаСектор ГазаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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