Чили вызвало для консультаций своего посла в Израиле

БУЭНОС-АЙРЕС, 31 окт - РИА Новости. Чили осудило действия Израиля в секторе Газа и вызвало для консультаций своего посла в этой стране, сообщил МИД Чили. "На фоне неприемлемого нарушения международных гуманитарных прав, к которому прибегает Израиль в секторе Газа, правительство Чили вызвал для консультаций посла Чили в Израиле Хорхе Карвахаля", - говорится в сообщении. "Чили резко осуждает и смотрит с большой обеспокоенностью на то, что военная операция, которая на данном этапе напоминает наказание палестинского гражданского населения, не уважает основные нормы международного права, о чем говорят 8 тысяч жертв, большинство из которых женщины и дети", - добавил МИД. Чили призывает к немедленному прекращению боевых действий, что позволит развернуть гуманитарную операцию для помощи сотням тысяч перемещенных лиц и пострадавшим среди гражданского населения. Во вторник министерство внутренних дел Газы заявило, что не менее 400 человек погибли и ранены в результате израильских авиаударов по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа. Министерство добавило, что среди жертв большое число женщин и детей. Представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Ричард Хехт подтвердил, что Израиль нанес удар по лагерю беженцев Джебалия при попытке ликвидировать командира ХАМАС, гибель мирных жителей он объяснил "трагедией войны". Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, свыше 21 тысячи получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
БУЭНОС-АЙРЕС, 31 окт - РИА Новости. Чили осудило действия Израиля в секторе Газа и вызвало для консультаций своего посла в этой стране, сообщил МИД Чили.
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"На фоне неприемлемого нарушения международных гуманитарных прав, к которому прибегает Израиль в секторе Газа, правительство Чили вызвал для консультаций посла Чили в Израиле Хорхе Карвахаля", - говорится в сообщении.
"Чили резко осуждает и смотрит с большой обеспокоенностью на то, что военная операция, которая на данном этапе напоминает наказание палестинского гражданского населения, не уважает основные нормы международного права, о чем говорят 8 тысяч жертв, большинство из которых женщины и дети", - добавил МИД.
Чили призывает к немедленному прекращению боевых действий, что позволит развернуть гуманитарную операцию для помощи сотням тысяч перемещенных лиц и пострадавшим среди гражданского населения.
Во вторник министерство внутренних дел Газы заявило, что не менее 400 человек погибли и ранены в результате израильских авиаударов по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа. Министерство добавило, что среди жертв большое число женщин и детей. Представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Ричард Хехт подтвердил, что Израиль нанес удар по лагерю беженцев Джебалия при попытке ликвидировать командира ХАМАС, гибель мирных жителей он объяснил "трагедией войны".
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, свыше 21 тысячи получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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