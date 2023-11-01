https://ria.ru/20231101/burilnye_truby-1906530690.html

МСП-поставщик передал первую партию бурильных труб по офсетному договору

МСП-поставщик передал первую партию бурильных труб по офсетному договору - РИА Новости, 01.11.2023

МСП-поставщик передал первую партию бурильных труб по офсетному договору

Первая партия отечественных инновационных бурильных труб для скальных пород или грунтов, произведенная МСП-поставщиком по офсетному договору в рамках 223-ФЗ,... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T10:00

2023-11-01T10:00

2023-11-01T10:00

корпорация мсп

александр исаевич

производство

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906510780_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_286a0a350f33c6883c13f058eb02959c.jpg

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Первая партия отечественных инновационных бурильных труб для скальных пород или грунтов, произведенная МСП-поставщиком по офсетному договору в рамках 223-ФЗ, передана заказчику, сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.Партия в 100 труб поставлена АО "Завод бурового оборудования" по заказу АО "Росгео"."С момента заключения офсетного договора до реального результата прошло 3,5 месяцев. За этот период МСП-поставщик смог не только испытать оборудование, но и наладить серийный выпуск новой линейки полностью отечественных бурильных труб, которые ему теперь предстоит поставлять в установленных офсетным договором объемах. В соответствии с ним, в течение 2023-2028 годов производитель изготовит и передаст заказчику оборудование на сумму 500 миллионов рублей", — уточнил Исаевич, его слова цитирует пресс-служба КМСП.В соответствии с условиями офсетного договора МСП-поставщик также вложил собственные средства в изыскательские работы, модернизацию основного производства и проведение монтажных и пусконаладочных работ.Исаевич напомнил, что в офсетном договоре прописываются определенные шаги, которые обязан осуществлять МСП-поставщик для развития собственного производства. При соблюдении всех условий он будет иметь гарантированный спрос на свою продукцию в перспективе нескольких лет. Это, по его словам, стимулирует предприятие к развитию, обеспечению высокого качества и устойчивых объемов выпуска продукции."С начала 2023 года сумма первых пяти офсетных договоров, заключенных МСП-поставщиками и госкомпаниями, превысила 3,1 миллиарда рублей. Одновременно общий объем инвестиций малого и среднего бизнеса в развитие своих производств, предусмотренный офсетными договорами, достиг почти 1 миллиарда рублей. Часть этих средств привлечена предпринимателями в рамках льготных программ кредитования Минэкономразвития РФ и Корпорации МСП", — добавил Исаевич.Изменения, которые дали старт реализации программ "выращивания" МСП-поставщиков и уточнили возможность заключения долгосрочных офсетных договоров в рамках 223-ФЗ, вступили в силу 12 ноября 2022 года. Оператором программ является Корпорация МСП. Запустить механизм офсетных договоров для малого и среднего бизнеса поручил президент России Владимир Путин в ходе ПМЭФ-2022. Мероприятия по "выращиванию" реализуются в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

https://ria.ru/20231017/proizvodstvo-1903251343.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

корпорация мсп, александр исаевич, производство