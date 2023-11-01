https://ria.ru/20231101/boliviya-1906604395.html

В МИД Израиля прокомментировали решение Боливии о разрыве дипотношений

В МИД Израиля прокомментировали решение Боливии о разрыве дипотношений - РИА Новости, 01.11.2023

В МИД Израиля прокомментировали решение Боливии о разрыве дипотношений

Министерство иностранных дел Израиля осудило решение правительства Боливии о разрыве дипломатических отношений, назвав его "капитуляцией перед терроризмом". РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T09:51

2023-11-01T09:51

2023-11-01T10:15

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 ноя - РИА Новости. Министерство иностранных дел Израиля осудило решение правительства Боливии о разрыве дипломатических отношений, назвав его "капитуляцией перед терроризмом"."Решение правительства Боливии разорвать дипломатические отношения с Израилем является капитуляцией перед терроризмом и режимом аятолл в Иране. Делая этот шаг, правительство Боливии присоединяется к террористической организации ХАМАС, которая убила более 1400 израильтян и похитила 240 человек, включая детей, женщин, младенцев и стариков", - говорится в сообщении пресс-службы МИД.В министерстве добавили, что после смены правительства в Боливии отношения между странами оказались лишены содержания.Во вторник правительство Боливии объявило о разрыве дипломатических отношений с Израилем на фоне действий страны в секторе Газа.

https://ria.ru/20231101/izrail-1906594224.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, боливия, иран, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году