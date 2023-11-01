https://ria.ru/20231101/boliviya-1906604395.html
В МИД Израиля прокомментировали решение Боливии о разрыве дипотношений
В МИД Израиля прокомментировали решение Боливии о разрыве дипотношений - РИА Новости, 01.11.2023
В МИД Израиля прокомментировали решение Боливии о разрыве дипотношений
Министерство иностранных дел Израиля осудило решение правительства Боливии о разрыве дипломатических отношений, назвав его "капитуляцией перед терроризмом". РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T09:51
2023-11-01T09:51
2023-11-01T10:15
в мире
израиль
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иран
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 ноя - РИА Новости. Министерство иностранных дел Израиля осудило решение правительства Боливии о разрыве дипломатических отношений, назвав его "капитуляцией перед терроризмом"."Решение правительства Боливии разорвать дипломатические отношения с Израилем является капитуляцией перед терроризмом и режимом аятолл в Иране. Делая этот шаг, правительство Боливии присоединяется к террористической организации ХАМАС, которая убила более 1400 израильтян и похитила 240 человек, включая детей, женщин, младенцев и стариков", - говорится в сообщении пресс-службы МИД.В министерстве добавили, что после смены правительства в Боливии отношения между странами оказались лишены содержания.Во вторник правительство Боливии объявило о разрыве дипломатических отношений с Израилем на фоне действий страны в секторе Газа.
https://ria.ru/20231101/izrail-1906594224.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, боливия, иран, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Боливия, Иран, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В МИД Израиля прокомментировали решение Боливии о разрыве дипотношений
МИД Израиля назвал решение Боливии о разрыве дипотношений капитуляцией