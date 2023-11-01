Рейтинг@Mail.ru
В МИД Израиля прокомментировали решение Боливии о разрыве дипотношений - РИА Новости, 01.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:51 01.11.2023 (обновлено: 10:15 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/boliviya-1906604395.html
В МИД Израиля прокомментировали решение Боливии о разрыве дипотношений
В МИД Израиля прокомментировали решение Боливии о разрыве дипотношений - РИА Новости, 01.11.2023
В МИД Израиля прокомментировали решение Боливии о разрыве дипотношений
Министерство иностранных дел Израиля осудило решение правительства Боливии о разрыве дипломатических отношений, назвав его "капитуляцией перед терроризмом". РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T09:51
2023-11-01T10:15
в мире
израиль
боливия
иран
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150223/15/1502231541_0:213:2288:1500_1920x0_80_0_0_86a13bcd4414856d2ad4f5a8126dd203.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 1 ноя - РИА Новости. Министерство иностранных дел Израиля осудило решение правительства Боливии о разрыве дипломатических отношений, назвав его "капитуляцией перед терроризмом"."Решение правительства Боливии разорвать дипломатические отношения с Израилем является капитуляцией перед терроризмом и режимом аятолл в Иране. Делая этот шаг, правительство Боливии присоединяется к террористической организации ХАМАС, которая убила более 1400 израильтян и похитила 240 человек, включая детей, женщин, младенцев и стариков", - говорится в сообщении пресс-службы МИД.В министерстве добавили, что после смены правительства в Боливии отношения между странами оказались лишены содержания.Во вторник правительство Боливии объявило о разрыве дипломатических отношений с Израилем на фоне действий страны в секторе Газа.
https://ria.ru/20231101/izrail-1906594224.html
израиль
боливия
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150223/15/1502231541_3:0:2286:1712_1920x0_80_0_0_f92af70b7009099d875551ce51d2f104.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, боливия, иран, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Боливия, Иран, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В МИД Израиля прокомментировали решение Боливии о разрыве дипотношений

МИД Израиля назвал решение Боливии о разрыве дипотношений капитуляцией

© Public Domain/Almog Здание Министерства иностранных дел Израиля в Иерусалиме
Здание Министерства иностранных дел Израиля в Иерусалиме
© Public Domain/Almog
Здание Министерства иностранных дел Израиля в Иерусалиме. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 1 ноя - РИА Новости. Министерство иностранных дел Израиля осудило решение правительства Боливии о разрыве дипломатических отношений, назвав его "капитуляцией перед терроризмом".
"Решение правительства Боливии разорвать дипломатические отношения с Израилем является капитуляцией перед терроризмом и режимом аятолл в Иране. Делая этот шаг, правительство Боливии присоединяется к террористической организации ХАМАС, которая убила более 1400 израильтян и похитила 240 человек, включая детей, женщин, младенцев и стариков", - говорится в сообщении пресс-службы МИД.
В министерстве добавили, что после смены правительства в Боливии отношения между странами оказались лишены содержания.
Во вторник правительство Боливии объявило о разрыве дипломатических отношений с Израилем на фоне действий страны в секторе Газа.
Последствия удара по городу Хан-Юнис - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
Израиль с начала эскалации нанес удары по 11 тысячам целей в секторе Газа
Вчера, 08:51
 
В миреИзраильБоливияИранОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала