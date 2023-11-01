https://ria.ru/20231101/bolgariya-1906737153.html

СЖР готов оказать юридическую помощь журналисту РГ в Болгарии

СЖР готов оказать юридическую помощь журналисту РГ в Болгарии - РИА Новости, 01.11.2023

СЖР готов оказать юридическую помощь журналисту РГ в Болгарии

Союз журналистов России готов оказать юридическую помощь в связи с аннулированием аккредитации корреспондента "Российской газеты" в Болгарии Александру Гацаку,... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T16:27

2023-11-01T16:27

2023-11-01T16:28

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Союз журналистов России готов оказать юридическую помощь в связи с аннулированием аккредитации корреспондента "Российской газеты" в Болгарии Александру Гацаку, если возникнет необходимость, Союз отправит необходимые заявления в международные журналистские организации, заявил глава Союза Владимир Соловьев. Во вторник 31 октября "Российская газета" сообщила, что собственного корреспондента издания Александра Гацака намерены выслать из Болгарии, причины такого решения не озвучиваются. Журналист проинформировал руководство "Российской газеты" о получении посольством РФ в Софии уведомления МИД Болгарии об аннулировании его аккредитации и о предстоящей экстрадиции "Относительно возвращения в Россию — это решение редакции и самого журналиста, в первую очередь, но если будут какие-то проблемы, возникнет опасность для него, то стоит вернуться. Со стороны Союза журналистов мы его всецело поддерживаем, и, если возникнет необходимость, отправим необходимые заявления в международные журналистские организации. Наш Центр юридической помощи также готов ему помочь", - сказал Соловьев журналистам. Он выразил сожаление о том, что братская всегда для РФ Болгария постепенно подключается к торговле русофобией. "Я точно знаю, что подавляющее большинство населения Болгарии - прорусские люди, они нас поддерживают, внутри страны идет нешуточная борьба. Но будем надеяться, что разум все-таки победит", - заключил Соловьев.

https://ria.ru/20231101/bolgariya-1906720222.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, болгария, россия, софия (город)