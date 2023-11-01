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СЖР готов оказать юридическую помощь журналисту РГ в Болгарии - РИА Новости, 01.11.2023
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16:27 01.11.2023 (обновлено: 16:28 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/bolgariya-1906737153.html
СЖР готов оказать юридическую помощь журналисту РГ в Болгарии
СЖР готов оказать юридическую помощь журналисту РГ в Болгарии - РИА Новости, 01.11.2023
СЖР готов оказать юридическую помощь журналисту РГ в Болгарии
Союз журналистов России готов оказать юридическую помощь в связи с аннулированием аккредитации корреспондента "Российской газеты" в Болгарии Александру Гацаку,... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T16:27
2023-11-01T16:28
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Союз журналистов России готов оказать юридическую помощь в связи с аннулированием аккредитации корреспондента "Российской газеты" в Болгарии Александру Гацаку, если возникнет необходимость, Союз отправит необходимые заявления в международные журналистские организации, заявил глава Союза Владимир Соловьев. Во вторник 31 октября "Российская газета" сообщила, что собственного корреспондента издания Александра Гацака намерены выслать из Болгарии, причины такого решения не озвучиваются. Журналист проинформировал руководство "Российской газеты" о получении посольством РФ в Софии уведомления МИД Болгарии об аннулировании его аккредитации и о предстоящей экстрадиции "Относительно возвращения в Россию — это решение редакции и самого журналиста, в первую очередь, но если будут какие-то проблемы, возникнет опасность для него, то стоит вернуться. Со стороны Союза журналистов мы его всецело поддерживаем, и, если возникнет необходимость, отправим необходимые заявления в международные журналистские организации. Наш Центр юридической помощи также готов ему помочь", - сказал Соловьев журналистам. Он выразил сожаление о том, что братская всегда для РФ Болгария постепенно подключается к торговле русофобией. "Я точно знаю, что подавляющее большинство населения Болгарии - прорусские люди, они нас поддерживают, внутри страны идет нешуточная борьба. Но будем надеяться, что разум все-таки победит", - заключил Соловьев.
https://ria.ru/20231101/bolgariya-1906720222.html
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в мире, болгария, россия, софия (город)
В мире, Болгария, Россия, София (город)
СЖР готов оказать юридическую помощь журналисту РГ в Болгарии

СЖР готов оказать помощь после аннулирования аккредитации корреспондента "РГ"

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкОфис общероссийской общественной организации "Союз журналистов России" на Зубовском бульваре
Офис общероссийской общественной организации Союз журналистов России на Зубовском бульваре - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Офис общероссийской общественной организации "Союз журналистов России" на Зубовском бульваре. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Союз журналистов России готов оказать юридическую помощь в связи с аннулированием аккредитации корреспондента "Российской газеты" в Болгарии Александру Гацаку, если возникнет необходимость, Союз отправит необходимые заявления в международные журналистские организации, заявил глава Союза Владимир Соловьев.
Во вторник 31 октября "Российская газета" сообщила, что собственного корреспондента издания Александра Гацака намерены выслать из Болгарии, причины такого решения не озвучиваются. Журналист проинформировал руководство "Российской газеты" о получении посольством РФ в Софии уведомления МИД Болгарии об аннулировании его аккредитации и о предстоящей экстрадиции
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"Относительно возвращения в Россию — это решение редакции и самого журналиста, в первую очередь, но если будут какие-то проблемы, возникнет опасность для него, то стоит вернуться. Со стороны Союза журналистов мы его всецело поддерживаем, и, если возникнет необходимость, отправим необходимые заявления в международные журналистские организации. Наш Центр юридической помощи также готов ему помочь", - сказал Соловьев журналистам.
Он выразил сожаление о том, что братская всегда для РФ Болгария постепенно подключается к торговле русофобией.
"Я точно знаю, что подавляющее большинство населения Болгарии - прорусские люди, они нас поддерживают, внутри страны идет нешуточная борьба. Но будем надеяться, что разум все-таки победит", - заключил Соловьев.
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