https://ria.ru/20231101/bolgariya-1906606398.html
Москва ответит на аннулирование аккредитации в Болгарии журналиста РГ
Москва ответит на аннулирование аккредитации в Болгарии журналиста РГ - РИА Новости, 01.11.2023
Москва ответит на аннулирование аккредитации в Болгарии журналиста РГ
Москва предпримет ответные меры из-за аннулирования аккредитации корреспондента "Российской газеты" в Болгарии Александра Гацака и заявления местных властей о... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T10:01
2023-11-01T10:01
2023-11-01T10:36
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Москва предпримет ответные меры из-за аннулирования аккредитации корреспондента "Российской газеты" в Болгарии Александра Гацака и заявления местных властей о его предстоящей экстрадиции, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале."Это очередной противоправный ход натовцев против российских журналистов, которых они маниакально преследуют. Будем принимать ответные меры", — написала она.Накануне "Российская газета" сообщила, что собственного корреспондента издания Александра Гацака намерены выслать из Болгарии. Журналист проинформировал руководство газеты о получении посольством России в Софии уведомления МИД республики об аннулировании его аккредитации и о предстоящей экстрадиции.При этом власти Болгарии не назвали причины такого решения.
https://ria.ru/20231101/vysylka-1906564556.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, болгария, в мире, мария захарова, софия (город)
Россия, Болгария, В мире, Мария Захарова, София (город)
Москва ответит на аннулирование аккредитации в Болгарии журналиста РГ
МИД: Россия ответит на аннулирование аккредитации корреспондента РГ в Болгарии