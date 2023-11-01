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Москва ответит на аннулирование аккредитации в Болгарии журналиста РГ - РИА Новости, 01.11.2023
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10:01 01.11.2023 (обновлено: 10:36 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/bolgariya-1906606398.html
Москва ответит на аннулирование аккредитации в Болгарии журналиста РГ
Москва ответит на аннулирование аккредитации в Болгарии журналиста РГ - РИА Новости, 01.11.2023
Москва ответит на аннулирование аккредитации в Болгарии журналиста РГ
Москва предпримет ответные меры из-за аннулирования аккредитации корреспондента "Российской газеты" в Болгарии Александра Гацака и заявления местных властей о... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T10:01
2023-11-01T10:36
россия
болгария
в мире
мария захарова
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Москва предпримет ответные меры из-за аннулирования аккредитации корреспондента "Российской газеты" в Болгарии Александра Гацака и заявления местных властей о его предстоящей экстрадиции, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале.&quot;Это очередной противоправный ход натовцев против российских журналистов, которых они маниакально преследуют. Будем принимать ответные меры&quot;, — написала она.Накануне "Российская газета" сообщила, что собственного корреспондента издания Александра Гацака намерены выслать из Болгарии. Журналист проинформировал руководство газеты о получении посольством России в Софии уведомления МИД республики об аннулировании его аккредитации и о предстоящей экстрадиции.При этом власти Болгарии не назвали причины такого решения.
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россия, болгария, в мире, мария захарова, софия (город)
Россия, Болгария, В мире, Мария Захарова, София (город)
Москва ответит на аннулирование аккредитации в Болгарии журналиста РГ

МИД: Россия ответит на аннулирование аккредитации корреспондента РГ в Болгарии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Москва предпримет ответные меры из-за аннулирования аккредитации корреспондента "Российской газеты" в Болгарии Александра Гацака и заявления местных властей о его предстоящей экстрадиции, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале.
«

"Это очередной противоправный ход натовцев против российских журналистов, которых они маниакально преследуют. Будем принимать ответные меры", — написала она.

Накануне "Российская газета" сообщила, что собственного корреспондента издания Александра Гацака намерены выслать из Болгарии. Журналист проинформировал руководство газеты о получении посольством России в Софии уведомления МИД республики об аннулировании его аккредитации и о предстоящей экстрадиции.
При этом власти Болгарии не назвали причины такого решения.
Вид на город София, Болгария - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
Корреспондента "РГ" собираются выслать из Болгарии без объяснения причин
Вчера, 00:07
 
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