https://ria.ru/20231101/bolgariya-1906606398.html

Москва ответит на аннулирование аккредитации в Болгарии журналиста РГ

Москва ответит на аннулирование аккредитации в Болгарии журналиста РГ - РИА Новости, 01.11.2023

Москва ответит на аннулирование аккредитации в Болгарии журналиста РГ

Москва предпримет ответные меры из-за аннулирования аккредитации корреспондента "Российской газеты" в Болгарии Александра Гацака и заявления местных властей о... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T10:01

2023-11-01T10:01

2023-11-01T10:36

россия

болгария

в мире

мария захарова

софия (город)

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Москва предпримет ответные меры из-за аннулирования аккредитации корреспондента "Российской газеты" в Болгарии Александра Гацака и заявления местных властей о его предстоящей экстрадиции, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале."Это очередной противоправный ход натовцев против российских журналистов, которых они маниакально преследуют. Будем принимать ответные меры", — написала она.Накануне "Российская газета" сообщила, что собственного корреспондента издания Александра Гацака намерены выслать из Болгарии. Журналист проинформировал руководство газеты о получении посольством России в Софии уведомления МИД республики об аннулировании его аккредитации и о предстоящей экстрадиции.При этом власти Болгарии не назвали причины такого решения.

https://ria.ru/20231101/vysylka-1906564556.html

россия

болгария

софия (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, болгария, в мире, мария захарова, софия (город)