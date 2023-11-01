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"Заскучал по Польше?" В Сети посмеялись над словами Зеленского о Болгарии - РИА Новости, 01.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:32 01.11.2023 (обновлено: 11:05 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/bolgariya-1906582994.html
"Заскучал по Польше?" В Сети посмеялись над словами Зеленского о Болгарии
"Заскучал по Польше?" В Сети посмеялись над словами Зеленского о Болгарии - РИА Новости, 01.11.2023
"Заскучал по Польше?" В Сети посмеялись над словами Зеленского о Болгарии
Пользователи соцсети X посмеялись над заявлением Владимира Зеленского о развитии сотрудничества между Украиной и Болгарией с целью "укрепления безопасности на... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T06:32
2023-11-01T11:05
специальная военная операция на украине
в мире
украина
болгария
польша
владимир зеленский
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Пользователи соцсети X посмеялись над заявлением Владимира Зеленского о развитии сотрудничества между Украиной и Болгарией с целью "укрепления безопасности на Черном море".&quot;Не беспокойся, скоро у тебя не будет доступа к Черному морю. Проблема решена!&quot; — отметил Futures 06."Спасет ли тебя Болгария, когда придется отвечать за все твои колоссальные провалы", — спросил I am revolting!."Помнишь, как ты вел себя с Польшей, твоим близким другом, недавно? Ты сейчас хотя бы немного сожалеешь?" — поинтересовался kai wen li."Если ты предоставишь ведомость с каждым полученным тобой центом, то, может быть, люди и задумаются о том, чтобы помогать тебе снова", — предложил Mark.&quot;Лучшее, что ты можешь сделать, — это попросить о мире, подать в отставку и переехать в Европу как можно скорее, не затягивая&quot;, — дала совет Joanne.ВСУ регулярно пытаются атаковать российские территории с моря, чем создают угрозу жизням людей и судоходству. По словам сенатора Сергея Цекова, Украину нужно лишить доступа к Черному морю, чтобы гарантировать безопасность в регионе.
https://ria.ru/20231101/vysylka-1906564556.html
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в мире, украина, болгария, польша, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Болгария, Польша, Владимир Зеленский

"Заскучал по Польше?" В Сети посмеялись над словами Зеленского о Болгарии

© Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© Офис президента Украины
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Пользователи соцсети X посмеялись над заявлением Владимира Зеленского о развитии сотрудничества между Украиной и Болгарией с целью "укрепления безопасности на Черном море".
«

"Не беспокойся, скоро у тебя не будет доступа к Черному морю. Проблема решена!" — отметил Futures 06.

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"Спасет ли тебя Болгария, когда придется отвечать за все твои колоссальные провалы", — спросил I am revolting!.
"Помнишь, как ты вел себя с Польшей, твоим близким другом, недавно? Ты сейчас хотя бы немного сожалеешь?" — поинтересовался kai wen li.
"Если ты предоставишь ведомость с каждым полученным тобой центом, то, может быть, люди и задумаются о том, чтобы помогать тебе снова", — предложил Mark.
«

"Лучшее, что ты можешь сделать, — это попросить о мире, подать в отставку и переехать в Европу как можно скорее, не затягивая", — дала совет Joanne.

ВСУ регулярно пытаются атаковать российские территории с моря, чем создают угрозу жизням людей и судоходству. По словам сенатора Сергея Цекова, Украину нужно лишить доступа к Черному морю, чтобы гарантировать безопасность в регионе.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаБолгарияПольшаВладимир Зеленский
 
 
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