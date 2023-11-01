https://ria.ru/20231101/bezrabotitsa-1906805290.html
Путин оценил ситуацию на рынке труда
Путин оценил ситуацию на рынке труда - РИА Новости, 01.11.2023
Путин оценил ситуацию на рынке труда
2023-11-01T20:59
2023-11-01T20:59
2023-11-01T21:01
россия
владимир путин
безработица
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Безработица в России – низкая: сейчас она составляет около 3%, заявил президент Владимир Путин."Все это происходит при устойчиво низкой безработице, а сейчас она – около 3%", - сказал Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.
https://ria.ru/20231101/dokhody-1906804459.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, безработица
Россия, Владимир Путин, Безработица
Путин оценил ситуацию на рынке труда
Путин: безработицы в России низкая, около трех процентов