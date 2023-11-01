https://ria.ru/20231101/bezrabotitsa-1906805290.html

Путин оценил ситуацию на рынке труда

Путин оценил ситуацию на рынке труда - РИА Новости, 01.11.2023

Путин оценил ситуацию на рынке труда

2023-11-01T20:59

2023-11-01T20:59

2023-11-01T21:01

россия

владимир путин

безработица

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Безработица в России – низкая: сейчас она составляет около 3%, заявил президент Владимир Путин."Все это происходит при устойчиво низкой безработице, а сейчас она – около 3%", - сказал Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

https://ria.ru/20231101/dokhody-1906804459.html

россия

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, безработица