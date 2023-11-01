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При уничтожении беспилотника в Брянской области никто не пострадал
При уничтожении беспилотника в Брянской области никто не пострадал - РИА Новости, 01.11.2023
При уничтожении беспилотника в Брянской области никто не пострадал
Пострадавших и разрушений после уничтожения беспилотника самолетного типа над Стародубским округом Брянской области нет, сообщил губернатор региона Александр... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T09:30
2023-11-01T09:30
2023-11-01T09:40
брянская область
специальная военная операция на украине
александр богомаз
происшествия
курская область
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Пострадавших и разрушений после уничтожения беспилотника самолетного типа над Стародубским округом Брянской области нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на среду средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Брянской и Курской областей."Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Стародубским муниципальным округом силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", - написал Богомаз в своем Telegram-канале.Он добавил, что на месте работают оперативные службы.
https://ria.ru/20231101/ukraina-1906210314.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, александр богомаз, происшествия, курская область
Брянская область, Специальная военная операция на Украине, Александр Богомаз, Происшествия, Курская область
При уничтожении беспилотника в Брянской области никто не пострадал
Богомаз: при уничтожении беспилотника в Брянской области никто не пострадал