https://ria.ru/20231101/bespilotnik-1906601371.html

При уничтожении беспилотника в Брянской области никто не пострадал

При уничтожении беспилотника в Брянской области никто не пострадал - РИА Новости, 01.11.2023

При уничтожении беспилотника в Брянской области никто не пострадал

Пострадавших и разрушений после уничтожения беспилотника самолетного типа над Стародубским округом Брянской области нет, сообщил губернатор региона Александр... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T09:30

2023-11-01T09:30

2023-11-01T09:40

брянская область

специальная военная операция на украине

александр богомаз

происшествия

курская область

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Пострадавших и разрушений после уничтожения беспилотника самолетного типа над Стародубским округом Брянской области нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на среду средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Брянской и Курской областей."Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Стародубским муниципальным округом силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", - написал Богомаз в своем Telegram-канале.Он добавил, что на месте работают оперативные службы.

https://ria.ru/20231101/ukraina-1906210314.html

брянская область

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

брянская область, александр богомаз, происшествия, курская область