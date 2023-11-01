Погранкомитет Белоруссии сообщил о провокациях со стороны Украины
Погранкомитет Белоруссии сообщил о провокациях с БПЛА со стороны Украины
Белорусские пограничники. Архивное фото
МИНСК, 1 ноя – РИА Новости. Киев продолжает мелкие провокации на границе с Белоруссией, заявил в среду в Минске председатель белорусского государственного пограничного комитета Константин Молостов.
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"Продолжается ряд мелких провокаций…, исключающих пересечение госграницы, но тем не менее… Это – вывешивание каких-то своих флагов, в том числе националистических, включение гимна Украины, попытка порчи пограничных знаков, в том числе почему-то и своих, включение звуковещательной аппаратуры и так далее. Основной вид провокаций – это использование беспилотных летательных аппаратов, с чем мы, конечно же, боремся", - сообщил он.
Украина в прошлом году в одностороннем порядке остановила пропуск граждан и транспортных средств в пунктах пропуска на границе с Белоруссией. Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский в сентябре заявил, что Белоруссия со своей стороны готова обеспечивать пропуск граждан через границу с Украиной.
При этом Госпогранкомитет Белоруссии неоднократно заявлял о провокациях с украинской стороны на границе - от залетающих на белорусскую территорию беспилотников до повреждения пограничных столбов, вывешивания флагов белорусской оппозиции, включения по громкоговорителю агитационных обращений в адрес белорусских пограничников.