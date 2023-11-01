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СМИ: "Соллерс" и АвтоВАЗ просят помощи властей из-за дефицита автовозов - РИА Новости, 02.11.2023
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20:45 01.11.2023 (обновлено: 00:47 02.11.2023)
https://ria.ru/20231101/avtomobili-1906803097.html
СМИ: "Соллерс" и АвтоВАЗ просят помощи властей из-за дефицита автовозов
СМИ: "Соллерс" и АвтоВАЗ просят помощи властей из-за дефицита автовозов - РИА Новости, 02.11.2023
СМИ: "Соллерс" и АвтоВАЗ просят помощи властей из-за дефицита автовозов
Автоконцерны попросили правительство помочь решить проблему дефицита автовозов, сообщил "РБК". РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-01T20:45
2023-11-02T00:47
экономика
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
автоваз
соллерс
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Автоконцерны попросили правительство помочь решить проблему дефицита автовозов, сообщил "РБК".По информации издания, российские автомобилестроители обратились в Минтранс и Минпромторг из-за неконтролируемого удорожания логистики при доставке машин с заводов в дилерские центры. Уточняется, что письма направили "АвтоВАЗ" и "Соллерс".В связи с возникшими логистическими трудностями Ульяновскому автомобильному заводу пришлось ввести специальную надбавку к цене своей продукции — с первого ноября компания внедрила частичную компенсацию стоимости доставки машин до дилерских центров в размере 50 тысяч рублей с каждой, говорится в сообщении.Для тех, кто хочет приобрести транспортное средство без дополнительной надбавки, есть возможность заказать его прямо у завода, но тогда придется ждать от трех до шести месяцев — в зависимости от комплектации автомобиля, отмечается в публикации.В Минпромторге, в свою очередь, уточнили, что совместно с Минтрансом прорабатывают варианты оптимизации вывоза машин в дилерские центры.
https://ria.ru/20231101/avtovaz-1906582277.html
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экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), автоваз, соллерс
Экономика, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), АвтоВАЗ, Соллерс
СМИ: "Соллерс" и АвтоВАЗ просят помощи властей из-за дефицита автовозов

РБК: "Соллерс" и АвтоВАЗ просят помощи у правительства из-за дефицита автовозов

© РИА Новости / Дмитрий Каса | Перейти в медиабанкКонтрольно-пропускной пункт №6 предприятия "АвтоВАЗ" в Тольятти
Контрольно-пропускной пункт №6 предприятия АвтоВАЗ в Тольятти - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Дмитрий Каса
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Контрольно-пропускной пункт №6 предприятия "АвтоВАЗ" в Тольятти. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Автоконцерны попросили правительство помочь решить проблему дефицита автовозов, сообщил "РБК".
По информации издания, российские автомобилестроители обратились в Минтранс и Минпромторг из-за неконтролируемого удорожания логистики при доставке машин с заводов в дилерские центры. Уточняется, что письма направили "АвтоВАЗ" и "Соллерс".
В связи с возникшими логистическими трудностями Ульяновскому автомобильному заводу пришлось ввести специальную надбавку к цене своей продукции — с первого ноября компания внедрила частичную компенсацию стоимости доставки машин до дилерских центров в размере 50 тысяч рублей с каждой, говорится в сообщении.
Для тех, кто хочет приобрести транспортное средство без дополнительной надбавки, есть возможность заказать его прямо у завода, но тогда придется ждать от трех до шести месяцев — в зависимости от комплектации автомобиля, отмечается в публикации.
В Минпромторге, в свою очередь, уточнили, что совместно с Минтрансом прорабатывают варианты оптимизации вывоза машин в дилерские центры.
Lada Largus - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
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Вчера, 06:02
 
ЭкономикаМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)АвтоВАЗСоллерс
 
 
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