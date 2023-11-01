https://ria.ru/20231101/avtomobili-1906803097.html

СМИ: "Соллерс" и АвтоВАЗ просят помощи властей из-за дефицита автовозов

СМИ: "Соллерс" и АвтоВАЗ просят помощи властей из-за дефицита автовозов - РИА Новости, 02.11.2023

СМИ: "Соллерс" и АвтоВАЗ просят помощи властей из-за дефицита автовозов

Автоконцерны попросили правительство помочь решить проблему дефицита автовозов, сообщил "РБК". РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-01T20:45

2023-11-01T20:45

2023-11-02T00:47

экономика

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

автоваз

соллерс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775519155_0:323:3068:2048_1920x0_80_0_0_fe29d712f83cb662e76c5fe5b2a87e9b.jpg

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Автоконцерны попросили правительство помочь решить проблему дефицита автовозов, сообщил "РБК".По информации издания, российские автомобилестроители обратились в Минтранс и Минпромторг из-за неконтролируемого удорожания логистики при доставке машин с заводов в дилерские центры. Уточняется, что письма направили "АвтоВАЗ" и "Соллерс".В связи с возникшими логистическими трудностями Ульяновскому автомобильному заводу пришлось ввести специальную надбавку к цене своей продукции — с первого ноября компания внедрила частичную компенсацию стоимости доставки машин до дилерских центров в размере 50 тысяч рублей с каждой, говорится в сообщении.Для тех, кто хочет приобрести транспортное средство без дополнительной надбавки, есть возможность заказать его прямо у завода, но тогда придется ждать от трех до шести месяцев — в зависимости от комплектации автомобиля, отмечается в публикации.В Минпромторге, в свою очередь, уточнили, что совместно с Минтрансом прорабатывают варианты оптимизации вывоза машин в дилерские центры.

https://ria.ru/20231101/avtovaz-1906582277.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), автоваз, соллерс