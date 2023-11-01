Рейтинг@Mail.ru
Тверская область передала бойцам танкового батальона автомобиль - РИА Новости, 01.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди
Надежные люди
 
17:40 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/avtomobil-1906765350.html
Тверская область передала бойцам танкового батальона автомобиль
Тверская область передала бойцам танкового батальона автомобиль - РИА Новости, 01.11.2023
Тверская область передала бойцам танкового батальона автомобиль
Тверская область передала бойцам танкового батальона "Волга" доработанный автомобиль "Chevrolet Нива" для выполнения боевых задач в зоне спецоперации, сообщила... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T17:40
2023-11-01T17:40
надежные люди
тверская область
игорь руденя
chevrolet
авто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906758447_0:149:1301:880_1920x0_80_0_0_b8e250586044d38ad4ac8e21d36c251a.jpg
РЯЗАНЬ, 1 ноя – РИА Новости. Тверская область передала бойцам танкового батальона "Волга" доработанный автомобиль "Chevrolet Нива" для выполнения боевых задач в зоне спецоперации, сообщила пресс-служба правительства региона. "По поручению губернатора Игоря Рудени бойцам танкового батальона "Волга", которые несут службу в зоне проведения специальной военной операции, передан автомобиль "Chevrolet Нива" для выполнения боевых задач", - говорится в сообщении. Отмечается, что машина доработана в специализированном сервисе с учетом пожеланий военнослужащих. Увеличена проходимость автомобиля, приобретены самоблокирующие дифференциалы, выполнена маскировка кузова. Кроме того, бойцам передали зимнюю экипировку, в том числе костюмы, флисовые кофты, ботинки, утепленные носки, термобелье, балаклавы.
https://ria.ru/20230629/pomosch-1881294842.html
тверская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906758447_26:0:1199:880_1920x0_80_0_0_43c6a6325186b0b80a5c56af3eb04ae2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тверская область, игорь руденя, chevrolet, авто
Надежные люди, Тверская область, Игорь Руденя, Chevrolet, Авто
Тверская область передала бойцам танкового батальона автомобиль

Тверская область передала бойцам танкового батальона автомобиль "Chevrolet Нива"

© Фото : Правительство Тверской областиТверская область передала автомобиль танковому батальону в зону СВО
Тверская область передала автомобиль танковому батальону в зону СВО - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© Фото : Правительство Тверской области
Тверская область передала автомобиль танковому батальону в зону СВО
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 1 ноя – РИА Новости. Тверская область передала бойцам танкового батальона "Волга" доработанный автомобиль "Chevrolet Нива" для выполнения боевых задач в зоне спецоперации, сообщила пресс-служба правительства региона.
«
"По поручению губернатора Игоря Рудени бойцам танкового батальона "Волга", которые несут службу в зоне проведения специальной военной операции, передан автомобиль "Chevrolet Нива" для выполнения боевых задач", - говорится в сообщении.
Отмечается, что машина доработана в специализированном сервисе с учетом пожеланий военнослужащих. Увеличена проходимость автомобиля, приобретены самоблокирующие дифференциалы, выполнена маскировка кузова.
Кроме того, бойцам передали зимнюю экипировку, в том числе костюмы, флисовые кофты, ботинки, утепленные носки, термобелье, балаклавы.
Отправка гуманитарной помощи из Тверской области в зону СВО - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
Тверская область отправила более 500 тонн гумпомощи с начала спецоперации
29 июня, 19:00
 
Надежные людиТверская областьИгорь РуденяChevroletАвто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала