https://ria.ru/20231101/avtomobil-1906765350.html

Тверская область передала бойцам танкового батальона автомобиль

Тверская область передала бойцам танкового батальона автомобиль - РИА Новости, 01.11.2023

Тверская область передала бойцам танкового батальона автомобиль

Тверская область передала бойцам танкового батальона "Волга" доработанный автомобиль "Chevrolet Нива" для выполнения боевых задач в зоне спецоперации, сообщила... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T17:40

2023-11-01T17:40

2023-11-01T17:40

надежные люди

тверская область

игорь руденя

chevrolet

авто

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РЯЗАНЬ, 1 ноя – РИА Новости. Тверская область передала бойцам танкового батальона "Волга" доработанный автомобиль "Chevrolet Нива" для выполнения боевых задач в зоне спецоперации, сообщила пресс-служба правительства региона. "По поручению губернатора Игоря Рудени бойцам танкового батальона "Волга", которые несут службу в зоне проведения специальной военной операции, передан автомобиль "Chevrolet Нива" для выполнения боевых задач", - говорится в сообщении. Отмечается, что машина доработана в специализированном сервисе с учетом пожеланий военнослужащих. Увеличена проходимость автомобиля, приобретены самоблокирующие дифференциалы, выполнена маскировка кузова. Кроме того, бойцам передали зимнюю экипировку, в том числе костюмы, флисовые кофты, ботинки, утепленные носки, термобелье, балаклавы.

https://ria.ru/20230629/pomosch-1881294842.html

тверская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тверская область, игорь руденя, chevrolet, авто