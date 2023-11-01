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Тверская область передала бойцам танкового батальона автомобиль
Тверская область передала бойцам танкового батальона автомобиль - РИА Новости, 01.11.2023
Тверская область передала бойцам танкового батальона автомобиль
Тверская область передала бойцам танкового батальона "Волга" доработанный автомобиль "Chevrolet Нива" для выполнения боевых задач в зоне спецоперации, сообщила... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T17:40
2023-11-01T17:40
2023-11-01T17:40
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РЯЗАНЬ, 1 ноя – РИА Новости. Тверская область передала бойцам танкового батальона "Волга" доработанный автомобиль "Chevrolet Нива" для выполнения боевых задач в зоне спецоперации, сообщила пресс-служба правительства региона. "По поручению губернатора Игоря Рудени бойцам танкового батальона "Волга", которые несут службу в зоне проведения специальной военной операции, передан автомобиль "Chevrolet Нива" для выполнения боевых задач", - говорится в сообщении. Отмечается, что машина доработана в специализированном сервисе с учетом пожеланий военнослужащих. Увеличена проходимость автомобиля, приобретены самоблокирующие дифференциалы, выполнена маскировка кузова. Кроме того, бойцам передали зимнюю экипировку, в том числе костюмы, флисовые кофты, ботинки, утепленные носки, термобелье, балаклавы.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тверская область, игорь руденя, chevrolet, авто
Надежные люди, Тверская область, Игорь Руденя, Chevrolet, Авто
Тверская область передала бойцам танкового батальона автомобиль
Тверская область передала бойцам танкового батальона автомобиль "Chevrolet Нива"
РЯЗАНЬ, 1 ноя – РИА Новости. Тверская область передала бойцам танкового батальона "Волга" доработанный автомобиль "Chevrolet Нива" для выполнения боевых задач в зоне спецоперации, сообщила пресс-служба правительства региона.
«
"По поручению губернатора Игоря Рудени
бойцам танкового батальона "Волга", которые несут службу в зоне проведения специальной военной операции, передан автомобиль "Chevrolet Нива" для выполнения боевых задач", - говорится в сообщении.
Отмечается, что машина доработана в специализированном сервисе с учетом пожеланий военнослужащих. Увеличена проходимость автомобиля, приобретены самоблокирующие дифференциалы, выполнена маскировка кузова.
Кроме того, бойцам передали зимнюю экипировку, в том числе костюмы, флисовые кофты, ботинки, утепленные носки, термобелье, балаклавы.
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