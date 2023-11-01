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Пенсионеру из Щелково, задержавшему грабителя, подарили новый автомобиль - РИА Новости, 01.11.2023
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14:58 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/avtomobil-1906704289.html
Пенсионеру из Щелково, задержавшему грабителя, подарили новый автомобиль
Пенсионеру из Щелково, задержавшему грабителя, подарили новый автомобиль - РИА Новости, 01.11.2023
Пенсионеру из Щелково, задержавшему грабителя, подарили новый автомобиль
Глава Щелково Андрей Булгаков подарил пенсионеру Михаилу Макарову, обезвредившему мужчину, который ограбил ребенка, новую отечественную машину "Ниву", передает... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T14:58
2023-11-01T14:58
щелково
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Глава Щелково Андрей Булгаков подарил пенсионеру Михаилу Макарову, обезвредившему мужчину, который ограбил ребенка, новую отечественную машину "Ниву", передает корреспондент РИА Новости. Ранее глава Щёлково вручил пенсионеру, у которого есть старая "Ока", сертификат на любую машину отечественного производства. На вопрос корреспондента РИА Новости, какую машину бы он хотел, пенсионер сказал, что он поклонник отечественного автопрома и хотел бы автомобиль "по типу "Нивы". "Не зря я уважаю наш автопром отечественный", — сказал пенсионер, добавив, что воспринимает подарок, как большой аванс. "В свете того, что я собираюсь заниматься организацией социальных проектов, я должен это отработать перед обществом", — отметил Макаров. Сам инцидент произошел 23 октября: Макаров поймал грабителя, который у него на глазах отобрал у ребенка телефон и попытался убежать. Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, нападавший судим за кражу и наркотики. Пожилой мужчина чинил свой автомобиль "Ока" неподалеку, быстро среагировал и поставил подножку злоумышленнику, а потом не дал ему уйти и передал полицейским.
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щелково, россия
Щелково, Россия
Пенсионеру из Щелково, задержавшему грабителя, подарили новый автомобиль

Глава Щелково подарил задержавшему грабителя пенсионеру новую "Ниву"

© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюденияПенсионер останавливает грабителя, укравшего телефон телефон у ребенка в Щелково
Пенсионер останавливает грабителя, укравшего телефон телефон у ребенка в Щелково
© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюдения
Пенсионер останавливает грабителя, укравшего телефон телефон у ребенка в Щелково
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Глава Щелково Андрей Булгаков подарил пенсионеру Михаилу Макарову, обезвредившему мужчину, который ограбил ребенка, новую отечественную машину "Ниву", передает корреспондент РИА Новости.
Ранее глава Щёлково вручил пенсионеру, у которого есть старая "Ока", сертификат на любую машину отечественного производства. На вопрос корреспондента РИА Новости, какую машину бы он хотел, пенсионер сказал, что он поклонник отечественного автопрома и хотел бы автомобиль "по типу "Нивы".
"Не зря я уважаю наш автопром отечественный", — сказал пенсионер, добавив, что воспринимает подарок, как большой аванс. "В свете того, что я собираюсь заниматься организацией социальных проектов, я должен это отработать перед обществом", — отметил Макаров.
Сам инцидент произошел 23 октября: Макаров поймал грабителя, который у него на глазах отобрал у ребенка телефон и попытался убежать. Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, нападавший судим за кражу и наркотики. Пожилой мужчина чинил свой автомобиль "Ока" неподалеку, быстро среагировал и поставил подножку злоумышленнику, а потом не дал ему уйти и передал полицейским.
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