https://ria.ru/20231101/avtokontserny-1906822118.html

Источник: автоконцерны России столкнулись с ростом цен на доставку машин

Источник: автоконцерны России столкнулись с ростом цен на доставку машин - РИА Новости, 01.11.2023

Источник: автоконцерны России столкнулись с ростом цен на доставку машин

Российские автопроизводители обратились в Минпромторг и Минтранс с просьбой помочь разрешить проблему резкого роста стоимости доставки автомобилей с завода в... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T23:39

2023-11-01T23:39

2023-11-01T23:39

экономика

авто

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Российские автопроизводители обратились в Минпромторг и Минтранс с просьбой помочь разрешить проблему резкого роста стоимости доставки автомобилей с завода в дилерские центры, сообщил РИА Новости источник на авторынке. "Начиная с середины этого года на российском автомобильном рынке наблюдается острый кризис, связанный с вывозом и перевозкой готовой продукции российских автозаводов – производителей легковых автомобилей. В результате сокращения в 2022 году парка автовозов, невозможности работы для иностранных перевозчиков, а также дефицита водителей с одной стороны и резко возросшего объема параллельного импорта автомобилей, российские автопроизводители столкнулись с резким ростом тарифов на вывоз готовой продукции", - рассказал источник. "Российские автопроизводители, наиболее пострадавшие от сложившейся ситуации, уже обращались с указанной проблемой в Минпромторг и Минтранс России, однако в силу того, что сегмент перевозок готовых автомобилей никак специально не регулируется государством, возможности повлиять на ситуацию у органов власти крайне ограничены" - добавил он. По данным собеседника агентства, тарифы на доставку машин в автоцентры выросли более чем в два раза.

https://ria.ru/20231019/avtomobil-1903820416.html

https://ria.ru/20230915/tsena-1896439974.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, авто, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)