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Источник: автоконцерны России столкнулись с ростом цен на доставку машин - РИА Новости, 01.11.2023
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23:39 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/avtokontserny-1906822118.html
Источник: автоконцерны России столкнулись с ростом цен на доставку машин
Источник: автоконцерны России столкнулись с ростом цен на доставку машин - РИА Новости, 01.11.2023
Источник: автоконцерны России столкнулись с ростом цен на доставку машин
Российские автопроизводители обратились в Минпромторг и Минтранс с просьбой помочь разрешить проблему резкого роста стоимости доставки автомобилей с завода в... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T23:39
2023-11-01T23:39
экономика
авто
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Российские автопроизводители обратились в Минпромторг и Минтранс с просьбой помочь разрешить проблему резкого роста стоимости доставки автомобилей с завода в дилерские центры, сообщил РИА Новости источник на авторынке. "Начиная с середины этого года на российском автомобильном рынке наблюдается острый кризис, связанный с вывозом и перевозкой готовой продукции российских автозаводов – производителей легковых автомобилей. В результате сокращения в 2022 году парка автовозов, невозможности работы для иностранных перевозчиков, а также дефицита водителей с одной стороны и резко возросшего объема параллельного импорта автомобилей, российские автопроизводители столкнулись с резким ростом тарифов на вывоз готовой продукции", - рассказал источник. "Российские автопроизводители, наиболее пострадавшие от сложившейся ситуации, уже обращались с указанной проблемой в Минпромторг и Минтранс России, однако в силу того, что сегмент перевозок готовых автомобилей никак специально не регулируется государством, возможности повлиять на ситуацию у органов власти крайне ограничены" - добавил он. По данным собеседника агентства, тарифы на доставку машин в автоцентры выросли более чем в два раза.
https://ria.ru/20231019/avtomobil-1903820416.html
https://ria.ru/20230915/tsena-1896439974.html
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экономика, авто, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Авто, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Источник: автоконцерны России столкнулись с ростом цен на доставку машин

Источник: автоконцерны РФ столкнулись с резким ростом цен на доставку машин

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкАвтомобили
Автомобили - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Российские автопроизводители обратились в Минпромторг и Минтранс с просьбой помочь разрешить проблему резкого роста стоимости доставки автомобилей с завода в дилерские центры, сообщил РИА Новости источник на авторынке.
«
"Начиная с середины этого года на российском автомобильном рынке наблюдается острый кризис, связанный с вывозом и перевозкой готовой продукции российских автозаводов – производителей легковых автомобилей. В результате сокращения в 2022 году парка автовозов, невозможности работы для иностранных перевозчиков, а также дефицита водителей с одной стороны и резко возросшего объема параллельного импорта автомобилей, российские автопроизводители столкнулись с резким ростом тарифов на вывоз готовой продукции", - рассказал источник.
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«
"Российские автопроизводители, наиболее пострадавшие от сложившейся ситуации, уже обращались с указанной проблемой в Минпромторг и Минтранс России, однако в силу того, что сегмент перевозок готовых автомобилей никак специально не регулируется государством, возможности повлиять на ситуацию у органов власти крайне ограничены" - добавил он.
По данным собеседника агентства, тарифы на доставку машин в автоцентры выросли более чем в два раза.
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ЭкономикаАвтоРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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