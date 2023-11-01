https://ria.ru/20231101/aviareysy-1906783650.html

"Турецкие авиалинии" отменили все рейсы из Стамбула с 19 до 22 часов

"Турецкие авиалинии" отменили все рейсы из Стамбула с 19 до 22 часов - РИА Новости, 01.11.2023

"Турецкие авиалинии" отменили все рейсы из Стамбула с 19 до 22 часов

"Турецкие авиалинии" отменили все рейсы, вылетающие из Стамбула с 19.00 до 22.00 из-за системной технической проблемы, сообщил представитель авиакомпании Яхья... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T18:36

2023-11-01T18:36

2023-11-01T18:38

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АНКАРА, 1 ноя – РИА Новости. "Турецкие авиалинии" отменили все рейсы, вылетающие из Стамбула с 19.00 до 22.00 из-за системной технической проблемы, сообщил представитель авиакомпании Яхья Устюн."Наши соответствующие подразделения продолжают работу по устранению сбоев в работе по продаже билетов и бронированию билетов, вызванных проблемами в сетевой инфраструктуре. Мы продолжим делиться актуальной информацией о сложившейся ситуации", - написал представитель в соцсети Х.Позже он добавил запись, что все рейсы авиакомпании Turkish Airlines, вылетающие из Стамбула в период с 19.00 до 22.00, отменены.

https://ria.ru/20231010/polety-1901864618.html

стамбул

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

стамбул, турция, в мире, turkish airlines