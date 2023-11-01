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"Турецкие авиалинии" отменили все рейсы из Стамбула с 19 до 22 часов - РИА Новости, 01.11.2023
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18:36 01.11.2023 (обновлено: 18:38 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/aviareysy-1906783650.html
"Турецкие авиалинии" отменили все рейсы из Стамбула с 19 до 22 часов
"Турецкие авиалинии" отменили все рейсы из Стамбула с 19 до 22 часов - РИА Новости, 01.11.2023
"Турецкие авиалинии" отменили все рейсы из Стамбула с 19 до 22 часов
"Турецкие авиалинии" отменили все рейсы, вылетающие из Стамбула с 19.00 до 22.00 из-за системной технической проблемы, сообщил представитель авиакомпании Яхья... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T18:36
2023-11-01T18:38
стамбул
турция
в мире
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АНКАРА, 1 ноя – РИА Новости. "Турецкие авиалинии" отменили все рейсы, вылетающие из Стамбула с 19.00 до 22.00 из-за системной технической проблемы, сообщил представитель авиакомпании Яхья Устюн."Наши соответствующие подразделения продолжают работу по устранению сбоев в работе по продаже билетов и бронированию билетов, вызванных проблемами в сетевой инфраструктуре. Мы продолжим делиться актуальной информацией о сложившейся ситуации", - написал представитель в соцсети Х.Позже он добавил запись, что все рейсы авиакомпании Turkish Airlines, вылетающие из Стамбула в период с 19.00 до 22.00, отменены.
https://ria.ru/20231010/polety-1901864618.html
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стамбул, турция, в мире, turkish airlines
Стамбул, Турция, В мире, Turkish Airlines
"Турецкие авиалинии" отменили все рейсы из Стамбула с 19 до 22 часов

Turkish Airlines отменила все рейсы из Стамбула до 22 часов из-за техпроблемы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСамолеты авиакомпании Turkish Airlines в Международном аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле
Самолеты авиакомпании Turkish Airlines в Международном аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Самолеты авиакомпании Turkish Airlines в Международном аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле. Архивное фото
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АНКАРА, 1 ноя – РИА Новости. "Турецкие авиалинии" отменили все рейсы, вылетающие из Стамбула с 19.00 до 22.00 из-за системной технической проблемы, сообщил представитель авиакомпании Яхья Устюн.
«
"Наши соответствующие подразделения продолжают работу по устранению сбоев в работе по продаже билетов и бронированию билетов, вызванных проблемами в сетевой инфраструктуре. Мы продолжим делиться актуальной информацией о сложившейся ситуации", - написал представитель в соцсети Х.
Позже он добавил запись, что все рейсы авиакомпании Turkish Airlines, вылетающие из Стамбула в период с 19.00 до 22.00, отменены.
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