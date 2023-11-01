https://ria.ru/20231101/aviareysy-1906783650.html
"Турецкие авиалинии" отменили все рейсы из Стамбула с 19 до 22 часов
"Турецкие авиалинии" отменили все рейсы из Стамбула с 19 до 22 часов - РИА Новости, 01.11.2023
"Турецкие авиалинии" отменили все рейсы из Стамбула с 19 до 22 часов
"Турецкие авиалинии" отменили все рейсы, вылетающие из Стамбула с 19.00 до 22.00 из-за системной технической проблемы, сообщил представитель авиакомпании Яхья... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T18:36
2023-11-01T18:36
2023-11-01T18:38
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АНКАРА, 1 ноя – РИА Новости. "Турецкие авиалинии" отменили все рейсы, вылетающие из Стамбула с 19.00 до 22.00 из-за системной технической проблемы, сообщил представитель авиакомпании Яхья Устюн."Наши соответствующие подразделения продолжают работу по устранению сбоев в работе по продаже билетов и бронированию билетов, вызванных проблемами в сетевой инфраструктуре. Мы продолжим делиться актуальной информацией о сложившейся ситуации", - написал представитель в соцсети Х.Позже он добавил запись, что все рейсы авиакомпании Turkish Airlines, вылетающие из Стамбула в период с 19.00 до 22.00, отменены.
https://ria.ru/20231010/polety-1901864618.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стамбул, турция, в мире, turkish airlines
Стамбул, Турция, В мире, Turkish Airlines
"Турецкие авиалинии" отменили все рейсы из Стамбула с 19 до 22 часов
Turkish Airlines отменила все рейсы из Стамбула до 22 часов из-за техпроблемы