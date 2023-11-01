https://ria.ru/20231101/arka-1906605663.html

В Москве провели промывку Триумфальной арки

В Москве провели промывку Триумфальной арки - РИА Новости, 01.11.2023

В Москве провели промывку Триумфальной арки

Промывку Триумфальной арки провели в столице на Кутузовском проспекте, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T09:58

2023-11-01T09:58

2023-11-01T09:58

москва сегодня: мегаполис для жизни

кутузовский проспект

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Промывку Триумфальной арки провели в столице на Кутузовском проспекте, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "Специалисты комплекса городского хозяйства в рамках подготовки к зиме минувшей ночью провели промывку одной из самых известных столичных достопримечательностей - Триумфальной арки, посвященной победе в Отечественной войне 1812 года. Очистка этого сооружения проводится по определенной технологии: вначале памятник промыли водой, затем нанесли на поверхности нейтральное моющее средство, образовавшуюся пену смыли с помощью профессиональных аппаратов высокого давления", - говорится в сообщении со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова. Он отметил, что особое внимание было уделено скульптурным композициям с большим количеством мелких деталей, каждую из них очистили вручную мягкими кистями. "Комплексные работы по промывке Триумфальной арки заняли около шести часов. Их выполнила бригада из четырех человек, были задействованы автовышка и поливомоечная машина", - дополняется в сообщении.

https://ria.ru/20231031/moskva-1906370674.html

кутузовский проспект

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

кутузовский проспект, москва, петр бирюков