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В Москве провели промывку Триумфальной арки - РИА Новости, 01.11.2023
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09:58 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/arka-1906605663.html
В Москве провели промывку Триумфальной арки
В Москве провели промывку Триумфальной арки - РИА Новости, 01.11.2023
В Москве провели промывку Триумфальной арки
Промывку Триумфальной арки провели в столице на Кутузовском проспекте, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T09:58
2023-11-01T09:58
москва сегодня: мегаполис для жизни
кутузовский проспект
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Промывку Триумфальной арки провели в столице на Кутузовском проспекте, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "Специалисты комплекса городского хозяйства в рамках подготовки к зиме минувшей ночью провели промывку одной из самых известных столичных достопримечательностей - Триумфальной арки, посвященной победе в Отечественной войне 1812 года. Очистка этого сооружения проводится по определенной технологии: вначале памятник промыли водой, затем нанесли на поверхности нейтральное моющее средство, образовавшуюся пену смыли с помощью профессиональных аппаратов высокого давления", - говорится в сообщении со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова. Он отметил, что особое внимание было уделено скульптурным композициям с большим количеством мелких деталей, каждую из них очистили вручную мягкими кистями. "Комплексные работы по промывке Триумфальной арки заняли около шести часов. Их выполнила бригада из четырех человек, были задействованы автовышка и поливомоечная машина", - дополняется в сообщении.
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кутузовский проспект, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Кутузовский проспект, Москва, Петр Бирюков
В Москве провели промывку Триумфальной арки

На Кутузовском проспекте в Москве провели промывку Триумфальной арки

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМосковские Триумфальные ворота (Триумфальная арка) на площади Победы в Москве
Московские Триумфальные ворота (Триумфальная арка) на площади Победы в Москве - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Московские Триумфальные ворота (Триумфальная арка) на площади Победы в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Промывку Триумфальной арки провели в столице на Кутузовском проспекте, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
"Специалисты комплекса городского хозяйства в рамках подготовки к зиме минувшей ночью провели промывку одной из самых известных столичных достопримечательностей - Триумфальной арки, посвященной победе в Отечественной войне 1812 года. Очистка этого сооружения проводится по определенной технологии: вначале памятник промыли водой, затем нанесли на поверхности нейтральное моющее средство, образовавшуюся пену смыли с помощью профессиональных аппаратов высокого давления", - говорится в сообщении со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.
Он отметил, что особое внимание было уделено скульптурным композициям с большим количеством мелких деталей, каждую из них очистили вручную мягкими кистями.
"Комплексные работы по промывке Триумфальной арки заняли около шести часов. Их выполнила бригада из четырех человек, были задействованы автовышка и поливомоечная машина", - дополняется в сообщении.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниКутузовский проспектМоскваПетр Бирюков
 
 
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