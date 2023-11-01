В Москве провели промывку Триумфальной арки
На Кутузовском проспекте в Москве провели промывку Триумфальной арки
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМосковские Триумфальные ворота (Триумфальная арка) на площади Победы в Москве
Московские Триумфальные ворота (Триумфальная арка) на площади Победы в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Промывку Триумфальной арки провели в столице на Кутузовском проспекте, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
"Специалисты комплекса городского хозяйства в рамках подготовки к зиме минувшей ночью провели промывку одной из самых известных столичных достопримечательностей - Триумфальной арки, посвященной победе в Отечественной войне 1812 года. Очистка этого сооружения проводится по определенной технологии: вначале памятник промыли водой, затем нанесли на поверхности нейтральное моющее средство, образовавшуюся пену смыли с помощью профессиональных аппаратов высокого давления", - говорится в сообщении со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.
Он отметил, что особое внимание было уделено скульптурным композициям с большим количеством мелких деталей, каждую из них очистили вручную мягкими кистями.
"Комплексные работы по промывке Триумфальной арки заняли около шести часов. Их выполнила бригада из четырех человек, были задействованы автовышка и поливомоечная машина", - дополняется в сообщении.