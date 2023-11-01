Рейтинг@Mail.ru
"Самые жирные". В США рассказали, кого должна "бояться" Россия - РИА Новости, 01.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:34 01.11.2023 (обновлено: 15:20 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/amerikantsy-1906583286.html
"Самые жирные". В США рассказали, кого должна "бояться" Россия
"Самые жирные". В США рассказали, кого должна "бояться" Россия - РИА Новости, 01.11.2023
"Самые жирные". В США рассказали, кого должна "бояться" Россия
Американские солдаты растеряли физическую форму и вряд ли смогут воевать с Россией, заявили ведущие подкаста Redacted Клейтон и Натали Моррис. РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T06:34
2023-11-01T15:20
в мире
россия
китай
ближний восток
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153135/07/1531350726_0:163:2200:1401_1920x0_80_0_0_29c1f3dc0b952ac8a2142fe065c2dc97.jpg
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Американские солдаты растеряли физическую форму и вряд ли смогут воевать с Россией, заявили ведущие подкаста Redacted Клейтон и Натали Моррис."США хотят воевать и с Китаем, и с Россией, и на Ближнем Востоке, вот только смогут ли они это делать, учитывая, что войска в такой кошмарной форме?" — задалась вопросом Натали Моррис.Журналистка привела цифры, согласно которым 71 процент молодых американцев не смогут вступить в ряды вооруженных сил из-за лишнего веса, наличия судимости, наркотической зависимости или отсутствия должного образования.&quot;Бойтесь наших солдат — они самые суровые... А нет, отставить. Какие они у нас, получается, — самые медленные? Ну или самые жирные в мире&quot;, — посмеялся Клейтон Моррис.Западные СМИ уже писали о нежелании американцев служить и их проблемах со здоровьем. В США стали комплектовать армию на добровольной основе с 1973 года, но последние годы, по словам экспертов, стали самыми сложными за всю историю существования контрактных войск.
https://ria.ru/20231101/pobeg-1906576554.html
россия
китай
ближний восток
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153135/07/1531350726_58:0:2143:1564_1920x0_80_0_0_4c424b40d0571402a8d3ec29296d1302.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, китай, ближний восток, сша
В мире, Россия, Китай, Ближний Восток, США
"Самые жирные". В США рассказали, кого должна "бояться" Россия

Журналист Моррис назвал американских солдат самыми жирными и медленными в мире

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкАмериканские военные
Американские военные - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Американские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Американские солдаты растеряли физическую форму и вряд ли смогут воевать с Россией, заявили ведущие подкаста Redacted Клейтон и Натали Моррис.
"США хотят воевать и с Китаем, и с Россией, и на Ближнем Востоке, вот только смогут ли они это делать, учитывая, что войска в такой кошмарной форме?" — задалась вопросом Натали Моррис.
Журналистка привела цифры, согласно которым 71 процент молодых американцев не смогут вступить в ряды вооруженных сил из-за лишнего веса, наличия судимости, наркотической зависимости или отсутствия должного образования.
«

"Бойтесь наших солдат — они самые суровые... А нет, отставить. Какие они у нас, получается, — самые медленные? Ну или самые жирные в мире", — посмеялся Клейтон Моррис.

Западные СМИ уже писали о нежелании американцев служить и их проблемах со здоровьем. В США стали комплектовать армию на добровольной основе с 1973 года, но последние годы, по словам экспертов, стали самыми сложными за всю историю существования контрактных войск.
Американские военные на авиабазе Айн-аль-Асад в Ираке - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
Пора выводить. В США предложили бежать с Ближнего Востока
Вчера, 03:32
 
В миреРоссияКитайБлижний ВостокСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала