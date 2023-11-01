https://ria.ru/20231101/amerikantsy-1906583286.html
"Самые жирные". В США рассказали, кого должна "бояться" Россия
"Самые жирные". В США рассказали, кого должна "бояться" Россия - РИА Новости, 01.11.2023
"Самые жирные". В США рассказали, кого должна "бояться" Россия
Американские солдаты растеряли физическую форму и вряд ли смогут воевать с Россией, заявили ведущие подкаста Redacted Клейтон и Натали Моррис. РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T06:34
2023-11-01T06:34
2023-11-01T15:20
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Американские солдаты растеряли физическую форму и вряд ли смогут воевать с Россией, заявили ведущие подкаста Redacted Клейтон и Натали Моррис."США хотят воевать и с Китаем, и с Россией, и на Ближнем Востоке, вот только смогут ли они это делать, учитывая, что войска в такой кошмарной форме?" — задалась вопросом Натали Моррис.Журналистка привела цифры, согласно которым 71 процент молодых американцев не смогут вступить в ряды вооруженных сил из-за лишнего веса, наличия судимости, наркотической зависимости или отсутствия должного образования."Бойтесь наших солдат — они самые суровые... А нет, отставить. Какие они у нас, получается, — самые медленные? Ну или самые жирные в мире", — посмеялся Клейтон Моррис.Западные СМИ уже писали о нежелании американцев служить и их проблемах со здоровьем. В США стали комплектовать армию на добровольной основе с 1973 года, но последние годы, по словам экспертов, стали самыми сложными за всю историю существования контрактных войск.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, китай, ближний восток, сша
В мире, Россия, Китай, Ближний Восток, США
"Самые жирные". В США рассказали, кого должна "бояться" Россия
Журналист Моррис назвал американских солдат самыми жирными и медленными в мире
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости.
Американские солдаты растеряли физическую форму и вряд ли смогут воевать с Россией, заявили ведущие подкаста Redacted
Клейтон и Натали Моррис.
"США хотят воевать и с Китаем, и с Россией, и на Ближнем Востоке, вот только смогут ли они это делать, учитывая, что войска в такой кошмарной форме?" — задалась вопросом Натали Моррис.
Журналистка привела цифры, согласно которым 71 процент молодых американцев не смогут вступить в ряды вооруженных сил из-за лишнего веса, наличия судимости, наркотической зависимости или отсутствия должного образования.
«
"Бойтесь наших солдат — они самые суровые... А нет, отставить. Какие они у нас, получается, — самые медленные? Ну или самые жирные в мире", — посмеялся Клейтон Моррис.
Западные СМИ уже писали о нежелании американцев служить и их проблемах со здоровьем. В США стали комплектовать армию на добровольной основе с 1973 года, но последние годы, по словам экспертов, стали самыми сложными за всю историю существования контрактных войск.
Пора выводить. В США предложили бежать с Ближнего Востока