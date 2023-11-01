https://ria.ru/20231101/alimenty-1906615242.html

В Екатеринбурге приставы забрали у мужчины Audi Q8 за долги по алиментам

В Екатеринбурге приставы забрали у мужчины Audi Q8 за долги по алиментам - РИА Новости, 01.11.2023

В Екатеринбурге приставы забрали у мужчины Audi Q8 за долги по алиментам

Екатеринбургские приставы арестовали у местного жителя автомобиль Audi Q8 за долг по алиментам, сообщает управление ФССП по Свердловской области. РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T10:36

2023-11-01T10:36

2023-11-01T10:42

екатеринбург

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)

audi a8

свердловская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 ноя – РИА Новости. Екатеринбургские приставы арестовали у местного жителя автомобиль Audi Q8 за долг по алиментам, сообщает управление ФССП по Свердловской области. По информации ведомства, житель уральской столицы задолжал 680 тысяч рублей своей 16-летней дочери, в воспитании которой он не принимал участия. При этом счетов на имя мужчины зарегистрировано не было, а сам он от встречи с приставом уклонялся. При этом, как выяснили приставы, у должника оказался в собственности премиальный кроссовер Audi Q8 (минимальная цена "с рук" на одном из популярных маркетплейсов - более 5 миллионов рублей), который был найден с помощью приложения "Мобильный розыск" и эвакуирован на спецстоянку. "Если должник не приступит к погашению задолженности, транспортное средство будет передано на оценку и последующую реализацию в Росимущество. Если имущество никто не приобретет, машина будет предложена взыскателю в счет погашения задолженности, то есть машина перейдет в пользование подрастающей дочке", - говорится в релизе.

https://ria.ru/20230830/alimenty-1893268207.html

https://ria.ru/20230810/alimenty-1889329585.html

екатеринбург

свердловская область

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екатеринбург, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), audi a8, свердловская область