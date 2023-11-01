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В Екатеринбурге приставы забрали у мужчины Audi Q8 за долги по алиментам - РИА Новости, 01.11.2023
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10:36 01.11.2023 (обновлено: 10:42 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/alimenty-1906615242.html
В Екатеринбурге приставы забрали у мужчины Audi Q8 за долги по алиментам
В Екатеринбурге приставы забрали у мужчины Audi Q8 за долги по алиментам - РИА Новости, 01.11.2023
В Екатеринбурге приставы забрали у мужчины Audi Q8 за долги по алиментам
Екатеринбургские приставы арестовали у местного жителя автомобиль Audi Q8 за долг по алиментам, сообщает управление ФССП по Свердловской области. РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T10:36
2023-11-01T10:42
екатеринбург
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
audi a8
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 ноя – РИА Новости. Екатеринбургские приставы арестовали у местного жителя автомобиль Audi Q8 за долг по алиментам, сообщает управление ФССП по Свердловской области. По информации ведомства, житель уральской столицы задолжал 680 тысяч рублей своей 16-летней дочери, в воспитании которой он не принимал участия. При этом счетов на имя мужчины зарегистрировано не было, а сам он от встречи с приставом уклонялся. При этом, как выяснили приставы, у должника оказался в собственности премиальный кроссовер Audi Q8 (минимальная цена "с рук" на одном из популярных маркетплейсов - более 5 миллионов рублей), который был найден с помощью приложения "Мобильный розыск" и эвакуирован на спецстоянку. "Если должник не приступит к погашению задолженности, транспортное средство будет передано на оценку и последующую реализацию в Росимущество. Если имущество никто не приобретет, машина будет предложена взыскателю в счет погашения задолженности, то есть машина перейдет в пользование подрастающей дочке", - говорится в релизе.
https://ria.ru/20230830/alimenty-1893268207.html
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екатеринбург
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екатеринбург, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), audi a8, свердловская область
Екатеринбург, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество), Audi A8, Свердловская область
В Екатеринбурге приставы забрали у мужчины Audi Q8 за долги по алиментам

Екатеринбургские приставы арестовали у мужчины Audi Q8 за долги по алиментам

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкЭмблема Audi на автомобиле
Эмблема Audi на автомобиле - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Эмблема Audi на автомобиле. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 ноя – РИА Новости. Екатеринбургские приставы арестовали у местного жителя автомобиль Audi Q8 за долг по алиментам, сообщает управление ФССП по Свердловской области.
По информации ведомства, житель уральской столицы задолжал 680 тысяч рублей своей 16-летней дочери, в воспитании которой он не принимал участия. При этом счетов на имя мужчины зарегистрировано не было, а сам он от встречи с приставом уклонялся.
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При этом, как выяснили приставы, у должника оказался в собственности премиальный кроссовер Audi Q8 (минимальная цена "с рук" на одном из популярных маркетплейсов - более 5 миллионов рублей), который был найден с помощью приложения "Мобильный розыск" и эвакуирован на спецстоянку.
"Если должник не приступит к погашению задолженности, транспортное средство будет передано на оценку и последующую реализацию в Росимущество. Если имущество никто не приобретет, машина будет предложена взыскателю в счет погашения задолженности, то есть машина перейдет в пользование подрастающей дочке", - говорится в релизе.
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ЕкатеринбургФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)Audi A8Свердловская область
 
 
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