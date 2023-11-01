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Афганистан призвал другие страны не депортировать афганцев без подготовки - РИА Новости, 01.11.2023
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14:18 01.11.2023 (обновлено: 14:19 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/afganistan-1906689927.html
Афганистан призвал другие страны не депортировать афганцев без подготовки
Афганистан призвал другие страны не депортировать афганцев без подготовки - РИА Новости, 01.11.2023
Афганистан призвал другие страны не депортировать афганцев без подготовки
Правительство Афганистана призвало страны, депортирующие афганцев, дать им время подготовиться, а также относиться к ним с терпимостью и честностью, сообщается... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T14:18
2023-11-01T14:19
в мире
афганистан
пакистан
кабул (город)
талибан
мохаммад хасан ахунд
оон
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КАБУЛ, 1 ноя - РИА Новости. Правительство Афганистана призвало страны, депортирующие афганцев, дать им время подготовиться, а также относиться к ним с терпимостью и честностью, сообщается в заявлении правительства талибов*. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс Pakistan сообщило, что правительство Пакистана решило выселить 1,1 миллиона незаконно проживающих в стране иностранцев из-за их причастности к содействию террористам и другой незаконной деятельности. План выселения незаконно проживающих афганских граждан также был одобрен, поскольку данная группа, по мнению Исламабада, участвует в финансировании, содействии и контрабанде террористов, а документы для проживания в Пакистане не продлили 700 тысяч афганцев. Талибы* осудили и призвали Пакистан пересмотреть решение. "Мы бы хотели поблагодарить все страны, которые дали место афганцам на своей земле в последние 40 лет, и теперь вновь мы призываем их не депортировать афганцев принудительно без подготовки, а дать им достаточно времени и быть терпимыми", - говорится в заявлении временного правительства Афганистана. Правительство также заявило, что афганские граждане не создавали угроз безопасности для стран, в которых находятся, и призвало государства придерживаться принципов исламского братства и не лишать афганцев их собственности. Депортируемых призвали связаться с комиссией по делам мигрантов в Афганистане, чтобы получить помощь, в то время как министерство торговли и промышленности обеспечит условия для возвращающихся предпринимателей и инвесторов. Правительство уверяет, что граждане, бежавшие по политическим мотивам, могут спокойно вернуться и жить в Афганистане. В начале августа 2021 года "Талибан"* активизировал наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа талибы* вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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афганистан
пакистан
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в мире, афганистан, пакистан, кабул (город), талибан, мохаммад хасан ахунд, оон
В мире, Афганистан, Пакистан, Кабул (город), Талибан, Мохаммад Хасан Ахунд, ООН
Афганистан призвал другие страны не депортировать афганцев без подготовки

Власти Афганистана призвали страны не депортировать афганцев без подготовки

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкВид на город Кабул в Афганистане
Вид на город Кабул в Афганистане - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Вид на город Кабул в Афганистане. Архивное фото
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КАБУЛ, 1 ноя - РИА Новости. Правительство Афганистана призвало страны, депортирующие афганцев, дать им время подготовиться, а также относиться к ним с терпимостью и честностью, сообщается в заявлении правительства талибов*.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс Pakistan сообщило, что правительство Пакистана решило выселить 1,1 миллиона незаконно проживающих в стране иностранцев из-за их причастности к содействию террористам и другой незаконной деятельности. План выселения незаконно проживающих афганских граждан также был одобрен, поскольку данная группа, по мнению Исламабада, участвует в финансировании, содействии и контрабанде террористов, а документы для проживания в Пакистане не продлили 700 тысяч афганцев. Талибы* осудили и призвали Пакистан пересмотреть решение.
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"Мы бы хотели поблагодарить все страны, которые дали место афганцам на своей земле в последние 40 лет, и теперь вновь мы призываем их не депортировать афганцев принудительно без подготовки, а дать им достаточно времени и быть терпимыми", - говорится в заявлении временного правительства Афганистана.
Правительство также заявило, что афганские граждане не создавали угроз безопасности для стран, в которых находятся, и призвало государства придерживаться принципов исламского братства и не лишать афганцев их собственности. Депортируемых призвали связаться с комиссией по делам мигрантов в Афганистане, чтобы получить помощь, в то время как министерство торговли и промышленности обеспечит условия для возвращающихся предпринимателей и инвесторов. Правительство уверяет, что граждане, бежавшие по политическим мотивам, могут спокойно вернуться и жить в Афганистане.
В начале августа 2021 года "Талибан"* активизировал наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа талибы* вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
 
В миреАфганистанПакистанКабул (город)ТалибанМохаммад Хасан АхундООН
 
 
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