https://ria.ru/20231101/afganistan-1906689927.html

Афганистан призвал другие страны не депортировать афганцев без подготовки

Афганистан призвал другие страны не депортировать афганцев без подготовки - РИА Новости, 01.11.2023

Афганистан призвал другие страны не депортировать афганцев без подготовки

Правительство Афганистана призвало страны, депортирующие афганцев, дать им время подготовиться, а также относиться к ним с терпимостью и честностью, сообщается... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T14:18

2023-11-01T14:18

2023-11-01T14:19

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мохаммад хасан ахунд

оон

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КАБУЛ, 1 ноя - РИА Новости. Правительство Афганистана призвало страны, депортирующие афганцев, дать им время подготовиться, а также относиться к ним с терпимостью и честностью, сообщается в заявлении правительства талибов*. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс Pakistan сообщило, что правительство Пакистана решило выселить 1,1 миллиона незаконно проживающих в стране иностранцев из-за их причастности к содействию террористам и другой незаконной деятельности. План выселения незаконно проживающих афганских граждан также был одобрен, поскольку данная группа, по мнению Исламабада, участвует в финансировании, содействии и контрабанде террористов, а документы для проживания в Пакистане не продлили 700 тысяч афганцев. Талибы* осудили и призвали Пакистан пересмотреть решение. "Мы бы хотели поблагодарить все страны, которые дали место афганцам на своей земле в последние 40 лет, и теперь вновь мы призываем их не депортировать афганцев принудительно без подготовки, а дать им достаточно времени и быть терпимыми", - говорится в заявлении временного правительства Афганистана. Правительство также заявило, что афганские граждане не создавали угроз безопасности для стран, в которых находятся, и призвало государства придерживаться принципов исламского братства и не лишать афганцев их собственности. Депортируемых призвали связаться с комиссией по делам мигрантов в Афганистане, чтобы получить помощь, в то время как министерство торговли и промышленности обеспечит условия для возвращающихся предпринимателей и инвесторов. Правительство уверяет, что граждане, бежавшие по политическим мотивам, могут спокойно вернуться и жить в Афганистане. В начале августа 2021 года "Талибан"* активизировал наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа талибы* вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://radiosputnik.ria.ru/20231009/ukraina-1901486732.html

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в мире, афганистан, пакистан, кабул (город), талибан, мохаммад хасан ахунд, оон