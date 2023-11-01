https://ria.ru/20231101/aeroflot-1906624900.html

"Аэрофлот" презентовал Boeing 737-900 "Г.Р. Державин"

"Аэрофлот" презентовал Boeing 737-900 "Г.Р. Державин" - РИА Новости, 01.11.2023

"Аэрофлот" презентовал Boeing 737-900 "Г.Р. Державин"

Российская авиакомпания "Аэрофлот" презентовала Boeing 737-900 (бортовой номер RA-73485), который носит имя первого министра юстиции, государственного деятеля и РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T11:12

2023-11-01T11:12

2023-11-01T12:12

пресс-релизы

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МОСКВА, 1 ноя — пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Российская авиакомпания "Аэрофлот" презентовала Boeing 737-900 (бортовой номер RA-73485), который носит имя первого министра юстиции, государственного деятеля и российского поэта Г.Р. Державина. Воздушное судно эксплуатируется дочерней авиакомпанией "Россия". Презентация воздушного судна состоялась в одном из новейших ангарных комплексов "Аэрофлот Техникс" на территории аэропорта Шереметьево. В мероприятии приняли участие министр транспорта РФ В.Г. Савельев, министр юстиции РФ К.А. Чуйченко, генеральный директор ПАО "Аэрофлот" С.В. Александровский, генеральный директор АО "Международный аэропорт Шереметьево" М.М. Василенко и другие гости. Авиакомпания "Россия" эксплуатирует два самолета Boeing 737-900: "Г.Р. Державин" и "В.В. Жириновский". Они поступили в парк Группы "Аэрофлот" в этом году. Имя Гавриила Романовича Державина воздушному судну с бортовым номером RA-73485 присвоили в рамках концепции Аэрофлота: все лайнеры авиаперевозчика названы в честь великих людей России. Несмотря на то, что сейчас самолет окрашен в ливрею а/к "Россия", в перспективе его передадут для дальнейшей эксплуатации Аэрофлоту. Воздушные суда этого типа обладают самым длинным фюзеляжем в семействе Boeing 737 Next Generation. Самолет оснащен салоном Sky Interior на 215 кресел в монокомпоновке. В дизайне интерьера используются изящные округлые линии и спокойные светлые цвета. Обшивка выполнена из современных шумопоглощающих материалов, что позволяет снизить уровень шума в полете. Благодаря увеличенным иллюминаторам у пассажиров будет хороший обзор. Вместительные багажные полки оснащены микролифтами, обеспечивающими плавное открывание. Специальное адаптивное освещение в мягких тонах сделает перелет максимально комфортным. Boeing 737-900 задействованы на направлениях массового туристического потока Группы "Аэрофлот". Ближайший рейс на самолете "Г.Р. Державин" состоится по маршруту Москва — Калининград — Москва. "Наша гражданская авиация в этом году отмечает свое 100-летие. Сотням бортов за эти годы присвоены имена выдающихся граждан своего Отечества. Называть самолеты в честь таких людей — это проявление уважения к памяти наших соотечественников. Это огромная честь и серьезная ответственность для авиакомпании и экипажа, — отметил в своем выступлении министр транспорта РФ Виталий Савельев. — Уверен, имя великого во всех отношениях человека — Гавриила Романовича Державина — будет напоминать нам о славных страницах истории России и великих достижениях ее сынов". Константин Чуйченко поблагодарил руководство министерства транспорта и "Аэрофлота" за поддержку инициативы увековечить имя первого министра юстиции Российской империи Гавриила Державина на борту нового самолета. "Называя самолет в честь Державина, мы воздаем должное его делам, свершениям и заслугам. Без сомнения, он и сегодня является для всех нас примером настоящего патриотизма, образцом беззаветного служения обществу и государству", — сказал министр юстиции, добавив, что это знаменательное событие состоялось в год 280-летия великого государственного деятеля. "В "Аэрофлоте" есть традиция — присваивать самолетам имена выдающихся россиян, — отметил генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Сергей Александровский. — Мы искренне гордимся быть частью великой страны со славной историей и вековыми устоями и передаем эти эмоции нашим пассажирам. Сегодня в парке авиакомпании летают воздушные суда, названные в честь известных литераторов и ученых, авиаторов и космонавтов, медиков и деятелей искусства, полководцев, спортсменов и политиков. С нетерпением ждем в Аэрофлоте новейшие российские самолеты, которые позволят нам увековечить на борту новые имена наших прославленных соотечественников". Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы