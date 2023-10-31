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Источник рассказал о состоянии пострадавшего журналиста "Известий" - РИА Новости, 31.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
23:04 31.10.2023 (обновлено: 23:08 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/zhurnalist-1906557620.html
Источник рассказал о состоянии пострадавшего журналиста "Известий"
Источник рассказал о состоянии пострадавшего журналиста "Известий" - РИА Новости, 31.10.2023
Источник рассказал о состоянии пострадавшего журналиста "Известий"
Журналист "Известий" получил легкие осколочные ранения при массированном обстреле центра Донецка, рассказал РИА Новости источник в экстренных службах Донецка. РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T23:04
2023-10-31T23:08
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 31 окт - РИА Новости. Журналист "Известий" получил легкие осколочные ранения при массированном обстреле центра Донецка, рассказал РИА Новости источник в экстренных службах Донецка. "У него мелкие повреждения, но глубокие проникающие ранения в грудь и в шею. С ним должно быть всё нормально", - заявил собеседник агентства. По остальным пострадавшим информация уточняется. Ранее "Известия" сообщили, что три корреспондента их съемочной группы пострадали во время работы на месте обстрела в Донецке, они доставлены в больницу. Как заявило представительство ДНР в СЦКК, украинские войска в 19:18 мск открыли огонь по Донецку, выпустив четыре ракеты из РСЗО. Позднее сообщалось еще о двух запусках.
https://ria.ru/20231018/kiev-1903469830.html
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донецк, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК
Источник рассказал о состоянии пострадавшего журналиста "Известий"

Источник: журналист "Известий" получил глубокие ранения при обстреле Донецка

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба
Боевая стрельба - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Боевая стрельба . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 31 окт - РИА Новости. Журналист "Известий" получил легкие осколочные ранения при массированном обстреле центра Донецка, рассказал РИА Новости источник в экстренных службах Донецка.
"У него мелкие повреждения, но глубокие проникающие ранения в грудь и в шею. С ним должно быть всё нормально", - заявил собеседник агентства.
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По остальным пострадавшим информация уточняется.
Ранее "Известия" сообщили, что три корреспондента их съемочной группы пострадали во время работы на месте обстрела в Донецке, они доставлены в больницу.
Как заявило представительство ДНР в СЦКК, украинские войска в 19:18 мск открыли огонь по Донецку, выпустив четыре ракеты из РСЗО. Позднее сообщалось еще о двух запусках.
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 31.10.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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