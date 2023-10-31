https://ria.ru/20231031/zhurnalist-1906557620.html

Источник рассказал о состоянии пострадавшего журналиста "Известий"

Источник рассказал о состоянии пострадавшего журналиста "Известий" - РИА Новости, 31.10.2023

Источник рассказал о состоянии пострадавшего журналиста "Известий"

Журналист "Известий" получил легкие осколочные ранения при массированном обстреле центра Донецка, рассказал РИА Новости источник в экстренных службах Донецка. РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T23:04

2023-10-31T23:04

2023-10-31T23:08

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 31 окт - РИА Новости. Журналист "Известий" получил легкие осколочные ранения при массированном обстреле центра Донецка, рассказал РИА Новости источник в экстренных службах Донецка. "У него мелкие повреждения, но глубокие проникающие ранения в грудь и в шею. С ним должно быть всё нормально", - заявил собеседник агентства. По остальным пострадавшим информация уточняется. Ранее "Известия" сообщили, что три корреспондента их съемочной группы пострадали во время работы на месте обстрела в Донецке, они доставлены в больницу. Как заявило представительство ДНР в СЦКК, украинские войска в 19:18 мск открыли огонь по Донецку, выпустив четыре ракеты из РСЗО. Позднее сообщалось еще о двух запусках.

https://ria.ru/20231018/kiev-1903469830.html

донецк

донецкая народная республика

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2023

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донецк, донецкая народная республика, сцкк