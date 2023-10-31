https://ria.ru/20231031/zemletryasenie-1906458734.html
У побережья Чили произошло землетрясение
У побережья Чили произошло землетрясение - РИА Новости, 31.10.2023
У побережья Чили произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,6 зафиксировано у побережья Чили, сообщил национальный центр сейсмологии на сайте. РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T15:44
2023-10-31T15:44
2023-10-31T15:57
в мире
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,6 зафиксировано у побережья Чили, сообщил национальный центр сейсмологии на сайте.Подземные толчки зафиксированы в 9.33 по местному времени (15.33 мск). Эпицентр располагался в 55 километрах к юго-западу от чилийского города Уаско. Очаг залегал на глубине 38 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.
https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, чили
У побережья Чили произошло землетрясение
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,6 у побережья Чили
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости.
Землетрясение магнитудой 6,6 зафиксировано у побережья Чили, сообщил национальный центр сейсмологии на сайте
.
Подземные толчки зафиксированы в 9.33 по местному времени (15.33 мск). Эпицентр располагался в 55 километрах к юго-западу от чилийского города Уаско. Очаг залегал на глубине 38 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.
Крупные землетрясения в мире в 2022—2023 годах