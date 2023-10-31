https://ria.ru/20231031/zemletryasenie-1906458734.html

У побережья Чили произошло землетрясение

У побережья Чили произошло землетрясение - РИА Новости, 31.10.2023

У побережья Чили произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,6 зафиксировано у побережья Чили, сообщил национальный центр сейсмологии на сайте. РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T15:44

2023-10-31T15:44

2023-10-31T15:57

в мире

чили

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,6 зафиксировано у побережья Чили, сообщил национальный центр сейсмологии на сайте.Подземные толчки зафиксированы в 9.33 по местному времени (15.33 мск). Эпицентр располагался в 55 километрах к юго-западу от чилийского города Уаско. Очаг залегал на глубине 38 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.

https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html

чили

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, чили