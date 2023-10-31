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У побережья Чили произошло землетрясение - РИА Новости, 31.10.2023
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15:44 31.10.2023 (обновлено: 15:57 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/zemletryasenie-1906458734.html
У побережья Чили произошло землетрясение
У побережья Чили произошло землетрясение - РИА Новости, 31.10.2023
У побережья Чили произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,6 зафиксировано у побережья Чили, сообщил национальный центр сейсмологии на сайте. РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T15:44
2023-10-31T15:57
в мире
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,6 зафиксировано у побережья Чили, сообщил национальный центр сейсмологии на сайте.Подземные толчки зафиксированы в 9.33 по местному времени (15.33 мск). Эпицентр располагался в 55 километрах к юго-западу от чилийского города Уаско. Очаг залегал на глубине 38 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.
https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html
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в мире, чили
В мире, Чили
У побережья Чили произошло землетрясение

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,6 у побережья Чили

© Depositphotos.com / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© Depositphotos.com / Konstantin Sutyagin
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,6 зафиксировано у побережья Чили, сообщил национальный центр сейсмологии на сайте.
Подземные толчки зафиксированы в 9.33 по местному времени (15.33 мск). Эпицентр располагался в 55 километрах к юго-западу от чилийского города Уаско. Очаг залегал на глубине 38 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.
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